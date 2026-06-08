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Celeb World 08.06.2026

Γενέθλια για την Καίτη Γαρμπή – Η πορεία μιας διαχρονικής star

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Η Καίτη Γαρμπή έχει γενέθλια και θυμόμαστε τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής και της καριέρας της, από την Eurovision μέχρι σήμερα
Ειρήνη Στόφυλα

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για την Καίτη Γαρμπή, καθώς η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει τα γενέθλιά της. Με μια πορεία που ξεπερνά τα 45 χρόνια, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και αμέτρητες επιτυχίες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, η Καίτη Γαρμπή παραμένει μία από τις πιο αγαπητές και διαχρονικές παρουσίες της μουσικής σκηνής. Από τα πρώτα της βήματα μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες, τη Eurovision και την οικογένεια που δημιούργησε, η ζωή της είναι γεμάτη στιγμές που σημάδεψαν το ελληνικό entertainment.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεκίνησε το 1977, όταν εμφανιζόταν μαζί με την αδελφή της Λιάνα ως «Αδελφές Γαρμπή». Λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο πορεία και γρήγορα κατάφερε να ξεχωρίσει.

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έρχονται σε συναρπαστικές καλοκαιρινές συναυλίες «Με Εσένα Μόνο»

Η δεκαετία του ’90 ήταν εκείνη που την καθιέρωσε ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. Επιτυχίες όπως το «Πες το μ’ ένα φιλί», το «Ξυπόλυτη χορεύω», το «Θα μελαγχολήσω», τα «Χαμένα» και το «Επιτέλους» έγιναν διαχρονικά hits και αγαπήθηκαν από πολλές γενιές.

https://www.instagram.com/kaitigarbi/
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Το ιστορικό ρεκόρ στη Eurovision

Μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της ήρθε το 1993, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι «Ελλάδα, χώρα του φωτός».

Η εμφάνισή της έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για το χαρακτηριστικό γαλάζιο φόρεμα της Σίλιας Κριθαριώτη, αλλά και για ένα μοναδικό ρεκόρ που δεν έχει ξεχαστεί μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της, η κάμερα παρέμεινε εστιασμένη στο πρόσωπό της για 43 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία του διαγωνισμού.

Ο Φοίβος, οι μεγάλες επιτυχίες και η απόλυτη απογείωση

Η συνεργασία της με τον Φοίβο αποτέλεσε σημείο-σταθμό στην καριέρα της. Μαζί δημιούργησαν μερικούς από τους πιο επιτυχημένους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, με άλμπουμ που έγιναν πολλαπλά πλατινένια και τραγούδια που ακούγονται μέχρι σήμερα.

Η Καίτη Γαρμπή κατάφερε να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, ενώ παραμένει η μοναδική Ελληνίδα τραγουδίστρια με περισσότερα από 30 ντουέτα στην καριέρα της.

Η πρόταση γάμου που έγραψε τηλεοπτική ιστορία

Εξίσου πολυσυζητημένη υπήρξε και η προσωπική της ζωή. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1997, ο Διονύσης Σχοινάς της έκανε πρόταση γάμου σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στην εκπομπή «Μπράβο» της Ρούλας Κορομηλά, σε μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγους μήνες αργότερα και το 1999 απέκτησε τον γιο τους, Δημήτρη. Μέχρι σήμερα παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Παρά τα δεκάδες χρόνια παρουσίας της στο τραγούδι, η Καίτη Γαρμπή συνεχίζει να είναι ενεργή και αγαπητή στο κοινό. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε σε τηλεοπτικά projects, βρέθηκε στην κριτική επιτροπή του J2US, κυκλοφόρησε νέες μουσικές δουλειές και συνέχισε τις επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις της.

Στη σεζόν 2024-2025 συνεργάστηκε ξανά με τον σύζυγό της Διονύση Σχοινά στην «Αυτοκίνηση», ενώ το κοινό αγκάλιασε και το νέο τους ντουέτο «Πρωταγωνιστές». Στα γενέθλιά της, η Καίτη Γαρμπή παραμένει ένα από τα πιο λαμπερά κεφάλαια της ελληνικής μουσικής, με μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες, σημαντικές στιγμές και ένα κοινό που συνεχίζει να τη στηρίζει με την ίδια αγάπη εδώ και δεκαετίες.

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ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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