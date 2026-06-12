Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 12.06.2026

Netflix: «Θα σε Βρω»: Η νέα σειρά του Harlan Coben που υπόσχεται το επόμενο μεγάλο binge φαινόμενο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα συνεργασία του Harlan Coben με το Netflix φέρνει το «Θα σε Βρω», μια σειρά που συνδυάζει εξαφάνιση, οικογενειακό δράμα και αγωνία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Νέα σειρά του Harlan Coben στο Netflix, "Θα σε Βρω", βασισμένη σε μυθιστόρημά του.
  • Η σειρά εστιάζει σε έναν πατέρα που δραπετεύει από τη φυλακή για να βρει τον γιο του.
  • Πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Britt Lower και Milo Ventimiglia.
  • Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και κυκλοφορεί στις 18 Ιουνίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι από αυτούς που «καταπίνουν» τις σειρές του Netflix μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, τότε το όνομα Harlan Coben δεν σου είναι καθόλου άγνωστο. Ο δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με ανατροπές, σκοτεινά μυστικά και ιστορίες που σε κρατούν κολλημένο μέχρι το τελευταίο λεπτό, επιστρέφει ξανά με τη νέα σειρά «Θα σε Βρω», η οποία έρχεται να προστεθεί στο ήδη επιτυχημένο σύμπαν των μεταφορών του στην πλατφόρμα.

https://www.instagram.com/brittle/
https://www.instagram.com/brittle/

Η συνεργασία του Harlan Coben με το Netflix έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς στο «The Harlan Coben Collection» συναντάς περισσότερους από δώδεκα τίτλους που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και έχουν εξελιχθεί σε ιδανικό υλικό για binge watching. Παράξενες εξαφανίσεις, οικογενειακά μυστικά και απρόβλεπτες ανατροπές συνθέτουν το γνώριμο ύφος του συγγραφέα, ο οποίος έχει καταφέρει να μετατρέψει τα best sellers του σε τηλεοπτικά φαινόμενα.

Η κρυφή έκπληξη στο «Toy Story 5» που άφησε άφωνο τον Tom Hanks

Με το «Θα σε Βρω», ο Harlan Coben επιστρέφει σε ένα από τα πιο δυνατά αφηγηματικά του μοτίβα: την οικογένεια και την απώλεια. Η σειρά επικεντρώνεται σε μια συγκλονιστική ιστορία πατρότητας, όπου η αλήθεια και το ψέμα μπλέκονται επικίνδυνα, οδηγώντας τον πρωταγωνιστή σε μια πορεία χωρίς επιστροφή. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα που εκτίει άδικα ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του γιου του. Όταν όμως ανακαλύπτει στοιχεία που δείχνουν ότι το παιδί του μπορεί να είναι ακόμη ζωντανό, αποφασίζει να δραπετεύσει από τη φυλακή για να φτάσει στην αλήθεια. Από εκείνη τη στιγμή, ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι γεμάτο διώξεις, ανατροπές και αποκαλύψεις που αλλάζουν τα πάντα.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Sam Worthington, ο οποίος υποδύεται τον David Burroughs, έναν πατέρα παγιδευμένο ανάμεσα στην αδικία και την ελπίδα. Η Britt Lower, γνωστή από τη σειρά «Severance», έρχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, καθώς είναι εκείνη που αποκαλύπτει στον πρωταγωνιστή πως ο γιος του ίσως είναι ζωντανός. Παράλληλα, ο Milo Ventimiglia προστίθεται στο καστ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δραματική ένταση της σειράς.

Το δημιουργικό κομμάτι της σειράς υπογράφουν ο Robert Hull και ο ίδιος ο Harlan Coben, διασφαλίζοντας ότι η χαρακτηριστική ταυτότητα των έργων του συγγραφέα παραμένει αναλλοίωτη. Η σειρά αναμένεται να αποτελείται από οκτώ επεισόδια, μια φόρμα που το Netflix έχει αξιοποιήσει επανειλημμένα για ιστορίες έντονου ρυθμού και υψηλής αδρεναλίνης.

https://www.instagram.com/brittle/
https://www.instagram.com/brittle/

Η χρονική στιγμή της κυκλοφορίας της, στις 18 Ιουνίου, φαίνεται επίσης προσεκτικά επιλεγμένη, καθώς το Netflix φαίνεται να συνδέει την πλοκή με θεματικές γύρω από την πατρότητα, λίγο πριν τη Γιορτή του Πατέρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική διάσταση της ιστορίας.

Teyana Taylor: Τιμάται με το βραβείο «Icon of the Year» στα BET Awards 2026

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Harlan Coben netflix ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποιο ήταν το act που έφερε το καλοκαίρι στη σκηνή των Mad VMA 2012;

Ποιο ήταν το act που έφερε το καλοκαίρι στη σκηνή των Mad VMA 2012;

12.06.2026
Επόμενο
Fun shoe era: Γιατί οι «παντόφλες της γιαγιάς» είναι η τάση του 2026

Fun shoe era: Γιατί οι «παντόφλες της γιαγιάς» είναι η τάση του 2026

12.06.2026

Δες επίσης

Ποιο είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο του Steven Spielberg;
Cinema

Ποιο είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο του Steven Spielberg;

11.06.2026
Steven Spielberg: Η νέα sci-fi ταινία που σπάει ρεκόρ 33 ετών και «σαρώνει» το Rotten Tomatoes
Cinema

Steven Spielberg: Η νέα sci-fi ταινία που σπάει ρεκόρ 33 ετών και «σαρώνει» το Rotten Tomatoes

11.06.2026
«24 Jump Street»: Η επιστροφή-έκπληξη του Jonah Hill και του Channing Tatum που ξαναγράφει τους κανόνες της κωμωδίας
Cinema

«24 Jump Street»: Η επιστροφή-έκπληξη του Jonah Hill και του Channing Tatum που ξαναγράφει τους κανόνες της κωμωδίας

11.06.2026
Jacob Elordi: Το περιστατικό με θαυμαστή στην Ιαπωνία που δίχασε το διαδίκτυο
Cinema

Jacob Elordi: Το περιστατικό με θαυμαστή στην Ιαπωνία που δίχασε το διαδίκτυο

11.06.2026
Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην Αθήνα για τo 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ
Cinema

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην Αθήνα για τo 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ

11.06.2026
Hugh Jackman – Ridley Scott: Η συνεργασία στο «Treasure Island» που αλλάζει τα δεδομένα στις ταινίες περιπέτειας
Cinema

Hugh Jackman – Ridley Scott: Η συνεργασία στο «Treasure Island» που αλλάζει τα δεδομένα στις ταινίες περιπέτειας

11.06.2026
Ποιος θα γίνει ο νέος James Bond; Η πρόταση του George Clooney αναστάτωσε το Hollywood
Cinema

Ποιος θα γίνει ο νέος James Bond; Η πρόταση του George Clooney αναστάτωσε το Hollywood

11.06.2026
Emma Stone – Matt Damon: Η απρόσμενη συνεργασία στο νέο φιλμ των Daniels
Cinema

Emma Stone – Matt Damon: Η απρόσμενη συνεργασία στο νέο φιλμ των Daniels

11.06.2026
«Έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο» – Τέλος εποχής για τον Clint Eastwood;
Cinema

«Έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο» – Τέλος εποχής για τον Clint Eastwood;

11.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!