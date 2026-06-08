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Celeb News 08.06.2026

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειά τους

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα φαίνεται να υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους, πριν λίγη ώρα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι
Ειρήνη Στόφυλα

Μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής τους φαίνεται πως βιώνουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το αγαπημένο ζευγάρι καλωσόρισε το δεύτερο παιδί του, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο την οικογένειά του. Η είδηση έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media, με φίλους και θαυμαστές του γνωστού τραγουδιστή να στέλνουν τις ευχές τους. Η άφιξη της μικρής έρχεται λίγους μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού και σηματοδοτεί ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο για το ζευγάρι.

Η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο την κόρη της το μεσημέρι της Δευτέρας στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ. Μάλιστα, η ευχάριστη αυτή εξέλιξη ήρθε μόλις τέσσερις ημέρες μετά τον εορτασμό των 26ων γενεθλίων της.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν ήδη αποκτήσει έναν γιο, τον μικρό Βασίλη, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει τον νέο ρόλο του μεγάλου αδελφού. Το πρώτο τους παιδί είχε γεννηθεί επίσης στο ΜΗΤΕΡΑ, στις 22 Νοεμβρίου 2024.

Η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση της κόρης της, η Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ένα ξεχωριστό δείπνο στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δέχθηκε μια εντυπωσιακή τούρτα-έκπληξη από τη Σίλια Κριθαριώτη, στο δείπνο που διοργάνωσε μαζί με τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο, στην κατοικία τους κάτω από την Ακρόπολη.

Το ζευγάρι φαίνεται να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, έχοντας πλέον δίπλα του δύο παιδιά. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να φέρουν περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ οι θαυμαστές του δημοφιλούς καλλιτέχνη περιμένουν με ενδιαφέρον κάποια δημόσια ανακοίνωση ή ανάρτηση από τους ίδιους. Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι ότι η άφιξη ενός παιδιού αποτελεί πάντα μια ξεχωριστή στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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