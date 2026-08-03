Μουσικά Νέα 03.08.2026

Η Gracie Abrams αποκαλύπτει το κοινό τραγούδι με τον σύντροφό της, Paul Mescal

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Gracie Abrams κυκλοφορεί το τρίτο της άλμπουμ και μιλάει ανοιχτά για τη μουσική σύμπραξη με τον σύντροφό της, Paul Mescal
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Gracie Abrams κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ "Daughter From Hell".
  • Περιλαμβάνει ένα τραγούδι, το "Imaginary Friend", που συνέγραψε με τον σύντροφό της, Paul Mescal.
  • Η Abrams μίλησε για τη δημιουργική διαδικασία και την ισορροπία ιδιωτικότητας-δημοσιότητας.
  • Η τέχνη και η μουσική αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημοφιλής και υποψήφια για Grammy τραγουδοποιός Gracie Abrams κυκλοφόρησε το 3ο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Daughter From Hell» στις 17 Ιουλίου. Με αφορμή αυτή τη νέα δισκογραφική δουλειά, η καλλιτέχνιδα βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Popcast» των The New York Times, όπου μίλησε ανοιχτά για τη δημιουργική διαδικασία και τις ιστορίες πίσω από τα νέα της τραγούδια.

Η Gracie Abrams με κιθάρα στη σκηνή, μπροστά σε ένα κοινό με αναμμένα κινητά, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης συναυλίας.
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Πέρα από τις σταθερές της συνεργασίες με καταξιωμένους δημιουργούς, η Abrams επεφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη για τους θαυμαστές της, καθώς περιέλαβε στο άλμπουμ ένα κομμάτι που συνέγραψε μαζί με τον σύντροφό της, τον γνωστό ηθοποιό Paul Mescal. Η ίδια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν την προσωπική τους ζωή με την τέχνη, προσφέροντας παράλληλα μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά τους.

Διάβασε επίσης: Μια «agkalia <3» από τον TSO | Η πιο καλοκαιρινή romance pop επιλογή

Η μουσική συνύπαρξη με τον Paul Mescal και το κομμάτι «Imaginary Friend»

Το τραγούδι που συνέγραψαν μαζί έχει τίτλο «Imaginary Friend» και σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή για το ζευγάρι, το οποίο συνήθως κρατάει χαμηλό προφίλ γύρω από την προσωπική του ζωή. Ερωτηθείσα αν η επαγγελματική αυτή σύμπραξη φέρνει μια αμήχανη δημοσιότητα στη σχέση τους, η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν της αρέσει η αίσθηση της κρυψώνας, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της για την ουσιαστική ιδιωτικότητα. Όπως τόνισε, η σύνθεση του κομματιού προέκυψε εντελώς φυσικά μέσα στο κοινό τους περιβάλλον, όπου η τέχνη και η μουσική αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς τους.

Η τραγουδίστρια Gracie Abrams, η οποία κάνει το υποκριτικό της ντεμπούτο στην ταινία Please της Halina Reijn.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καθημερινότητα και τα καλλιτεχνικά σχέδια

Αναφερόμενη στη ζωή στο σπίτι με τον πρωταγωνιστή του κινηματογραφικού χώρου, η Abrams περιέγραψε έναν χώρο γεμάτο μουσικά όργανα, από πιάνια μέχρι κιθάρες, όπου η έμπνευση κυριαρχεί καθημερινά. Παράλληλα, θυμήθηκε τις στιγμές που περνούσε στα γυρίσματα της ταινίας «Hamnet» στο Λονδίνο, σημειώνοντας πως η επαφή με τη δημιουργική διαδικασία του συντρόφου της λειτουργεί καθημερινά σαν μια πηγή πλούσιων συζητήσεων και καλλιτεχνικής ανταλλαγής.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Daughter From Hell» Gracie Abrams Paul Mescal
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

03.08.2026
Επόμενο
Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

03.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παίρνει το πράσινο φως από τους Metallica και κυκλοφορεί τη διασκευή της στο «The Unforgiven II»
Μουσικά Νέα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παίρνει το πράσινο φως από τους Metallica και κυκλοφορεί τη διασκευή της στο «The Unforgiven II»

03.08.2026
Επιστρέφει ο Troye Sivan στη μουσική; Όλα τα στοιχεία για το νέο του άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Επιστρέφει ο Troye Sivan στη μουσική; Όλα τα στοιχεία για το νέο του άλμπουμ

02.08.2026
KATSEYE: Αποκάλυψαν τη tracklist του «WILD» μαζί με ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Lara Raj
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Αποκάλυψαν τη tracklist του «WILD» μαζί με ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Lara Raj

02.08.2026
New music alert: Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο καυτές δισκογραφικές αφίξεις!
Μουσικά Νέα

New music alert: Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο καυτές δισκογραφικές αφίξεις!

02.08.2026
Η Tyla ταξιδεύει το «A*Pop» σε όλον τον κόσμο – Δες τις ημερομηνίες του tour
Μουσικά Νέα

Η Tyla ταξιδεύει το «A*Pop» σε όλον τον κόσμο – Δες τις ημερομηνίες του tour

01.08.2026
K-pop vs World Cup; Τα charts έχουν ξεκάθαρο νικητή και οι BTS επιστρέφουν δυναμικά
Μουσικά Νέα

K-pop vs World Cup; Τα charts έχουν ξεκάθαρο νικητή και οι BTS επιστρέφουν δυναμικά

01.08.2026
«Φρένο» στην περιοδεία της North West – Τι συνέβη λίγο πριν την πρεμιέρα
Μουσικά Νέα

«Φρένο» στην περιοδεία της North West – Τι συνέβη λίγο πριν την πρεμιέρα

31.07.2026
«Θα γίνει ταραχή»: Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Ακτή Πειραιώς
Μουσικά Νέα

«Θα γίνει ταραχή»: Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Ακτή Πειραιώς

31.07.2026
Ο Travis Scott φέρνει την «Οδύσσεια» στα ακουστικά μας με το «When i’m home»
Videoclips

Ο Travis Scott φέρνει την «Οδύσσεια» στα ακουστικά μας με το «When i’m home»

31.07.2026
Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας