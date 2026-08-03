Η Gracie Abrams αποκαλύπτει το κοινό τραγούδι με τον σύντροφό της, Paul Mescal

Με μια ματιά Η Gracie Abrams κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ "Daughter From Hell".

Περιλαμβάνει ένα τραγούδι, το "Imaginary Friend", που συνέγραψε με τον σύντροφό της, Paul Mescal.

Η Abrams μίλησε για τη δημιουργική διαδικασία και την ισορροπία ιδιωτικότητας-δημοσιότητας.

Η τέχνη και η μουσική αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημοφιλής και υποψήφια για Grammy τραγουδοποιός Gracie Abrams κυκλοφόρησε το 3ο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Daughter From Hell» στις 17 Ιουλίου. Με αφορμή αυτή τη νέα δισκογραφική δουλειά, η καλλιτέχνιδα βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Popcast» των The New York Times, όπου μίλησε ανοιχτά για τη δημιουργική διαδικασία και τις ιστορίες πίσω από τα νέα της τραγούδια.

Πέρα από τις σταθερές της συνεργασίες με καταξιωμένους δημιουργούς, η Abrams επεφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη για τους θαυμαστές της, καθώς περιέλαβε στο άλμπουμ ένα κομμάτι που συνέγραψε μαζί με τον σύντροφό της, τον γνωστό ηθοποιό Paul Mescal. Η ίδια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν την προσωπική τους ζωή με την τέχνη, προσφέροντας παράλληλα μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά τους.

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Η μουσική συνύπαρξη με τον Paul Mescal και το κομμάτι «Imaginary Friend»

Το τραγούδι που συνέγραψαν μαζί έχει τίτλο «Imaginary Friend» και σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή για το ζευγάρι, το οποίο συνήθως κρατάει χαμηλό προφίλ γύρω από την προσωπική του ζωή. Ερωτηθείσα αν η επαγγελματική αυτή σύμπραξη φέρνει μια αμήχανη δημοσιότητα στη σχέση τους, η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν της αρέσει η αίσθηση της κρυψώνας, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της για την ουσιαστική ιδιωτικότητα. Όπως τόνισε, η σύνθεση του κομματιού προέκυψε εντελώς φυσικά μέσα στο κοινό τους περιβάλλον, όπου η τέχνη και η μουσική αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς τους.

Η καθημερινότητα και τα καλλιτεχνικά σχέδια

Αναφερόμενη στη ζωή στο σπίτι με τον πρωταγωνιστή του κινηματογραφικού χώρου, η Abrams περιέγραψε έναν χώρο γεμάτο μουσικά όργανα, από πιάνια μέχρι κιθάρες, όπου η έμπνευση κυριαρχεί καθημερινά. Παράλληλα, θυμήθηκε τις στιγμές που περνούσε στα γυρίσματα της ταινίας «Hamnet» στο Λονδίνο, σημειώνοντας πως η επαφή με τη δημιουργική διαδικασία του συντρόφου της λειτουργεί καθημερινά σαν μια πηγή πλούσιων συζητήσεων και καλλιτεχνικής ανταλλαγής.

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