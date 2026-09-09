Μουσική 09.09.2026

30 χρόνια Αντώνης Ρέμος: Όλη η Θεσσαλονίκη θα γίνει μία μεγάλη γιορτή

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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για τη μεγαλειώδη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Συναυλία για τα 30 χρόνια Αντώνη Ρέμου στην Παραλία Θεσσαλονίκης, 12 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.
  • Πρωτοφανής παραγωγή με 1.000+ τεχνικούς, 100 μουσικούς, 1.000+ τ.μ. LED οθονών και 1.200 drones.
  • 10 γιγαντοοθόνες και 30 κάμερες θα μεταφέρουν τη συναυλία σε όλη την πόλη.
  • Συμμετοχή πολλών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, καθώς και του ποδοσφαιριστή Ronaldinho.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγάλη γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Στη Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν το όραμα, το μέγεθος και η μοναδικότητα της μεγάλης συναυλίας για τα 30 χρόνια της σπουδαίας καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου, καθώς και οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες μιας παραγωγής πρωτοφανούς κλίμακας, που προετοιμάζεται εδώ και έναν χρόνο.

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Τη μοναδική αυτή μουσική γιορτή παρουσιάζει η ΔΕΗ, καλώντας το κοινό να ζήσει μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και συναίσθημα. Μέσα από τη στήριξή της σε σημαντικά μουσικά γεγονότα, η ΔΕΗ βρίσκεται κοντά σε στιγμές που φέρνουν τους ανθρώπους μαζί και δημιουργούν κοινές εμπειρίες. Σταθερά δίπλα σε μεγάλες μουσικές διοργανώσεις, η ΔΕΗ δημιουργεί «Energy Out Loud» στιγμές, δίνοντας ενέργεια στη μουσική και σε ξεχωριστές στιγμές ψυχαγωγίας για το κοινό.

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Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί και 100 μουσικοί και performers, ενώ περισσότερα από 1.000 τ.μ. LED οθονών θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη την πόλη. 10 γιγαντοοθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με 30 κάμερες live feed, θα μεταφέρουν σε υψηλή ευκρίνεια την εικόνα της συναυλίας, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή από διαφορετικά σημεία της πόλης.

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Θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, εξοπλιστικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ 1.200 drones, από την DRNS και τον Σέργιο Τζιάνο, θα συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Τη βραδιά θα πλαισιώσει και ένα εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων, με την επιμέλεια της Nannos Fireworks.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για την προσβασιμότητα, με ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ΑμεΑ, κοντά στη σκηνή, στην αριστερή πλευρά της.

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Μια συναυλία σχεδιασμένη με απόλυτο σεβασμό στη Θεσσαλονίκη, στην ιστορία και στα σύμβολά της, με στόχο να αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη, να την ενώσει και να την κάνει μια μεγάλη γιορτή με την υπογραφή κορυφαίων Ελλήνων και διεθνών συντελεστών.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Νανούρης, την τηλεσκηνοθεσία ο Stefano Sartini και το Visual Direction ο Steven Airth. Το Lighting & Production Design υπογράφει ο Μενέλαος Ορφανός, τη Διαχείριση Εικόνας – Media Servers ο Δημήτρης Ντάικος, ενώ Lighting Programmersείναι οι Γιάννης Κανακάκης και Χάρης Βασιλόπουλος.

antonis remos 30 xronia sunenteuxi tupou thesssaloniki

Τον Αντώνη Ρέμο θα πλαισιώσει πολυμελής ορχήστρα υπό την καθοδήγηση των Νίκου Ζέρβα και Γιάννη Δίσκου. Ηχολήπτης FOH είναι ο Άρης Κουντούρης και ηχολήπτης Monitor ο Γιώργος Πανολάσκος.

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου θα βρεθούν αγαπημένοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συναντηθεί μουσικά δημιουργώντας μοναδικές μουσικές συναντήσεις που θα ενώσουν τα 30 χρόνια της διαδρομής του με το σήμερα και το αύριο.

Με σειρά εμφάνισης, στη μεγάλη επετειακή εκδήλωση θα συμμετέχουν οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή, καθώς και οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.

Σε μια ξεχωριστή, ειδική συμμετοχή, στη μεγάλη βραδιά θα δώσει το «παρών» και ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ronaldinho.

 

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30 χρόνια Αντώνης Ρέμος ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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