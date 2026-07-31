Cinema 31.07.2026

Η Catherine Zeta-Jones όπως δεν την έχεις ξαναδεί στο «Kill Jackie»

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Η Catherine Zeta-Jones πρωταγωνιστεί στο «Kill Jackie», το νέο revenge thriller του HBO Max που έρχεται το 2026
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Catherine Zeta-Jones πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά "Kill Jackie", ένα revenge thriller.
  • Η σειρά, βασισμένη σε μυθιστόρημα, ακολουθεί μια πρώην διακινητή ναρκωτικών που κυνηγιέται από επαγγελματίες εκτελεστές.
  • Το "Kill Jackie" εξερευνά θέματα ταυτότητας, λύτρωσης και οικογενειακών δεσμών, πέρα από την δράση.
  • Η σειρά οκτώ επεισοδίων, με σκηνοθέτη τον Damon Thomas, αναμένεται το 2026 και έχει ήδη εξασφαλίσει διανομή σε ευρωπαϊκές αγορές.
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Η Catherine Zeta-Jones ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μικρή οθόνη μέσα από το «Kill Jackie», μια σειρά που συνδυάζει εκρηκτική δράση, αγωνία και σκοτεινά μυστικά. Το νέο revenge thriller έχει ήδη εξασφαλίσει τη διανομή του σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές μέσω του HBO Max, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες πριν ακόμη κάνει πρεμιέρα. Μετά τις επιτυχίες της στο «Chicago» και το «Wednesday», η βραβευμένη ηθοποιός αναλαμβάνει έναν ακόμη απαιτητικό και πολυδιάστατο ρόλο. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές του 2026.

Η Catherine Zeta-Jones ως Morticia Addams στη σειρά Wednesday του Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Jackie, μια πρώην διακινητής ναρκωτικών που έχει αφήσει πίσω της το επικίνδυνο παρελθόν της και έχει δημιουργήσει μια νέα ζωή ως επιτυχημένη έμπορος έργων τέχνης. Η ηρεμία της, όμως, ανατρέπεται όταν μια μυστηριώδης ομάδα επαγγελματιών εκτελεστών, γνωστή ως The Seven Demons, αρχίζει να την καταδιώκει. Μπροστά στον κίνδυνο, η Jackie αναγκάζεται να ξυπνήσει τις παλιές της δεξιότητες και να ξεκινήσει ένα ανελέητο ταξίδι εκδίκησης. Όσο προχωρά η αποστολή της, τόσο αποκαλύπτονται μυστικά που αλλάζουν όσα πίστευε για τη ζωή της.

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Η σειρά βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Price You Pay» του Nick Harkaway, που υπογράφει ως Aidan Truhen, ενώ τη διασκευή έχουν αναλάβει οι Tom Butterworth και Conor Keane. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Damon Thomas, γνωστός από το «Killing Eve», δίνοντας στη σειρά έντονο κινηματογραφικό χαρακτήρα. Η παραγωγή αποτελείται από οκτώ επεισόδια και φιλοδοξεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ένταση, το χιούμορ και το ψυχολογικό δράμα. Το αποτέλεσμα υπόσχεται μια ιστορία γεμάτη ανατροπές μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Πορτρέτο μελαχρινής ηθοποιού με γκρι πλεκτή ζακέτα.
Μια μελαχρινή γυναίκα ποζάρει με γκρι πλεκτή ζακέτα σε ουδέτερο φόντο.

Μια ηρωίδα που πολεμά τόσο τους εχθρούς όσο και τον ίδιο της τον εαυτό

Η Jackie δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους ανθρώπους που την κυνηγούν, αλλά και τις πιο σκοτεινές πτυχές του χαρακτήρα της. Η προσπάθειά της να επιβιώσει τη φέρνει αντιμέτωπη με παλιές επιλογές, τραύματα και μυστικά που απειλούν να καταστρέψουν όσα έχει χτίσει. Έτσι, το «Kill Jackie» δεν περιορίζεται σε μια ιστορία δράσης, αλλά εξερευνά έντονα ζητήματα ταυτότητας, λύτρωσης και οικογενειακών δεσμών.

Michael Douglas και Catherine jeta jones

Πλάι στην Catherine Zeta-Jones πρωταγωνιστεί ο Daniel Ings, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Sidse Babett Knudsen, Óscar Jaenada, Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law, Enzo Cilenti, Christine Adams, Julian Rhind-Tutt και πολλοί ακόμη γνωστοί ηθοποιοί. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Fremantle, τη Steel Spring Pictures και την Deabru Kalea Filmeak, με γυρίσματα στην εντυπωσιακή πόλη του Bilbao, της οποίας τα μοντέρνα τοπία αποτελούν βασικό κομμάτι της αισθητικής της σειράς.

Wednesday
https://www.instagram.com/catherinezetajones/

Το «Kill Jackie» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026 και ήδη συγκαταλέγεται στις σειρές που οι fans των action thrillers περιμένουν με τη μεγαλύτερη ανυπομονησία.

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