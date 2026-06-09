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Celeb News 09.06.2026

Η Nicole Kidman αφήνει στην άκρη τις περούκες και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν

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Η βραβευμένη ηθοποιός επέστρεψε στις ρίζες της, επιλέγοντας ένα απόλυτα φυσικό look για τις στιγμές χαλάρωσης στο αγρόκτημά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια σπάνια, αυθεντική στιγμή μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της η Nicole Kidman, επιλέγοντας να αποχωριστεί για λίγο το λαμπερό στυλ που επιβάλλουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε πιο φυσική από ποτέ, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στα social media.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη ηθοποιός ανάρτησε μια φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου ποζάρει χαλαρή σε ένα αγρόκτημα. Φορώντας ένα απλό τζιν παντελόνι, μπλε πουκάμισο και λευκά αθλητικά παπούτσια, η Nicole Kidman άφησε στην άκρη τις περούκες που επιλέγει συχνά, αναδεικνύοντας τις φυσικές, ξανθές μπούκλες της. Με τη λεζάντα «Weekend vibes» και ένα κίτρινο emoji καρδιάς, η σταρ έδειξε την πιο προσιτή πλευρά του εαυτού της, ενώ πολλοί θαυμαστές της εικάζουν πως η φωτογραφία τραβήχτηκε στην ιδιοκτησία της στην περιοχή Southern Highlands της Αυστραλίας.

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Η αποθέωση για το φυσικό look

Η αντίδραση των followers ήταν άμεση και ομόφωνα θετική. «Οι μπούκλες επέστρεψαν!» σχολίασε ένας θαυμαστής, με πολλούς άλλους να συμφωνούν πως η εμφάνισή της με τα φυσικά της μαλλιά είναι «απλά υπέροχη». Είναι άλλωστε γνωστό πως η σχέση της Nicole Kidman με τις περούκες αποτελεί συχνά θέμα συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης. Είτε πρόκειται για το κόκκινο χαλί των Καννών, είτε για το Met Gala του 2025, η ηθοποιός πειραματίζεται διαρκώς με το στυλ της, χρησιμοποιώντας συχνά πρόσθετα μαλλιών για τις μεταμορφώσεις της.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια η Nicole Kidman σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Sunrise», της αρέσει να αλλάζει συχνά την εικόνα της, θεωρώντας τα αξεσουάρ μαλλιών ένα δημιουργικό εργαλείο για τον εκάστοτε ρόλο ή την εμφάνισή της. Ωστόσο, η χθεσινή «ατημέλητη» και φυσική της φωτογραφία απέδειξε ότι, πολλές φορές, το πιο εντυπωσιακό στυλ είναι αυτό που βασίζεται στην αυθεντικότητα.

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Nicole Kidman μαλλιά
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