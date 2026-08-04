Μήπως η Πάργα είναι ο προορισμός που ψάχνεις; Η Ελένη Χατζίδου λέει «ναι»

Η Ελένη Χατζίδου απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές στην Πάργα μαζί με τον Ετεοκλή Παύλου και την κόρη τους

Με μια ματιά Η Ελένη Χατζίδου απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές στην Πάργα με τον σύζυγο και την κόρη της.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της, δείχνοντας χαλαρές οικογενειακές στιγμές.

Η Πάργα παρουσιάζεται ως ιδανικός προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές.

Οι αναρτήσεις της έδωσαν έμπνευση για όμορφες, απλές οικογενειακές στιγμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Χατζίδου άφησε για λίγο πίσω την καθημερινότητα και μας ταξίδεψε μέσα από τα social media στις καλοκαιρινές της στιγμές στην Πάργα. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές μαζί με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου και την κόρη τους, Μελίτα, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις δίπλα στη θάλασσα και την πισίνα. Μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε, έδειξε μια πιο χαλαρή και ανέμελη πλευρά της ζωής τους.

Το καλοκαιρινό ταξίδι της οικογένειας στην Πάργα μοιάζει βγαλμένο από postcard, με παιχνίδια στην πισίνα, χαμόγελα και στιγμές γεμάτες οικογενειακή ζεστασιά. Η Ελένη Χατζίδου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την απόδρασή τους, ενώ μέσα από τις αναρτήσεις της έδωσε στους followers της ιδέες για ένα όμορφο ελληνικό καλοκαίρι. Αν ψάχνεις έμπνευση για τις επόμενες διακοπές σου, η Πάργα φαίνεται να έχει όλα όσα χρειάζεσαι.

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Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με το κοινό της στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, παρουσιάζοντας τις όμορφες στιγμές που ζουν μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε, αποκάλυψε και το κατάλυμα όπου μένουν, δίνοντας μια μικρή «ξενάγηση» στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η πιο γλυκιά στιγμή, όμως, ήταν εκείνη με τον Ετεοκλή Παύλου και τη μικρή Μελίτα στην πισίνα. Ο παρουσιαστής και πρώην αθλητής έπαιζε με την κόρη τους στο νερό, κρατώντας την ψηλά στα χέρια του, ενώ εκείνη ετοιμαζόταν για μια εντυπωσιακή βουτιά.

«Οι διακοπές μας μέχρι τώρα», έγραψε η Ελένη Χατζίδου σε μία από τις αναρτήσεις της, συνοδεύοντας το βίντεο με στιγμές από την οικογενειακή τους απόδραση.

Η Ελένη Χατζίδου μας δίνει έμπνευση για το καλοκαίρι

Οι καλοκαιρινές εικόνες της οικογένειας δείχνουν πως οι καλύτερες διακοπές δεν χρειάζονται πάντα κάτι υπερβολικό, αλλά όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Η Πάργα, με τα καταγάλανα νερά, τα γραφικά σοκάκια και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς για όσους θέλουν να συνδυάσουν ξεκούραση και εξερεύνηση.

Η Ελένη Χατζίδου φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της μικρής καλοκαιρινής παύσης, ειδικά μετά από μια απαιτητική περίοδο. Πρόσφατα είχε αποκαλύψει πως αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας, καθώς είχε υποστεί μικρή ρήξη έσω μηνίσκου και ξεκίνησε φυσικοθεραπείες.

Παρά τις δυσκολίες, η τραγουδίστρια επέλεξε να χαμογελάσει, να χαλαρώσει και να γεμίσει μπαταρίες με την οικογένειά της.

Οι οικογενειακές στιγμές που έγιναν viral

Οι αναρτήσεις της Ελένης Χατζίδου απέσπασαν πολλά θετικά σχόλια από τους followers της, οι οποίοι ξεχώρισαν κυρίως τις τρυφερές στιγμές ανάμεσα στον Ετεοκλή Παύλου και τη μικρή Μελίτα. Το ζευγάρι συχνά μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή του ζωή, δείχνοντας τη χαρά της καθημερινότητας μαζί με την κόρη τους.

Η καλοκαιρινή τους απόδραση στην Πάργα είναι μια υπενθύμιση πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις δημιουργούνται μέσα από απλές στιγμές: ένα παιχνίδι στην πισίνα, ένα χαμόγελο και λίγο χρόνο μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

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