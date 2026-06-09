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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV 09.06.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ομολογία του Ηρακλή που «ραγίζει» την Τζένη

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Ο Ηρακλής ομολογεί την αλήθεια στη Τζένη, ενώ ο Δημήτρης έρχεται αντιμέτωπος με μια απόφαση ζωής που θα καθορίσει το μέλλον του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ένταση χτυπάει «κόκκινο» στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και οι εξελίξεις υπόσχονται να μας κρατήσουν καθηλωμένους στους δέκτες μας. Στις 21:00 στον Alpha, μια σειρά από ανατροπές έρχεται να αναστατώσει τη ζωή των ηρώων μας, καθώς οι μάσκες πέφτουν και οι αποφάσεις που λαμβάνονται αλλάζουν τις ισορροπίες για πάντα.

Αμάντα - Δημήτρης

Στο επίκεντρο του αποψινού επεισοδίου βρίσκεται ο Δημήτρης, ο οποίος καλείται να πάρει την πιο κρίσιμη απόφαση της καριέρας του. Η πρόταση της Αμάντας τον φέρνει σε ένα οριακό σημείο: αν αρνηθεί, δεν διακυβεύεται μόνο η επαγγελματική του πορεία, αλλά και το μέλλον που προσπαθεί να εξασφαλίσει για τον Βίκτωρα. Είναι, άραγε, έτοιμος να θυσιάσει τις αρχές του για την ασφάλεια;

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Την ίδια στιγμή, ο Ηρακλής αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή του και προχωρά στην ομολογία που όλοι περιμέναμε: παραδέχεται στη Τζένη ότι φιλήθηκε με τη Μαίρη. Η αντίδραση της Τζένης είναι άμεση, καθώς με ραγισμένη καρδιά αναζητά καταφύγιο στο σπίτι της Στέλλας, προσθέτοντας ακόμα ένα βάρος στις ήδη φορτισμένες μέρες της ξαδέρφης της.

Ηρακλής

Η Βιργινία ετοιμάζει βαλίτσες για το πολυπόθητο ταξίδι στο Παρίσι, όμως οι δεύτερες σκέψεις την ταλαιπωρούν. Αυτό δεν την πτοεί από το να βρει έναν δημιουργικό τρόπο για να «τιμωρήσει» τους γύρω της: αφήνει τα παιδιά της στη Στέλλα, η οποία καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τα παιδιά του Νίκου, αλλά και μια χαοτική κατάσταση. Ο Νίκος, προσπαθώντας να διαχειριστεί την απογοήτευσή του, καταφεύγει στα παλαιωμένα ουίσκι του Δημήτρη μαζί με τον Κώστα, αφήνοντας τη Στέλλα να αναλάβει όλο το βάρος της ευθύνης.

Νίκος - Κώστας - Βίκτωρας

Μέσα στο χάος των προβλημάτων, η Ελένη έρχεται να μας υπενθυμίσει την αξία των απλών πραγμάτων. Ζώντας τρυφερές στιγμές με τα παιδιά, ανακαλύπτει ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στην τελειότητα, αλλά στις μικρές, καθημερινές πράξεις αγάπης. Το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται να μας συγκινήσει, αποδεικνύοντας ότι η υποστήριξη και η φιλία είναι τα πιο ισχυρά όπλα απέναντι σε κάθε δυσκολία.

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ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ
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