Javier Bardem: Η παράξενη μουσική συνήθεια που τον βοηθά να κοιμηθεί

Δεν είναι λίγοι οι διάσημοι ηθοποιοί που έχουν κρυφά πάθη, όμως ο Javier Bardem παίρνει το δικό του σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Ο χαρισματικός Ισπανός ηθοποιός, γνωστός για τις έντονες ερμηνείες του στη μεγάλη οθόνη, δεν κρύβει την απόλυτη αφοσίωσή του στη heavy metal και hard rock σκηνή, δηλώνοντας πως για εκείνον δεν πρόκειται απλώς για μουσική, αλλά για στάση ζωής.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή του στο περιοδικό Kerrang, ο Javier Bardem παραδέχτηκε ότι η μουσική αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του, συνοδεύοντάς τον ακόμα και στις πιο χαλαρές στιγμές του. Η πιο εντυπωσιακή του δήλωση, ωστόσο, ήταν ότι συχνά επιλέγει τους Slipknot για να χαλαρώσει πριν πέσει για ύπνο. «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή τη μουσική. Είναι το soundtrack μου όταν οδηγώ, αλλά και το τελευταίο πράγμα που ακούω για να κοιμηθώ», εξομολογήθηκε ο ίδιος.

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Η metal ως τρόπος έκφρασης

Για τον Javier Bardem, η metal μουσική προσφέρει μια αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα με κοινές αξίες και συναίσθημα. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο έντονη γίνεται η προτίμησή του στα σκληρά ακούσματα, εις βάρος άλλων μουσικών ειδών. «Σέβομαι όλους τους μουσικούς και την τέχνη τους, αλλά μόνο η metal και η hard rock κάνουν την καρδιά μου να χτυπά πραγματικά δυνατά», προσθέτει.

Η αγάπη του για το είδος δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς ο ηθοποιός συχνά πυκνά δίνει το «παρών» σε μεγάλες συναυλίες. Μάλιστα, το 2025 είχε προκαλέσει αίσθηση στα social media, όταν έγινε viral ένα βίντεο που τον κατέγραφε να απολαμβάνει με πάθος μια συναυλία των Judas Priest, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τον σοβαρό και επιβλητικό ηθοποιό κρύβεται ένας γνήσιος, «σκληροπυρηνικός» metalhead.