Hawk: Έρχεται το πολυαναμενόμενο «Blue curacao»

Η αναμονή τελειώνει για τους fans του Hawk, μιας και το «Blue curacao», που έγινε TikTok trend πριν το release, κυκλοφορεί στις 12 Αυγούστου

Με μια ματιά Το τραγούδι «Blue Curacao» του Hawk έγινε viral στο TikTok πριν την επίσημη κυκλοφορία του.

Η πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού έγινε σε live του Saske στη Θεσσαλονίκη.

Ο Hawk ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του «Blue Curacao» για τις 12 Αυγούστου.

Το τραγούδι αναμένεται να γίνει μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές viral επιτυχίες του καλοκαιριού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται επιτυχία πριν καν κυκλοφορήσουν και το «Blue curacao» του Hawk είναι ένα από αυτά. Ένα μικρό απόσπασμα ήταν αρκετό για να κάνει τον γύρο του TikTok, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν σε βίντεο και να περιμένουν με ανυπομονησία την επίσημη κυκλοφορία του. Μετά από εβδομάδες αναμονής, ο δημοφιλής artist αποκάλυψε επιτέλους την ημερομηνία που θα το ακούσουμε ολόκληρο. Το countdown ξεκίνησε και οι fans δηλώνουν ήδη έτοιμοι να το βάλουν στο repeat.

Το «Blue Curacao» έγινε γνωστό μέσα από το live του Saske στη Θεσσαλονίκη, όπου ακούστηκε για πρώτη φορά και κατάφερε αμέσως να ξεχωρίσει. Από εκείνη τη στιγμή, τα snippets κατέκλυσαν τα social media, με το τραγούδι να αποκτά viral δυναμική πολύ πριν βρεθεί στις streaming πλατφόρμες. Ο Hawk επιβεβαίωσε πως το νέο του single θα κυκλοφορήσει στις 12 Αυγούστου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των fans. Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, αφού πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής rap σκηνής.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι αποκτά τεράστια απήχηση πριν κυκλοφορήσει, όμως το «Blue Curacao» κατάφερε να δημιουργήσει έντονο hype μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το χαρακτηριστικό του vibe και το catchy ρεφρέν ήταν αρκετά για να γεμίσουν το TikTok με δεκάδες βίντεο.

Πολλοί χρήστες ζητούσαν καθημερινά από τον Hawk να αποκαλύψει την ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ κάθε νέο teaser ανέβαζε ακόμη περισσότερο την προσμονή. Πλέον η αναμονή φτάνει στο τέλος της, αφού στις 12 Αυγούστου το «Blue Curacao» θα είναι διαθέσιμο επίσημα. Όλα δείχνουν πως το τραγούδι έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές viral επιτυχίες του καλοκαιριού.

Με το TikTok να έχει ήδη «αγκαλιάσει» το κομμάτι και το κοινό να περιμένει την ολοκληρωμένη εκδοχή του, οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Hawk κατάφερε να δημιουργήσει τεράστιο buzz πριν καν πατήσει το τραγούδι στις streaming πλατφόρμες. Το «Blue Curacao» έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό χάρη στα social media και το live του Saske, αποδεικνύοντας τη δύναμη που έχουν πλέον τα snippets στην εποχή του TikTok.

Στις 12 Αυγούστου θα φανεί αν το hype θα μετατραπεί και σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της χρονιάς. Μέχρι τότε, οι fans συνεχίζουν να μετρούν αντίστροφα για το επίσημο release.

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