Η Κατερίνα μας ταξιδεύει με το νέο της single «Αστροφεγγιά»

Η Κατερίνα επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Αστροφεγγιά». Μια μελωδική δημιουργία των Θανάση Πετρέλη και Νίκου Σαρρή που υπόσχεται να σας ταξιδέψει

Με μια ματιά Η Κατερίνα κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Αστροφεγγιά».

Το τραγούδι συνδυάζει μελωδικότητα, συναίσθημα και ατμόσφαιρα.

Τη μουσική υπογράφει ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρρής.

Το «Αστροφεγγιά» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα επιστρέφει με το νέο της τραγούδι «Αστροφεγγιά», μια σύγχρονη μουσική πρόταση που συνδυάζει τη μελωδικότητα με το συναίσθημα, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία.

Τη μουσική υπογράφει ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρρής, δημιουργώντας ένα τραγούδι γεμάτο λυρισμό και δυνατές εικόνες.

Με τη νέα της κυκλοφορία «Αστροφεγγιά», η Κατερίνα μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, θάλασσα και ρομαντισμό.

Η σύγχρονη παραγωγή αναδεικνύει ιδανικά τη μελωδία και το συναίσθημα του τραγουδιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ακούγεται οικείο από την πρώτη στιγμή και μένει στο μυαλό του ακροατή.

Δείτε εδώ σχετικό video:



Το «Αστροφεγγιά» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες:

https://Katerina.lnk.to/Astrofeggia