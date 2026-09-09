Μουσική 09.09.2026

«Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»: Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε ένα fashion film που κλέβει τις εντυπώσεις

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Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει εικόνα στη νέα της επιτυχία «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» μέσα από ένα κινηματογραφικό fashion film
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε fashion film για το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη».
  • Το τραγούδι έγινε viral και έφτασε στις κορυφαίες θέσεις του Spotify Top 50.
  • Το video αποτυπώνει την απελευθέρωση από μια σχέση βασισμένη στο ψέμα, με glamour και κομψότητα.
  • Το «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο album της Λιόλιου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει εικόνα στην «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, μέσα από ένα fashion film με έντονη κινηματογραφική αισθητική, εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας.

lioliou pagkosmia mera tou pseuti

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», η νέα σαρωτική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Spotify Top 50 εντός λίγων ωρών, συνοδεύεται από μια ιδιαίτερη οπτική αφήγηση, όπου η εικόνα και το styling συναντούν το glamour και την ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η Κατερίνα Λιόλιου, που γιορτάζει την απελευθέρωση από μια σχέση που βασίστηκε στο ψέμα. Με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό, effortless chic διάθεση και εντυπωσιακά looks, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion-oriented πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της τον ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά.

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το Δικό Μου DNA» και «1994», το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το video σκηνοθέτησε ο Steven Airth.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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