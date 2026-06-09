Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 09.06.2026

Το μεγαλύτερο hip-hop reunion της χρονιάς: Jay-Z και Eminem στο ίδιο album με θρύλους της rap

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Το tracklist αποκαλύπτει interlude με τους Jay-Z και Eminem, ενώ το album αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο
Πόπη Βασιλείου

Ο Jay-Z και ο Eminem ετοιμάζονται να ξαναβρεθούν στο ίδιο μουσικό project μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, σε μια συνεργασία που ήδη προκαλεί έντονη συζήτηση στη διεθνή hip-hop σκηνή και χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ιστορικής σημασίας. Η επιστροφή τους δεν γίνεται μέσα από ένα αυτόνομο single, αλλά μέσω ενός νέου album που ενώνει τρεις εμβληματικούς καλλιτέχνες της rap -τους Rakim, Kurupt και Masta Killa- σε ένα πολυαναμενόμενο project που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τον A&R και executive producer του project, M80, το tracklist του album έχει ήδη αποκαλυφθεί και περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο: το track Νο. 6, ένα interlude στο οποίο εμφανίζονται τόσο ο Jay-Z όσο και ο Eminem. Παρότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν πρόκειται για ολοκληρωμένα verses ή σύντομη vocal συμμετοχή, η απλή παρουσία των δύο στο ίδιο κομμάτι έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον στη hip-hop κοινότητα.

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Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών από το 2001, όταν είχαν συνεργαστεί στο θρυλικό κομμάτι «Renegade» από το album «The Blueprint» του Jay-Z. Το γεγονός αυτό κάνει το νέο interlude ακόμη πιο σημαντικό, καθώς συνδέει δύο διαφορετικές εποχές της rap και δύο από τις πιο ισχυρές καριέρες στην ιστορία του είδους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νέο album των Rakim, Kurupt και Masta Killa δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ακόμη κυκλοφορία, αλλά ως ένα project-ορόσημο για τη hip-hop κουλτούρα. Η συμμετοχή καλλιτεχνών τέτοιου βεληνεκούς, σε συνδυασμό με τη συμβολική επιστροφή Jay-Z και Eminem στο ίδιο track, ανεβάζει τις προσδοκίες στα ύψη και καθιστά την κυκλοφορία του έναν από τους πιο αναμενόμενους μουσικούς σταθμούς του φετινού καλοκαιριού.

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Eminem Jay Z μουσική
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