Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 09.06.2026

Javier Bardem: Η παράξενη μουσική συνήθεια που τον βοηθά να κοιμηθεί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο βραβευμένος ηθοποιός αποκαλύπτει τις ιδιαίτερες μουσικές του συνήθειες και εξηγεί γιατί η metal δεν είναι απλώς ένα είδος μουσικής
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν είναι λίγοι οι διάσημοι ηθοποιοί που έχουν κρυφά πάθη, όμως ο Javier Bardem παίρνει το δικό του σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Ο χαρισματικός Ισπανός ηθοποιός, γνωστός για τις έντονες ερμηνείες του στη μεγάλη οθόνη, δεν κρύβει την απόλυτη αφοσίωσή του στη heavy metal και hard rock σκηνή, δηλώνοντας πως για εκείνον δεν πρόκειται απλώς για μουσική, αλλά για στάση ζωής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή του στο περιοδικό Kerrang, ο Javier Bardem παραδέχτηκε ότι η μουσική αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του, συνοδεύοντάς τον ακόμα και στις πιο χαλαρές στιγμές του. Η πιο εντυπωσιακή του δήλωση, ωστόσο, ήταν ότι συχνά επιλέγει τους Slipknot για να χαλαρώσει πριν πέσει για ύπνο. «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή τη μουσική. Είναι το soundtrack μου όταν οδηγώ, αλλά και το τελευταίο πράγμα που ακούω για να κοιμηθώ», εξομολογήθηκε ο ίδιος.

Η Nicole Kidman αφήνει στην άκρη τις περούκες και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν

Η metal ως τρόπος έκφρασης

Για τον Javier Bardem, η metal μουσική προσφέρει μια αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα με κοινές αξίες και συναίσθημα. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο έντονη γίνεται η προτίμησή του στα σκληρά ακούσματα, εις βάρος άλλων μουσικών ειδών. «Σέβομαι όλους τους μουσικούς και την τέχνη τους, αλλά μόνο η metal και η hard rock κάνουν την καρδιά μου να χτυπά πραγματικά δυνατά», προσθέτει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αγάπη του για το είδος δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς ο ηθοποιός συχνά πυκνά δίνει το «παρών» σε μεγάλες συναυλίες. Μάλιστα, το 2025 είχε προκαλέσει αίσθηση στα social media, όταν έγινε viral ένα βίντεο που τον κατέγραφε να απολαμβάνει με πάθος μια συναυλία των Judas Priest, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τον σοβαρό και επιβλητικό ηθοποιό κρύβεται ένας γνήσιος, «σκληροπυρηνικός» metalhead.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Javier Bardem Slipknot μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όταν ο Harry Styles ξέχασε το πρώτο κουπλέ και το κοινό ανέλαβε δράση

Όταν ο Harry Styles ξέχασε το πρώτο κουπλέ και το κοινό ανέλαβε δράση

09.06.2026
Επόμενο
Το μεγαλύτερο hip-hop reunion της χρονιάς: Jay-Z και Eminem στο ίδιο album με θρύλους της rap

Το μεγαλύτερο hip-hop reunion της χρονιάς: Jay-Z και Eminem στο ίδιο album με θρύλους της rap

09.06.2026

Δες επίσης

Mad VMA 2007: Κώστας Τουρνάς – Αποστολία Ζώη: Mία απρόσμενη μουσική συνάντηση που άφησε εποχή
Mad Events

Mad VMA 2007: Κώστας Τουρνάς – Αποστολία Ζώη: Mία απρόσμενη μουσική συνάντηση που άφησε εποχή

09.06.2026
Το μεγαλύτερο hip-hop reunion της χρονιάς: Jay-Z και Eminem στο ίδιο album με θρύλους της rap
Μουσικά Νέα

Το μεγαλύτερο hip-hop reunion της χρονιάς: Jay-Z και Eminem στο ίδιο album με θρύλους της rap

09.06.2026
Όταν ο Harry Styles ξέχασε το πρώτο κουπλέ και το κοινό ανέλαβε δράση
Μουσικά Νέα

Όταν ο Harry Styles ξέχασε το πρώτο κουπλέ και το κοινό ανέλαβε δράση

09.06.2026
Pharrell Williams και Voices Of Fire ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «The one»
Videoclips

Pharrell Williams και Voices Of Fire ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «The one»

09.06.2026
FIFA World Cup 2026: Οι Nelly Furtado, Davido και Major Lazer ενώνουν δυνάμεις για το απόλυτο soundtrack
Μουσικά Νέα

FIFA World Cup 2026: Οι Nelly Furtado, Davido και Major Lazer ενώνουν δυνάμεις για το απόλυτο soundtrack

09.06.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αποθέωση στην Κωνσταντινούπολη και ο σύντροφός της που την καμάρωνε από τις κερκίδες
Μουσικά Νέα

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αποθέωση στην Κωνσταντινούπολη και ο σύντροφός της που την καμάρωνε από τις κερκίδες

09.06.2026
Ο 2Pac επιστρέφει στο gaming: Ο θρύλος της hip-hop γίνεται playable χαρακτήρας στο «Stranger Than Heaven»
Μουσικά Νέα

Ο 2Pac επιστρέφει στο gaming: Ο θρύλος της hip-hop γίνεται playable χαρακτήρας στο «Stranger Than Heaven»

09.06.2026
Το πιο εντυπωσιακό concert event του 2026 – Η Shakira θα εμφανιστεί live στις Πυραμίδες της Γκίζας
Μουσικά Νέα

Το πιο εντυπωσιακό concert event του 2026 – Η Shakira θα εμφανιστεί live στις Πυραμίδες της Γκίζας

09.06.2026
«Hate That I Made You Love Me»: Η Ariana Grande στην κορυφή του Billboard Hot 100
Μουσικά Νέα

«Hate That I Made You Love Me»: Η Ariana Grande στην κορυφή του Billboard Hot 100

09.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;