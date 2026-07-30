«Οδύσσεια»: Η ταινία-φαινόμενο του Christopher Nolan σπάει τα ταμεία παγκοσμίως

H «Οδύσσεια» συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία και γίνεται μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2026

Με μια ματιά Η ταινία «Οδύσσεια» του Christopher Nolan ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε 12 ημέρες.

Τα έσοδα από Βόρεια Αμερική είναι 320,5 εκατομμύρια, ενώ διεθνώς 407,4 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία είναι τέταρτη σε εισπράξεις για το 2026 και αναμένεται στην Κίνα στις 14 Αυγούστου.

Με κόστος 250 εκατομμύρια, είναι η μεγαλύτερη επένδυση του Nolan και αναμένεται να ξεπεράσει προηγούμενες επιτυχίες του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Christopher Nolan συνεχίζει το εντυπωσιακό της ταξίδι στις αίθουσες, καταγράφοντας ένα ακόμα τεράστιο ρεκόρ. Η νέα ελληνική επική περιπέτεια του βραβευμένου σκηνοθέτη ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μόλις 12 ημέρες μετά την πρεμιέρα της. Η ταινία έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας πως οι μεγάλες παραγωγές με ισχυρό όραμα μπορούν ακόμα να καθηλώσουν το κοινό. Το αποτέλεσμα φέρνει το φιλμ ένα βήμα πιο κοντά σε ένα ακόμα εντυπωσιακό ορόσημο.

Συγκεκριμένα, το «The Odyssey» έχει συγκεντρώσει περίπου 320,5 εκατομμύρια δολάρια από την αγορά της Βόρειας Αμερικής, ενώ τα εισιτήρια από τις διεθνείς αγορές έχουν αποφέρει ακόμα 407,4 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, τα παγκόσμια έσοδα της ταινίας αγγίζουν τα 727,9 εκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς την ήδη στην τέταρτη θέση των πιο επιτυχημένων ταινιών του 2026. Μάλιστα, η ταινία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην Κίνα, γεγονός που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες για την πορεία της.

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Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους φαίνεται πως βρίσκεται στον δρόμο για να μπει στο πολυπόθητο «billion-dollar club», ακολουθώντας μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Toy Story 5», «The Super Mario Galaxy Movie» και «Michael».

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην Κίνα στις 14 Αυγούστου, με εκατοντάδες αίθουσες IMAX να ετοιμάζονται να υποδεχτούν το φιλόδοξο project. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από το «Spider-Man: Brand New Day», οι αναλυτές εκτιμούν ότι το φιλμ του Nolan θα συνεχίσει να έχει δυνατή παρουσία στις αίθουσες.

Με κόστος παραγωγής που έφτασε τα 250 εκατομμύρια δολάρια, το «The Odyssey» αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην καριέρα του Christopher Nolan μέχρι σήμερα. Παράλληλα, όλα δείχνουν πως μπορεί να ξεπεράσει προηγούμενες τεράστιες επιτυχίες του σκηνοθέτη, όπως τα «The Dark Knight» και «The Dark Knight Rises», γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του κινηματογράφου.

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