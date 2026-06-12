Netflix: «Θα σε Βρω»: Η νέα σειρά του Harlan Coben που υπόσχεται το επόμενο μεγάλο binge φαινόμενο

Η νέα συνεργασία του Harlan Coben με το Netflix φέρνει το «Θα σε Βρω», μια σειρά που συνδυάζει εξαφάνιση, οικογενειακό δράμα και αγωνία

Με μια ματιά Νέα σειρά του Harlan Coben στο Netflix, "Θα σε Βρω", βασισμένη σε μυθιστόρημά του.

Η σειρά εστιάζει σε έναν πατέρα που δραπετεύει από τη φυλακή για να βρει τον γιο του.

Πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Britt Lower και Milo Ventimiglia.

Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και κυκλοφορεί στις 18 Ιουνίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι από αυτούς που «καταπίνουν» τις σειρές του Netflix μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, τότε το όνομα Harlan Coben δεν σου είναι καθόλου άγνωστο. Ο δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με ανατροπές, σκοτεινά μυστικά και ιστορίες που σε κρατούν κολλημένο μέχρι το τελευταίο λεπτό, επιστρέφει ξανά με τη νέα σειρά «Θα σε Βρω», η οποία έρχεται να προστεθεί στο ήδη επιτυχημένο σύμπαν των μεταφορών του στην πλατφόρμα.

Η συνεργασία του Harlan Coben με το Netflix έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς στο «The Harlan Coben Collection» συναντάς περισσότερους από δώδεκα τίτλους που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και έχουν εξελιχθεί σε ιδανικό υλικό για binge watching. Παράξενες εξαφανίσεις, οικογενειακά μυστικά και απρόβλεπτες ανατροπές συνθέτουν το γνώριμο ύφος του συγγραφέα, ο οποίος έχει καταφέρει να μετατρέψει τα best sellers του σε τηλεοπτικά φαινόμενα.

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Με το «Θα σε Βρω», ο Harlan Coben επιστρέφει σε ένα από τα πιο δυνατά αφηγηματικά του μοτίβα: την οικογένεια και την απώλεια. Η σειρά επικεντρώνεται σε μια συγκλονιστική ιστορία πατρότητας, όπου η αλήθεια και το ψέμα μπλέκονται επικίνδυνα, οδηγώντας τον πρωταγωνιστή σε μια πορεία χωρίς επιστροφή. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα που εκτίει άδικα ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του γιου του. Όταν όμως ανακαλύπτει στοιχεία που δείχνουν ότι το παιδί του μπορεί να είναι ακόμη ζωντανό, αποφασίζει να δραπετεύσει από τη φυλακή για να φτάσει στην αλήθεια. Από εκείνη τη στιγμή, ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι γεμάτο διώξεις, ανατροπές και αποκαλύψεις που αλλάζουν τα πάντα.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Sam Worthington, ο οποίος υποδύεται τον David Burroughs, έναν πατέρα παγιδευμένο ανάμεσα στην αδικία και την ελπίδα. Η Britt Lower, γνωστή από τη σειρά «Severance», έρχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, καθώς είναι εκείνη που αποκαλύπτει στον πρωταγωνιστή πως ο γιος του ίσως είναι ζωντανός. Παράλληλα, ο Milo Ventimiglia προστίθεται στο καστ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δραματική ένταση της σειράς.

Το δημιουργικό κομμάτι της σειράς υπογράφουν ο Robert Hull και ο ίδιος ο Harlan Coben, διασφαλίζοντας ότι η χαρακτηριστική ταυτότητα των έργων του συγγραφέα παραμένει αναλλοίωτη. Η σειρά αναμένεται να αποτελείται από οκτώ επεισόδια, μια φόρμα που το Netflix έχει αξιοποιήσει επανειλημμένα για ιστορίες έντονου ρυθμού και υψηλής αδρεναλίνης.

Η χρονική στιγμή της κυκλοφορίας της, στις 18 Ιουνίου, φαίνεται επίσης προσεκτικά επιλεγμένη, καθώς το Netflix φαίνεται να συνδέει την πλοκή με θεματικές γύρω από την πατρότητα, λίγο πριν τη Γιορτή του Πατέρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική διάσταση της ιστορίας.

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