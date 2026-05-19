Μουσική 19.05.2026

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έρχονται σε συναρπαστικές καλοκαιρινές συναυλίες «Με Εσένα Μόνο»

Η πιο εκρηκτική μουσική συνάντηση του καλοκαιριού ταξιδεύει σε Ελλάδα και Κύπρο με τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία
Μετά τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι δύο καταξιωμένοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο για να βρεθούν κοντά στο κοινό που τους αγαπά και ανυπομονεί να τους δει μαζί.

Στο «Με Εσένα Μόνο tour» η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για συναυλίες γεμάτες με την «εκρηκτική» τους χημεία, τις διαχρονικές τους επιτυχίες, τα καινούργια τους τραγούδια κι ένα αφιέρωμα σε κλασικά λαϊκά τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Οι πρώτοι σταθμοί:

12 Ιουνίου – Καλαμάτα (Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας)
1 Ιουλίου – Έδεσσα (Θέατρο Γαβαλιώτισσας)
13 Ιουλίου – Θεσσαλονίκη (Μονή Λαζαριστών)
14 Ιουλίου – Βόλος (Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα»)
25 Ιουλίου – Αγία Νάπα (Αυγούρου)
21 Αυγούστου – Ηράκλειο Κρήτης (Τεχνόπολις)
22 Αυγούστου – Χανιά (Θέατρο Ανατολικής Τάφρου)
28 Σεπτεμβρίου – Αθήνα (Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας)

Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες.

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/kaiti-garmpi-dionysis-sxoinas-m-esena-mono-tour

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ συναυλίες
