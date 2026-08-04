Celeb World 04.08.2026

24 χρόνια μετά, η πιο εμβληματική σκηνή του «Είσαι το ταίρι μου» επέστρεψε

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Ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου γύρισαν ξανά την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» και έγιναν viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι ηθοποιοί Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσαν την τελευταία σκηνή της σειράς «Είσαι το ταίρι μου».
  • Η αναβίωση έγινε 24 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς και δημοσιεύτηκε στο Instagram.
  • Στη νέα εκδοχή, οι ρόλοι είχαν ουσιαστικά αντιστραφεί σε σχέση με το πρωτότυπο φινάλε του 2002.
  • Το βίντεο έγινε viral, προκαλώντας νοσταλγία και χαμόγελα στους fans της σειράς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τηλεοπτικές σειρές που δεν ξεχνιούνται ποτέ και το «Είσαι το ταίρι μου» ανήκει σίγουρα σε αυτή την κατηγορία. Παρότι έχουν περάσει 24 χρόνια από την πρώτη προβολή του, οι ατάκες και οι σκηνές του συνεχίζουν να κάνουν τον γύρο των social media και να συγκινούν το κοινό. Αυτή τη φορά, όμως, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αποφάσισαν να χαρίσουν στους fans μια ξεχωριστή έκπληξη. Ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσαν την εμβληματική τελευταία σκηνή της σειράς, χαρίζοντας μια γερή δόση νοσταλγίας.

https://www.instagram.com/alexis_georgoulis_/
https://www.instagram.com/alexis_georgoulis_/

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια από χρήστες που θυμήθηκαν μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές σειρές των 2000s. Οι δύο ηθοποιοί ανέβηκαν ξανά στη μηχανή, όπως ακριβώς στο φινάλε της σειράς, μόνο που αυτή τη φορά πρόσθεσαν το δικό τους χιουμοριστικό twist. Το αποτέλεσμα συνδύασε νοσταλγία, γέλιο και συγκίνηση, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες τηλεοπτικές στιγμές παραμένουν διαχρονικές. Δεν είναι τυχαίο ότι το βίντεο έγινε αμέσως viral.

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Στη σύγχρονη εκδοχή, ο Αλέξης Γεωργούλης λέει πως δεν πρόκειται να συνεχίσει να οδηγεί, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να του απαντά με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο να κοιτάζει μπροστά γιατί οδηγεί.

Στη συνέχεια εκείνος της ζητά να του πει αυτό που θέλει να ακούσει και εκείνη απαντά «σ’ αγαπώ», ενώ το βίντεο ολοκληρώνεται με τους δύο να τραγουδούν μαζί το γνωστό «Είσαι το ταίρι μου…», σκορπίζοντας χαμόγελα στους fans της σειράς.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μιλάει για ενοχές μετά τον χωρισμό της, σε συνέντευξη με ανοιξιάτικη διάθεση.
https://www.instagram.com/vickystavropoulouofficial/

Όσοι θυμούνται το τελευταίο επεισόδιο του 2002, παρατήρησαν αμέσως ότι οι ρόλοι είχαν ουσιαστικά αντιστραφεί. Στο πρωτότυπο φινάλε ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου που ζητούσε να ακούσει το «σ’ αγαπώ», ενώ ο Αλέξης Γεωργούλης της απαντούσε με την πλέον ιστορική ατάκα πριν το συγκινητικό τέλος της σειράς.

https://www.instagram.com/alexis_georgoulis_
https://www.instagram.com/alexis_georgoulis_

Η αναβίωση της τελευταίας σκηνής απέδειξε ότι το «Είσαι το ταίρι μου» εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού, ακόμη και μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Τα σχόλια κάτω από το βίντεο γέμισαν με μηνύματα νοσταλγίας από θεατές που θυμήθηκαν τις εποχές που παρακολουθούσαν τη σειρά στην τηλεόραση.

Παράλληλα, αρκετοί νεότεροι χρήστες ανακάλυψαν ξανά μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής μυθοπλασίας μέσα από τα social media. Όταν μια σειρά συνεχίζει να εμπνέει τέτοιες κινήσεις ύστερα από 24 χρόνια, αποδεικνύει πως ορισμένες ιστορίες δεν παλιώνουν ποτέ.

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Αλέξης Γεωργούλης Βίκυ Σταυροπούλου Είσαι το Ταίρι μου
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