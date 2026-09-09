Celeb World 09.09.2026

Ελένη Χατζίδου: Τι είπε για το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής

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Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram αν θα επιστρέψει φέτος στην τηλεόραση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Χατζίδου ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετέχει σε τηλεοπτική εκπομπή αυτή τη σεζόν.
  • Η δήλωση έγινε μέσω Q&A στο Instagram, απαντώντας σε ερώτηση follower.
  • Η απόφαση έρχεται μετά το τέλος της πρωινής εκπομπής «Breakfast@Star».
  • Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια αφήνει προς το παρόν την τηλεόραση στην άκρη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τέλος στα σενάρια για τηλεοπτική επιστροφή της Ελένης Χατζίδου έβαλε η ίδια, απαντώντας σε ερώτηση follower της στο Instagram. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από ένα Q&A ότι δεν θα βρίσκεται σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή τη φετινή σεζόν.

Η Ελένη Χατζίδου μιλά για πρόταση από το Star και αλλάζει τα δεδομένα με την ατάκα της.
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/

Όταν ένας από τους followers της τη ρώτησε αν θα τη δούμε ξανά σύντομα στην τηλεόραση, η Ελένη Χατζίδου ήταν ξεκάθαρη: «Αυτή τη σεζόν όχι». Με αυτή τη σύντομη απάντηση, ουσιαστικά ξεκαθάρισε πως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο νέο τηλεοπτικό project στο οποίο θα συμμετέχει.

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Η απόφαση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά το τέλος του «Breakfast@Star», όπου η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είχαν αναλάβει την παρουσίαση της πρωινής εκπομπής του Star. Το πρόγραμμα ολοκλήρωσε τον κύκλο του στις αρχές του καλοκαιριού, με τους δύο παρουσιαστές να αποχαιρετούν το κοινό εμφανώς συγκινημένοι.

https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/

Το συγκινητικό φινάλε του «Breakfast@Star»

Το τέλος της εκπομπής δεν ήταν εύκολο για τους δύο παρουσιαστές, καθώς πίσω από το «Breakfast@Star» υπήρχε μια μεγάλη ομάδα συνεργατών. Ο Ετεοκλής Παύλου είχε μιλήσει για περίπου 40-50 ανθρώπους που εργάζονταν καθημερινά για την εκπομπή, τονίζοντας πως το φινάλε αφορούσε ολόκληρη την ομάδα και όχι μόνο τους δύο παρουσιαστές.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου ποζάρουν αγκαλιά, με αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star.
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou

Από την πλευρά της, η Ελένη Χατζίδου είχε αναφερθεί με ιδιαίτερη συγκίνηση στον σύζυγό της, Ετεοκλή, τον οποίο χαρακτήρισε «βράχο» της. Παρά το τέλος της τηλεοπτικής τους συνεργασίας, είχε κάνει ξεκάθαρο πως κρατά τις όμορφες στιγμές και όσα κατάφεραν μαζί όλα αυτά τα χρόνια.

Ο άνδρας φιλάει στο μάγουλο την παρουσιάστρια με μπουκέτα λουλουδιών και μπαλόνι «Χρόνια Πολλά» στο πλαίσιο του «Breakfast@Star».
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/

Προς το παρόν, λοιπόν, η Ελένη Χατζίδου αφήνει την τηλεόραση στην άκρη. Το αν θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν μένει να φανεί, όμως για φέτος η ίδια έδωσε την απάντησή της χωρίς δεύτερη σκέψη.

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ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
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