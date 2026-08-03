Σόφια ή Μπουργκάς; Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027

Καθυστερεί η ανακοίνωση της διοργανώτριας πόλης για τη Eurovision 2027, με την BNT να ζητά επιπλέον στοιχεία από τις 2 υποψήφιες πόλεις

Με μια ματιά Η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027 μετά τη νίκη της Dara.

Η τελική απόφαση για τη διοργανώτρια πόλη καθυστερεί.

Η Σόφια και το Μπουργκάς είναι οι δύο υποψήφιες πόλεις.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει υποδομές, φιλοξενία και οργανωτικές δυνατότητες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγωνία για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027 συνεχίζεται, καθώς η τελική απόφαση της Βουλγαρίας παίρνει παράταση. Μετά τη μεγάλη νίκη της Dara με το τραγούδι «Bangaranga» στη Eurovision 2026, η χώρα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για τη μεγάλη μουσική διοργάνωση. Ωστόσο, οι fans του διαγωνισμού θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη για να μάθουν ποια πόλη θα υποδεχτεί τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Οι δύο υποψήφιες πόλεις που παραμένουν στη διεκδίκηση είναι η Sofia και το Burgas.

Η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT (Bulgarian National Television) ανακοίνωσε πως η προγραμματισμένη ενημέρωση για την επιλογή της διοργανώτριας πόλης δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Η διεθνής ομάδα που έχει αναλάβει να εξετάσει τις υποψηφιότητες συνεχίζει να μελετά τους φακέλους των δύο πόλεων. Παράλληλα, έχουν ζητηθεί επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις από τους τοπικούς δήμους, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση.

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Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Sofia, και η παραθαλάσσια πόλη Burgas είναι οι δύο περιοχές που διεκδικούν τη διοργάνωση της Eurovision 2027. Οι δύο υποψηφιότητες αξιολογούνται με βάση σημαντικούς παράγοντες, όπως οι διαθέσιμοι χώροι, οι υποδομές, η φιλοξενία χιλιάδων επισκεπτών και η συνολική οργανωτική δυνατότητα.

Η επιλογή της πόλης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την προετοιμασία του διαγωνισμού, καθώς η Eurovision απαιτεί άρτια οργάνωση και μεγάλες εγκαταστάσεις. Η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η λεπτομερής αξιολόγηση των προτάσεων.

Η Βουλγαρία εξασφάλισε τη φιλοξενία της Eurovision 2027 μετά τη νίκη της Dara με το «Bangaranga», ένα τραγούδι που ξεχώρισε για την ενέργεια και τη δυναμική του εμφάνιση. Η επιτυχία της τραγουδίστριας δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμό στη χώρα, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχτεί για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον της διεθνούς μουσικής κοινότητας.

Η επιλογή της διοργανώτριας πόλης αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη. Η Sofia και το Burgas δίνουν τη δική τους μάχη, με την τελική ανακοίνωση να αποτελεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην πορεία προς τη Eurovision 2027.

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