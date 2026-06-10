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Screen News 10.06.2026

Η κρυφή έκπληξη στο «Toy Story 5» που άφησε άφωνο τον Tom Hanks

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Όλες οι λεπτομέρειες για τη μυστική συνεργασία με την Taylor Swift και όσα αποκάλυψε ο Tom Hanks για τη νέα ταινία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift συμμετέχει στο soundtrack του «Toy Story 5» με ένα νέο τραγούδι.
  • Η συμμετοχή της Taylor Swift ήταν μυστική, ακόμη και για τους πρωταγωνιστές.
  • Ο Tom Hanks σύγκρινε την ανακοίνωση με την ερμηνεία του «Over the Rainbow» από την Judy Garland.
  • Ο χαρακτήρας του Woody εμφανίζεται με ένα μικρό φαλακρό σημείο κάτω από το καπέλο του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κυκλοφορία του «Toy Story 5» αποτελεί ήδη το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, αλλά φαίνεται πως η παραγωγή επεφύλασσε μια έκπληξη που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι την τελευταία στιγμή. Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, ο Tom Hanks αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της Taylor Swift στο soundtrack της ταινίας ήταν ένα καλά φυλαγμένο μυστικό, το οποίο δεν γνώριζαν ούτε οι βασικοί πρωταγωνιστές.

taylor_swift
https://www.instagram.com/toystory/?hl=el

Όπως περιέγραψε ο ηθοποιός, οι συντελεστές κλήθηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, ηχομονωμένο δωμάτιο για μια ιδιωτική ενημέρωση. Εκεί, τους ανακοινώθηκε ότι το κομμάτι που άκουγαν μέχρι πρότινος ως προσωρινή λύση στους τίτλους τέλους, επρόκειτο να αντικατασταθεί από ένα ολοκαίνουριο τραγούδι της Taylor Swift, με τίτλο «I Knew It, I Knew You». Για τον Hanks, η είδηση αυτή είχε το ίδιο βάρος με το να μάθαινε κανείς ξαφνικά ότι η θρυλική Judy Garland θα ερμήνευε το Over the Rainbow, μια στιγμή που ξεπερνά τα όρια μιας απλής κινηματογραφικής συνεργασίας.

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Μια νέα εποχή για τον Woody και την παρέα του

Το «Toy Story 5» υπόσχεται να φέρει τα πάνω κάτω στον κόσμο των παιχνιδιών. Ο Woody, η Jessie και ο Buz καλούνται να διαχειριστούν μια νέα τεχνολογική απειλή που αλλάζει τις ισορροπίες στην καθημερινότητα της Bonnie, προσθέτοντας μια σύγχρονη και ίσως πιο σπαρακτική χροιά στην ιστορία.

Το cast είναι πιο πλούσιο από ποτέ, με παλιές σταθερές να ενώνονται με ονόματα που προκαλούν αίσθηση, όπως η Greta Lee, ο Keanu Reeves, ο Conan O’Brien, ακόμα και ο Bad Bunny.

Η λεπτομέρεια που «πρόδωσε» τον χρόνο

Μέσα σε όλα αυτά, ο Tom Hanks παρατήρησε μια αλλαγή στον αγαπημένο του χαρακτήρα που πολλοί fans ίσως να μην είχαν προσέξει: ο Woody παρουσιάζει πλέον ένα μικρό φαλακρό σημείο κάτω από το εμβληματικό καουμπόικο καπέλο του. Αντί να φανεί περίεργο, ο Hanks το αντιμετώπισε με τον δικό του, χαλαρό τρόπο: «Είναι απολύτως φυσικό, αν σκεφτείς πόσες φορές βγαίνει και μπαίνει αυτό το καπέλο εδώ και τόσα χρόνια!».

toy_story
https://www.instagram.com/toystory/

Με το countdown στο site της Swift να έχει ολοκληρωθεί και το τραγούδι να κυκλοφορεί επίσημα, το κοινό ανυπομονεί να δει αν το νέο κεφάλαιο της ιστορίας θα καταφέρει να κερδίσει μια θέση στην καρδιά μας, όπως και οι προηγούμενες ταινίες.

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Taylor Swift tom hanks Toy Story 5
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