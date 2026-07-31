Life 31.07.2026

Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα 5 βασικά κομμάτια και τα ιδανικά υφάσματα που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Επένδυσε σε βαμβακερά και λινά υφάσματα για δροσιά και άνεση τις ζεστές ημέρες.
  • Η βαμβακερή midi φούστα είναι ευέλικτη και αναπνέει, ιδανική για κάθε περίσταση.
  • Το slip dress από μετάξι ή σατέν είναι κομψό και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος.
  • Τα λινά παντελόνια προσφέρουν δροσιά και στυλ, ξεπερνώντας το τζιν σορτς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο και η σκέψη και μόνο μιας σύντομης μετακίνησης προκαλεί εφίδρωση, το μεγαλύτερο δίλημμα είναι τι να φορέσεις για να μη λιώσεις, χωρίς όμως να κάνεις εκπτώσεις στην εμφάνισή σου. Το κλειδί για τις ημέρες του καύσωνα ακούει στο όνομα heatwave capsule wardrobe: μια προσεγμένη γκαρνταρόμπα από ανάλαφρα, ευέλικτα κομμάτια που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει.

pouch_kalokairi
https://www.instagram.com/alicepilate

Το στιλ και η δροσιά μπορούν να συμβαδίσουν απόλυτα αρκεί να επενδύσεις στα κατάλληλα υλικά. Το βαμβάκι και το λινό είναι ελαφριά, αναπνέουν και δεν εγκλωβίζουν τη ζεστασιά, βοηθώντας σε να παραμένεις δροσερή ακόμα και τις πιο καυτές ημέρες. Αντίθετα, καλό είναι να αποφεύγεις συνθετικά υφάσματα, μείγματα κασμίρ και υπερβολικά στενές γραμμές, καθώς δεν επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορήσει και κάνουν την αίσθηση της ζέστης αφόρητη.

Διάβασε επίσης: Η Zendaya αποχαιρετά το «arachnid-core» με μια ονειρική haute couture δημιουργία

1. Βαμβακερή midi φούστα

Αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις πιο ζεστές ημέρες. Είναι ευέλικτη, διπλώνει εύκολα στη βαλίτσα και, κυρίως, αναπνέει. Συνδύασέ την με ένα απλό rib tank top ή ένα βαμβακερό t-shirt και chic σανδάλια για ένα αβίαστα κομψό look που σε συνοδεύει από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βραδινό ποτό.

fousta_lini_fashion
https://www.instagram.com/alyssainthecity/

2. Tank top με «90s» αέρα

Τα μινιμαλιστικά φανελάκια παραμένουν σταθερή αξία των πιο ενημερωμένων εμφανίσεων. Ένα tank top με τετράγωνη ή scoop λαιμόκοψη εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’90 αποτελεί την τέλεια βάση για κάθε καλοκαιρινό outfit. Μπορείς να το φορέσεις παντού, όσες φορές κι αν το επαναλάβεις μέσα στην εβδομάδα.

prasino_tou_milou_outfit
https://www.instagram.com/smythsisters/?hl=en

3. Slip Dress από μετάξι ή σατέν

Θεώρησε το slip dress ως το «μυστικό σου όπλο» για τα κύματα καύσωνα. Είναι κομψό χωρίς να δείχνει υπερβολικό, ρυθμίζει φυσικά τη θερμοκρασία του σώματος και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο look με ελάχιστη προσπάθεια. Φόρεσέ το το πρωί με sneakers για casual ύφος ή το βράδυ με kitten heels για μια πιο επίσημη περίσταση.

slip_dress_kalokairi
https://www.instagram.com/livvperez/

4. Λινά παντελόνια

Τα λινά παντελόνια είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο υποτιμημένα ρούχα του καλοκαιριού. Χαρίζουν δροσιά χάρη στο ύφασμά τους και δείχνουν πολύ πιο προσεγμένα από ένα κομμένο τζιν σορτς. Ταιριάζουν υπέροχα με ένα απλό τοπ, σανδάλια και τα αγαπημένα σου κοσμήματα, περνώντας με άνεση από το πρωί στο βράδυ.

lino_panteloni_kalokairi
https://www.instagram.com/double3xposure/

5. Ανάλαφρο sarong

Μην ξεχνάς να παίζεις με τα layers τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα ελαφρύ παρεό με κρόσσια προσθέτει προσωπικότητα και στιλ χωρίς να βαραίνει την εμφάνιση. Μπορείς να το ταιριάξεις με τζιν σορτς και ένα απλό φανελάκι cho μια καθημερινή εμφάνιση που δείχνει ότι το προσπάθησες, ακόμα κι αν ετοιμάστηκες σε πέντε λεπτά.

sarong_kalokairino_outfit
https://www.instagram.com/cassdimicco/

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Catherine Zeta-Jones όπως δεν την έχεις ξαναδεί στο «Kill Jackie»

Η Catherine Zeta-Jones όπως δεν την έχεις ξαναδεί στο «Kill Jackie»

31.07.2026
Επόμενο
Ariana Grande: Γιατί το νέο άλμπουμ «Petal» είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα

Ariana Grande: Γιατί το νέο άλμπουμ «Petal» είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα

31.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μήπως είσαι ανάμεσα στα 3 ζώδια που θα «λάμψουν» τον Αύγουστο;
Life

Μήπως είσαι ανάμεσα στα 3 ζώδια που θα «λάμψουν» τον Αύγουστο;

31.07.2026
Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι
Beauty

Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

31.07.2026
Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν
Life

Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν

30.07.2026
Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok
Food

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

30.07.2026
Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»
Life

Μοναστήρι στην Ιταλία ανακάλυψε συνταγή για ποτό 170 ετών τύπου «Cola»

30.07.2026
Η Hailey Bieber επαναφέρει το απόλυτο Y2K αξεσουάρ μαλλιών που είχες ξεχάσει
Beauty

Η Hailey Bieber επαναφέρει το απόλυτο Y2K αξεσουάρ μαλλιών που είχες ξεχάσει

30.07.2026
Η Zendaya αποχαιρετά το «arachnid-core» με μια ονειρική haute couture δημιουργία
Fashion

Η Zendaya αποχαιρετά το «arachnid-core» με μια ονειρική haute couture δημιουργία

30.07.2026
Η Zendaya υπογράφει το νέο κεφάλαιο της Prada Beauty με το «Paradoxe Sweet Chemistry»
Beauty

Η Zendaya υπογράφει το νέο κεφάλαιο της Prada Beauty με το «Paradoxe Sweet Chemistry»

30.07.2026
Τα adidas Originals και ο Pharrell Williams παρουσιάζουν το VIRGINIA Adistar Jellyfish σε Triple White
Fashion

Τα adidas Originals και ο Pharrell Williams παρουσιάζουν το VIRGINIA Adistar Jellyfish σε Triple White

30.07.2026
Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι

Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι

Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν

Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ – ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΔ

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ – ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΔ

Σήματα καπνού ΗΠΑ – ΕΕ για κυβέρνηση συνεργασίας

Σήματα καπνού ΗΠΑ – ΕΕ για κυβέρνηση συνεργασίας

Ταξίδι με το αυτοκίνητο: Οι 7 απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν βγείτε στην εθνική οδό

Ταξίδι με το αυτοκίνητο: Οι 7 απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν βγείτε στην εθνική οδό