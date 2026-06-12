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Cinema 12.06.2026

Από το Jumanji μέχρι τα Όσκαρ: Η πιο ανθρώπινη πλευρά του Dwayne Johnson και οι αποφάσεις που τον καθόρισαν

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Πώς μια πιθανή διάγνωση, μια χαμένη ευκαιρία για Όσκαρ και οι αποφάσεις για την πολιτική διαμορφώνουν τη νέα πιο ειλικρινή εικόνα του The Rock
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Dwayne Johnson βίωσε έντονο άγχος λόγω πιθανού προβλήματος υγείας, ενώ προωθούσε το "Jumanji".
  • Η ταινία "The Smashing Machine" δεν οδήγησε σε υποψηφιότητα Όσκαρ, αλλά αποτέλεσε κίνητρο για τον ηθοποιό.
  • Ο Johnson αποφεύγει συνειδητά την πολιτική, εστιάζοντας στη δημιουργία και αφήγηση ιστοριών.
  • Ενδιαφέρεται για την τεχνητή νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κατανόησης και προσαρμογής.
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Εσύ που παρακολουθείς από κοντά τη ζωή των μεγάλων σταρ του Hollywood, δύσκολα θα περίμενες ότι ο Dwayne Johnson, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως The Rock, θα βρισκόταν αντιμέτωπος με μια τόσο αγχωτική προσωπική στιγμή την ίδια ημέρα που είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις για το «Jumanji», αποκαλύπτοντας σε νέα συνέντευξή του στο Esquire πως βίωσε έναν πιθανό φόβο για την υγεία του, όταν οι γιατροί εντόπισαν ένα εύρημα που αρχικά θα μπορούσε να συνδέεται με καρκίνο, πριν τελικά διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για καλοήθη φλεγμονή.

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https://www.instagram.com/therock/

Ο ηθοποιός περιέγραψε πως εκείνη την ημέρα κλήθηκε να λειτουργήσει επαγγελματικά υπό πίεση και αβεβαιότητα, συνεχίζοντας κανονικά τις δημόσιες εμφανίσεις του στο πλαίσιο προώθησης του «Jumanji», ενώ ήδη είχε ενημερωθεί πως θα έπρεπε να υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικό έλεγχο την επόμενη ημέρα, γεγονός που τον ανάγκασε να ζήσει ένα 24ωρο έντονης ψυχολογικής πίεσης, κρατώντας όμως την ψυχραιμία του μπροστά στις κάμερες και στο κοινό.

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Σε αυτή τη μεγάλη συνέντευξη, ο Dwayne Johnson μίλησε επίσης για την πορεία του στον κινηματογράφο και την πρόσφατη ταινία του «The Smashing Machine, η οποία είχε δημιουργήσει έντονη συζήτηση γύρω από πιθανή υποψηφιότητα για Όσκαρ, κάτι που τελικά δεν συνέβη, με τον ίδιο να παραδέχεται πως θα ήταν μια σπουδαία στιγμή στην καριέρα του, αλλά και πως η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως κίνητρο για να συνεχίσει να εξελίσσεται ως ηθοποιός.

Ο Dwayne Johnson στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία The Smashing Machine.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, ο ίδιος πήρε ξεκάθαρη θέση και στο ζήτημα της πολιτικής, δηλώνοντας πως επιλέγει πλέον συνειδητά να κρατά αποστάσεις, μετά από προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του που προκάλεσαν αντιδράσεις, τονίζοντας ότι θέλει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δημιουργία και την αφήγηση ιστοριών μέσα από τον κινηματογράφο, αποφεύγοντας τον διχασμό που, όπως λέει, συχνά συνοδεύει την πολιτική συζήτηση.

Ο Dwayne Johnson στην ταινία Moana.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέλος, αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη με πιο ανοιχτή και διερευνητική στάση, δείχνοντας ενδιαφέρον για τις δυνατότητές της αλλά και επίγνωση των κινδύνων της, εκφράζοντας την άποψη ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη και πως η καλύτερη προσέγγιση είναι η κατανόηση και η προσαρμογή, αντί του φόβου ή της άρνησης.

Ο Dwayne Johnson στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία The Smashing Machine.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Dwayne Johnson εμφανίζεται έτσι πιο ειλικρινής και ανθρώπινος από ποτέ, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής του που ξεπερνούν την εικόνα του action star και δείχνουν έναν καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική ανησυχία, τη φιλοδοξία και τη συνεχή αναζήτηση δημιουργικής ταυτότητας.

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