Η Winnie Harlow στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD

Το Mad.gr εντόπισε την Winnie Harlow στην Astir Marina στην Αθήνα, να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην ελληνική ριβιέρα

Με μια ματιά Η Winnie Harlow βρίσκεται στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Astir Marina.

Η παρουσία της προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον λόγω της αναγνωρισιμότητάς της στη μόδα.

Η Astir Marina είναι γνωστή ως σημείο συνάντησης διεθνών προσωπικοτήτων.

Η Ελλάδα, και η Βουλιαγμένη, φιλοξενούν όλο και περισσότερες διεθνείς celebrities. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Mad.gr εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες που δείχνουν τη διεθνούς φήμης Winnie Harlow να βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην κοσμοπολίτικη Astir Marina, ένα από τα πιο πολυτελή και δημοφιλή σημεία της αθηναϊκής ριβιέρας.

Η εμφάνισή της στην Ελλάδα έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον χώρο της διεθνούς μόδας, με τεράστια απήχηση στα social media και συνεργασίες με κορυφαίους οίκους παγκοσμίως.

Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επισκέπτες της μαρίνας, με αρκετούς να σχολιάζουν τη φυσική της παρουσία και το effortless style που τη χαρακτηρίζει.

Η Astir Marina, άλλωστε, αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης διεθνών προσωπικοτήτων, διατηρώντας τη φήμη ενός από τα πιο exclusive spots της αθηναϊκής ριβιέρας.

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Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στη συνεχή τάση που θέλει την Ελλάδα και ειδικά την περιοχή της Βουλιαγμένης, να φιλοξενεί ολοένα και περισσότερες διεθνείς celebrities κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη του luxury tourism.

Με καριέρα που περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαίους οίκους και εμφανίσεις σε μεγάλα fashion shows και διεθνείς καμπάνιες, κάθε δημόσια εμφάνισή της τραβάει αμέσως το ενδιαφέρον των media και των fans της παγκοσμίως.