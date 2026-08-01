Fashion 01.08.2026

Vintage vibes: Οι τάσεις που κάνουν το απόλυτο comeback φέτος το καλοκαίρι

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Ανακάλυψε τις «ξεπερασμένες» τάσεις που κάνουν το απόλυτο comeback και δώσε φρεσκάδα στις εμφανίσεις σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ανανέωση της γκαρνταρόμπας σου για το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται πως στρέφεται προς μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατεύθυνση, καθώς η μόδα επαναφέρει στο προσκήνιο τάσεις που για αρκετό διάστημα είχαν θεωρηθεί «ξεπερασμένες» ή αμιγώς νοσταλγικές. Αν νιώθεις πως το καθημερινό σου στυλ έχει εγκλωβιστεί σε μια προβλέψιμη ρουτίνα, αυτή η σεζόν σου προσφέρει την ιδανική ευκαιρία να αποδράσεις από τα τετριμμένα, πειραματιζόμενη με κομμάτια που γεφυρώνουν επιδέξια τη γοητεία του παρελθόντος με τη σύγχρονη αισθητική. Δεν πρόκειται για μια τυφλή υπακοή σε εφήμερα trends, αλλά για μια συνειδητή επιλογή να δώσεις νέα πνοή στα αγαπημένα σου σύνολα, αντλώντας έμπνευση από δεκαετίες που καθόρισαν την ιστορία της μόδας και τις προσαρμόζεις σήμερα με έναν πιο εκλεπτυσμένο και προσωπικό τρόπο.

mantili
https://www.instagram.com/annelauremais/

Ετοιμάσου να ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου στοιχεία που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, προσθέτοντας μια απαραίτητη δόση φρεσκάδας και έντονου χαρακτήρα σε κάθε σου εμφάνιση. Οι 6 τάσεις που ακολουθούν δεν είναι απλώς επίκαιρες για τους επόμενους μήνες, αλλά διαθέτουν εκείνο τον διαχρονικό και φορέσιμο χαρακτήρα που θα σε κάνει να θέλεις να τις επιλέγεις ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πώς θα κινηθεί η μόδα στο μέλλον. Είτε επιλέξεις να επενδύσεις σε statement αξεσουάρ είτε σε πιο τολμηρά ενδύματα, το κλειδί βρίσκεται στην ισορροπία, επιτρέποντάς σου να πειραματιστείς ελεύθερα και να ανακαλύψεις νέες πτυχές του εαυτού σου μέσα από έναν ανανεωμένο, δημιουργικό τρόπο ντυσίματος που αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσωπικότητά σου.

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

1. Trapeze Dress (Α-Γραμμή)

Το φόρεμα σε γραμμή τραπεζίου επανέρχεται δυναμικά, αναδεικνύοντας την τάση του «volume dressing». Πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει την απόλυτη άνεση με την κομψότητα. Μπορείς να το φορέσεις το πρωί με flat σανδάλια για μια χαλαρή βόλτα, ενώ το βράδυ μεταμορφώνεται σε ένα chic σύνολο αν το συνδυάσεις με ιδιαίτερα αξεσουάρ και kitten heels.

trapeze_forema
https://www.instagram.com/dawn.tan/

2. Wedge flip-flops

Οι σαγιονάρες με πλατφόρμα, που θυμίζουν έντονα τη μόδα των 90s και των αρχών του 2000, αποτελούν την πιο μοντέρνα εκδοχή των κλασικών υποδημάτων παραλίας. Η φετινή τους μορφή χαρακτηρίζεται από κομψές γραμμές και πιο λιτό σχεδιασμό, καθιστώντας τις μια ιδανική επιλογή για να αναβαθμίσεις κάθε σου καλοκαιρινή εμφάνιση.

Πέδιλα
https://www.instagram.com/charlottebroekaert/

3. Spiral jewellery

Τα κοσμήματα με σπιράλ σχέδια επιστρέφουν και προσδίδουν μια «mermaidcore» αισθητική στο στυλ σου. Είτε επιλέξεις κολιέ, είτε δαχτυλίδια ή σκουλαρίκια, τα σπειροειδή σχήματα προσθέτουν την απαραίτητη ένταση ακόμα και στα πιο μινιμαλιστικά σύνολα, δίνοντάς τους αμέσως έναν πιο καλλιτεχνικό αέρα.

spiral_kosmimata
https://www.instagram.com/hannastefansson/?hl=en

4. Graphic tees

Το t-shirt με γραφικά και λογότυπα, που είχε κυριαρχήσει στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ανακτά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην καθημερινή σου ένδυση. Πρόκειται για τον πιο εύκολο τρόπο να προσθέσεις μια νοσταλγική και casual νότα σε ένα συνδυασμό με τζιν, λινό παντελόνι ή ακόμα και μια πιο θηλυκή φούστα.

graphic_tee
https://www.instagram.com/emilisindlev/

5. Bandanas

Η μπαντάνα αναδεικνύεται στο «it-accessory» του καλοκαιριού. Χρησιμοποίησε έντονα χρώματα και ιδιαίτερα μοτίβα για να δώσεις χαρακτήρα και ενδιαφέρον ακόμα και στο πιο απλό ντύσιμο. Είναι ο ιδανικός τρόπος να πειραματιστείς με το στυλ σου χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις ολόκληρη την εμφάνισή σου.

ana_sui_mantili
https://www.instagram.com/annasui/

6. Neon xρώματα

Μετά από την κυριαρχία των ουδέτερων αποχρώσεων και του «quiet luxury», το neon επιστρέφει για να προσθέσει τη δόση διασκέδασης που έλειπε. Μην διστάσεις να επενδύσεις σε μεμονωμένα κομμάτια σε έντονα χρώματα, τα οποία θα προσφέρουν την απαραίτητη παιχνιδιάρικη διάθεση στα καλοκαιρινά σου σύνολα.

neon_rouxa
https://www.instagram.com/elsiematilda/?hl=en-gb

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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