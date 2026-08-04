Μουσική 04.08.2026

Hawk: Έρχεται το πολυαναμενόμενο «Blue curacao»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αναμονή τελειώνει για τους fans του Hawk, μιας και το «Blue curacao», που έγινε TikTok trend πριν το release, κυκλοφορεί στις 12 Αυγούστου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Blue Curacao» του Hawk έγινε viral στο TikTok πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
  • Η πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού έγινε σε live του Saske στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο Hawk ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του «Blue Curacao» για τις 12 Αυγούστου.
  • Το τραγούδι αναμένεται να γίνει μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές viral επιτυχίες του καλοκαιριού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται επιτυχία πριν καν κυκλοφορήσουν και το «Blue curacao» του Hawk είναι ένα από αυτά. Ένα μικρό απόσπασμα ήταν αρκετό για να κάνει τον γύρο του TikTok, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν σε βίντεο και να περιμένουν με ανυπομονησία την επίσημη κυκλοφορία του. Μετά από εβδομάδες αναμονής, ο δημοφιλής artist αποκάλυψε επιτέλους την ημερομηνία που θα το ακούσουμε ολόκληρο. Το countdown ξεκίνησε και οι fans δηλώνουν ήδη έτοιμοι να το βάλουν στο repeat.

Ο Hawk δίνει το πρώτο hint για το επόμενο music drop, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans του.
https://www.instagram.com/hawk_greco

Το «Blue Curacao» έγινε γνωστό μέσα από το live του Saske στη Θεσσαλονίκη, όπου ακούστηκε για πρώτη φορά και κατάφερε αμέσως να ξεχωρίσει. Από εκείνη τη στιγμή, τα snippets κατέκλυσαν τα social media, με το τραγούδι να αποκτά viral δυναμική πολύ πριν βρεθεί στις streaming πλατφόρμες. Ο Hawk επιβεβαίωσε πως το νέο του single θα κυκλοφορήσει στις 12 Αυγούστου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των fans. Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, αφού πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής rap σκηνής.

Διάβασε επίσης: Ο Hawk άφησε το πρώτο hint για το επόμενο music drop και το hype εκτοξεύτηκε

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι αποκτά τεράστια απήχηση πριν κυκλοφορήσει, όμως το «Blue Curacao» κατάφερε να δημιουργήσει έντονο hype μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το χαρακτηριστικό του vibe και το catchy ρεφρέν ήταν αρκετά για να γεμίσουν το TikTok με δεκάδες βίντεο.

https://www.instagram.com/hawk._.greco/
https://www.instagram.com/hawk._.greco/

Πολλοί χρήστες ζητούσαν καθημερινά από τον Hawk να αποκαλύψει την ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ κάθε νέο teaser ανέβαζε ακόμη περισσότερο την προσμονή. Πλέον η αναμονή φτάνει στο τέλος της, αφού στις 12 Αυγούστου το «Blue Curacao» θα είναι διαθέσιμο επίσημα. Όλα δείχνουν πως το τραγούδι έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές viral επιτυχίες του καλοκαιριού.

Με το TikTok να έχει ήδη «αγκαλιάσει» το κομμάτι και το κοινό να περιμένει την ολοκληρωμένη εκδοχή του, οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές.

https://www.instagram.com/hawk_greco/
https://www.instagram.com/hawk_greco/

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Hawk κατάφερε να δημιουργήσει τεράστιο buzz πριν καν πατήσει το τραγούδι στις streaming πλατφόρμες. Το «Blue Curacao» έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό χάρη στα social media και το live του Saske, αποδεικνύοντας τη δύναμη που έχουν πλέον τα snippets στην εποχή του TikTok.

Ο Hawk τραγουδάει στο μικρόφωνο, αφήνοντας το πρώτο hint για το επόμενο music drop του.
https://www.instagram.com/hawk_greco/

Στις 12 Αυγούστου θα φανεί αν το hype θα μετατραπεί και σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της χρονιάς. Μέχρι τότε, οι fans συνεχίζουν να μετρούν αντίστροφα για το επίσημο release.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

HAWK μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
24 χρόνια μετά, η πιο εμβληματική σκηνή του «Είσαι το ταίρι μου» επέστρεψε

24 χρόνια μετά, η πιο εμβληματική σκηνή του «Είσαι το ταίρι μου» επέστρεψε

04.08.2026
Επόμενο
Πόσα λεφτά πήρε η Ελένη Κρίτα για το «Παρά Πέντε»; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Πόσα λεφτά πήρε η Ελένη Κρίτα για το «Παρά Πέντε»; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

04.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το pop reunion της χρονιάς είναι γεγονός: Dua Lipa και Katy Perry μαζί στο stage
Μουσικά Νέα

Το pop reunion της χρονιάς είναι γεγονός: Dua Lipa και Katy Perry μαζί στο stage

04.08.2026
Το «Rein me in» γράφει ιστορία: Οι Olivia Dean και Sam Fender έσπασαν ρεκόρ 73 ετών
Μουσικά Νέα

Το «Rein me in» γράφει ιστορία: Οι Olivia Dean και Sam Fender έσπασαν ρεκόρ 73 ετών

04.08.2026
Η Britney Spears το απέρριψε… η Lady Gaga το έκανε «θρύλο»
Μουσικά Νέα

Η Britney Spears το απέρριψε… η Lady Gaga το έκανε «θρύλο»

04.08.2026
Σόφια ή Μπουργκάς; Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027
Μουσικά Νέα

Σόφια ή Μπουργκάς; Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027

03.08.2026
Madonna x Kylie Minogue: Η εμφάνιση-έκπληξη που αποθεώθηκε στο WorldPride Amsterdam
Μουσικά Νέα

Madonna x Kylie Minogue: Η εμφάνιση-έκπληξη που αποθεώθηκε στο WorldPride Amsterdam

03.08.2026
Ariana Grande: Γιατί κάνει διάλειμμα μετά το τέλος του Eternal Sunshine Tour;
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Γιατί κάνει διάλειμμα μετά το τέλος του Eternal Sunshine Tour;

03.08.2026
Το «χρυσό» φινάλε της Tate McRae στο Lollapalooza που «έριξε» το internet
Μουσικά Νέα

Το «χρυσό» φινάλε της Tate McRae στο Lollapalooza που «έριξε» το internet

03.08.2026
Karol G: Fan εισέβαλε στη σκηνή και η αντίδρασή της έγινε viral
Μουσικά Νέα

Karol G: Fan εισέβαλε στη σκηνή και η αντίδρασή της έγινε viral

03.08.2026
Λάκης Χαλκιάς: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής
Μουσικά Νέα

Λάκης Χαλκιάς: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής

03.08.2026
Μην γίνεις σαν αυτούς: Τι πρέπει να κάνεις με το κατοικίδιό σου όταν ξεσπάσει φωτιά

Μην γίνεις σαν αυτούς: Τι πρέπει να κάνεις με το κατοικίδιό σου όταν ξεσπάσει φωτιά

Protein Banoffee: Το healthy γλυκό της Ελένης Βουλγαράκη που θα γίνει η νέα σου εμμονή

Protein Banoffee: Το healthy γλυκό της Ελένης Βουλγαράκη που θα γίνει η νέα σου εμμονή

Η Αθήνα φοράει τα καλοκαιρινά της: 4 σημεία που μοιάζουν με μικρή απόδραση

Η Αθήνα φοράει τα καλοκαιρινά της: 4 σημεία που μοιάζουν με μικρή απόδραση

Πώς θα φτιάξεις τον τέλειο freddo στο σπίτι χωρίς μηχανή – Καφές σαν barista σε λίγα λεπτά

Πώς θα φτιάξεις τον τέλειο freddo στο σπίτι χωρίς μηχανή – Καφές σαν barista σε λίγα λεπτά

Quiz: Ποια ηθοποιός από τις «Σαββατογεννημένες» επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 12 χρόνια;

Quiz: Ποια ηθοποιός από τις «Σαββατογεννημένες» επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 12 χρόνια;

Οδηγός K-pop: Όλοι οι όροι που πρέπει να γνωρίζεις

Οδηγός K-pop: Όλοι οι όροι που πρέπει να γνωρίζεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας