Game on! Δες το πρώτο trailer του «Jumanji: Open World»

Το Jumanji επιστρέφει για μία τελευταία φορά και όλα δείχνουν πως το φινάλε του θα είναι αντάξιο της επιτυχίας του. Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του «Jumanji: Open World», βάζοντας ξανά τους fans στον χαοτικό κόσμο του πιο διάσημου παιχνιδιού του κινηματογράφου. Εκρήξεις, ασταμάτητη δράση, χιούμορ και γνώριμα πρόσωπα συνθέτουν το πρώτο εντυπωσιακό δείγμα της ταινίας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα. Το trailer έχει ήδη γίνει viral, με τους θαυμαστές της σειράς να μιλούν για το πιο φιλόδοξο κεφάλαιο του franchise.

Η αγαπημένη τετράδα επιστρέφει πιο έτοιμη από ποτέ. Οι Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black και Karen Gillan φορούν ξανά τους ρόλους που τους καθιέρωσαν ως μία από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές ομάδες της τελευταίας δεκαετίας. Το πρώτο υλικό δείχνει ότι η ταινία παραμένει πιστή στη συνταγή που έκανε τις προηγούμενες δύο παραγωγές τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες, συνδυάζοντας ασταμάτητη περιπέτεια, χιούμορ και τις ξεκαρδιστικές ανατροπές που προκύπτουν μέσα από τον κόσμο του παιχνιδιού.

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Το «Jumanji: Open World» αποτελεί το μεγάλο φινάλε της reboot τριλογίας που ξεκίνησε το 2017 με το «Welcome to the Jungle» και συνεχίστηκε το 2019 με το «The Next Level». Οι δύο προηγούμενες ταινίες κατάφεραν να ανανεώσουν το θρυλικό σύμπαν του Jumanji, μεταφέροντας τη δράση από το κλασικό επιτραπέζιο παιχνίδι σε έναν κόσμο video game, κάτι που κέρδισε τόσο τους παλιούς όσο και τους νέους fans.

Το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι οι ήρωες θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, νέους κινδύνους και πιο απαιτητικές αποστολές. Παρότι η Sony κρατά κρυφές πολλές λεπτομέρειες της πλοκής, το πρώτο υλικό δείχνει ότι το «Open World» ανεβάζει την κλίμακα της δράσης, με μεγαλύτερα σκηνικά, εντυπωσιακά εφέ και έναν κόσμο που μοιάζει πιο ανοιχτός από ποτέ.

Παράλληλα, επιστρέφουν αρκετοί αγαπημένοι χαρακτήρες των προηγούμενων ταινιών, όπως οι Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Rhys Darby, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth και Lamorne Morris, ενώ στο cast προστίθενται και νέα πρόσωπα που αναμένεται να φέρουν φρέσκια ενέργεια στην ιστορία.

Ο Jake Kasdan επιστρέφει πίσω από την κάμερα

Στη σκηνοθετική καρέκλα βρίσκεται ξανά ο Jake Kasdan, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την επιτυχημένη αναγέννηση του franchise. Μαζί με τους συνεργάτες του υπογράφει και το σενάριο, φιλοδοξώντας να κλείσει τον κύκλο της ιστορίας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Η παραγωγή παραμένει στα χέρια της ίδιας δημιουργικής ομάδας, με τον Dwayne Johnson να συμμετέχει και ως παραγωγός, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του συμβολή στην εξέλιξη του σύγχρονου Jumanji.

Πρεμιέρα τα Χριστούγεννα με blockbuster ανταγωνισμό

Αν και αρχικά η ταινία είχε προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες νωρίτερα, η Sony αποφάσισε να μεταφέρει την πρεμιέρα της για την περίοδο των Χριστουγέννων. Έτσι, το «Jumanji: Open World» θα βρεθεί απέναντι σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς, σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές εορταστικές σεζόν των τελευταίων ετών.

Με το πρώτο trailer να δημιουργεί ήδη τεράστιο hype, όλα δείχνουν πως το «Jumanji: Open World» ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το κοινό με μια περιπέτεια γεμάτη γέλιο, δράση και νοσταλγία, θυμίζοντας γιατί το franchise παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

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