«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια απρόσμενη επίσκεψη φέρνει τα πάνω-κάτω

Με μια ματιά Ο Ηρακλής προσπαθεί να προσεγγίσει τη Τζένη μέσω του Πανούλη, αλλά η αποστολή παρεξηγείται.

Ο Δημήτρης συζητά με τη Τζένη για το μέλλον του Βίκτωρα, διακοπτόμενος από τον Ηρακλή.

Ο Πανούλης προκαλεί καυγά μεταξύ Νίκου και Στέλλας με υδραυλικές εργασίες.

Η Στέλλα επισκέπτεται το σπίτι του Δημήτρη την ώρα που βρίσκεται εκεί μια πρώην του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι ανατροπές συνεχίζονται στην αγαπημένη κωμική σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», καθώς απόψε στις 21:00 θα παρακολουθήσουμε το 50ό επεισόδιο με τον ευφάνταστο τίτλο «Η καταστροφή του Άλντεραν». Η πλοκή κορυφώνεται και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους, προσφέροντας στιγμές που ισορροπούν ανάμεσα στο χιούμορ και την ένταση.

Στο επίκεντρο των γεγονότων βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τον Πανούλη ως διαμεσολαβητή για να πλησιάσει τη Τζένη. Εφοδιασμένος με μια τούρτα, ο Πανούλης αναλαμβάνει τον ρόλο του απεσταλμένου, όμως, όπως φαίνεται, η διπλωματία δεν είναι το δυνατό του σημείο. Αντί για την πολυπόθητη συνεννόηση, η αποστολή καταλήγει σε μια σειρά από παρεξηγήσεις που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, φέρνοντας τον Ηρακλή σε δυσχερή θέση.

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Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης προσπαθεί να πάρει σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του Βίκτωρα, επιζητώντας τη συμβουλή της Τζένης. Η συζήτησή τους, ωστόσο, διακόπτεται από την παρουσία του Ηρακλή, ενώ στο γραφείο του Δημήτρη επικρατεί μια κατάσταση «ελεγχόμενου χάους», καθώς παρουσιάζει τους φίλους του ως πιθανούς επενδυτές στον καινούργιο του προϊστάμενο.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο στην προσωπική ζωή του Νίκου. Ενώ εκείνος αφιερώνει τον χρόνο του στις επισκευές του δωματίου του Βίκτωρα στο σπίτι του Δημήτρη, ο Πανούλης αναλαμβάνει τις υδραυλικές εργασίες στον δικό του χώρο. Η παρέμβαση αυτή αποδεικνύεται μοιραία, προκαλώντας έναν έντονο καυγά με τη Στέλλα, ο οποίος κορυφώνεται με μια απρόσμενη και επεισοδιακή επίσκεψή της στο σπίτι του Δημήτρη. Η τύχη, όμως, φαίνεται να παίζει το δικό της παιχνίδι, καθώς η άφιξη της Στέλλας συμπίπτει χρονικά με την παρουσία μιας εντυπωσιακής πρώην συντρόφου του Δημήτρη, η οποία αναζητά τα προσωπικά της αντικείμενα.

Πώς θα διαχειριστούν οι πρωταγωνιστές αυτές τις αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων; Η απάντηση δίνεται απόψε στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του Alpha.