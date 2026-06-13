Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 13.06.2026

Ο Kevin Hart στην Ελλάδα! Αποκλειστικές εικόνες του MAD

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι δύο αστέρες του Χόλιγουντ εντοπίστηκαν το Σάββατο 13/6 στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, προκαλώντας αίσθηση με την αιφνιδιαστική τους εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Kevin Hart και ο Ludacris επισκέφτηκαν την Αθηναϊκή Ριβιέρα, προκαλώντας αίσθηση.
  • Ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί τη Μύκονο και το 2024 για τα γενέθλιά του.
  • Η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για διεθνείς προσωπικότητες.
  • Άλλοι αστέρες όπως ο Michael Jordan και ο Lamine Yamal επισκέφτηκαν τη χώρα φέτος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αίσθηση προκάλεσε σήμερα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα η παρουσία 2 κορυφαίων προσωπικοτήτων της παγκόσμιας showbiz, του Αμερικανού κωμικού Kevin Hart και του ράπερ και ηθοποιού Ludacris. Οι 2 καλλιτέχνες, που διατηρούν στενούς φιλικούς δεσμούς,βρέθηκαν το Σάββατο 13/6 στη Μαρίνας Αστέρα, όπως μπορεί να δει κανείς από την αποκλειστική εικόνα του Mad.gr

kevin hart_ellada_mad.gr

Ο Kevin Hart συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Eniko Hart. Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαμώνες, καθώς, παρά την προσπάθειά τους να κινηθούν με διακριτικότητα, η αναγνωρισιμότητά τους ήταν αρκετή για να τραβήξουν τα βλέμματα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονου ενδιαφέροντος στη Βουλιαγμένη.

Dwayne Johnson: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία του

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό της επίσκεψής τους ή το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στην Αττική. Η παρουσία τους ωστόσο αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη της αυξανόμενης προτίμησης που δείχνουν τα μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής για τα ελληνικά παράλια, τα οποία προσφέρουν έναν συνδυασμό υψηλών παροχών, ασφάλειας και προστατευμένης ιδιωτικότητας.

Η επίσκεψη στη Μύκονο το 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Kevin Hart διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, έχοντας επιλέξει τη χώρα μας για τις διακοπές του και το καλοκαίρι του 2024. Τότε, ο διάσημος κωμικός είχε βρεθεί στη Μύκονο για να γιορτάσει τα 45α γενέθλιά του, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό πάρτι σε γνωστό εστιατόριο του νησιού, ενώ συνοδευόταν επίσης από τη σύζυγό του, Eniko Hart.

Kevin Hart
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περσινή επίσκεψη του Hart στο «νησί των ανέμων»είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις ανέμελες στιγμές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις ελληνικές ομορφιές. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του στη χώρα μας επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει εδραιωθεί πλέον στη συνείδηση των διεθνών αστέρων ως ένας προορισμός που συνδυάζει ιδανικά την υψηλή ποιότητα ζωής με τη δυνατότητα για στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια χρονιά με έντονη διεθνή παρουσία στην Ελλάδα

Η παρουσία των 2 καλλιτεχνών έρχεται να επιβεβαιώσει το trend του 2026, όπου η Ελλάδα αποτελεί σταθερά τον νούμερο ένα προορισμό για το διεθνές jet set. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής περιόδου, η χώρα έχει υποδεχθεί σπουδαίες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και του θεάματος, που αναζητούν την ελληνική φιλοξενία για τις ιδιωτικές τους αποδράσεις.

Ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, ο θρύλος του NBA, Michael Jordan, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στη Μύκονο, ενώ η Ελλάδα έχει γίνει σημείο αναφοράς και για άλλους αστέρες, όπως ο Lamine Yamal που επέλεξε τη Ζάκυνθο για την ξεκούρασή του. Ακόμα και σε περιόδους με έντονες επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπως η άφιξη της Taylor Swift και του Travis Kelce τον Μάιο για τον γάμο του George Karlaftis, η χώρα απέδειξε ότι μπορεί να φιλοξενήσει events παγκόσμιας εμβέλειας με απόλυτη επιτυχία.

Η τάση αυτή, που εδραιώθηκε από τις αρχές του έτους, συνεχίζεται αμείωτη καθώς βαδίζουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Η σταθερή επιλογή της Ελλάδας από ονόματα διεθνούς κύρους, είτε για διακοπές είτε για ιδιαίτερες κοινωνικές εκδηλώσεις, αναδεικνύει τη χώρα όχι μόνο ως τουριστικό προορισμό, αλλά ως έναν παγκόσμιο κόμβο πολυτέλειας, διακριτικότητας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες του πλανήτη.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Kevin Hart ΕΛΛΑΔΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Antigoni στις πρόβες των MAD VMA 2026 για ένα act-έκπληξη

Η Antigoni στις πρόβες των MAD VMA 2026 για ένα act-έκπληξη

13.06.2026

Δες επίσης

Dwayne Johnson: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία του
Celeb News

Dwayne Johnson: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία του

12.06.2026
Στη Μύκονο το υπερπολυτελές Moonrise του ιδρυτή του WhatsApp – Ένα πλωτό resort 100 μέτρων
Celeb News

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές Moonrise του ιδρυτή του WhatsApp – Ένα πλωτό resort 100 μέτρων

12.06.2026
Η Taylor Swift ζήτησε από τον Spielberg να τραβήξει βίντεο – Το backstage στιγμιότυπο έγινε viral
Celeb News

Η Taylor Swift ζήτησε από τον Spielberg να τραβήξει βίντεο – Το backstage στιγμιότυπο έγινε viral

12.06.2026
Jennifer Lopez: «Το Nomadland δεν είναι για μένα» – Η ατάκα που έγινε viral
Celeb News

Jennifer Lopez: «Το Nomadland δεν είναι για μένα» – Η ατάκα που έγινε viral

12.06.2026
Έφυγε από τη ζωή ο David Hockney – Αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο David Hockney – Αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά

12.06.2026
Η Σίσσυ Χρηστίδου σε summer mood – Η εμφάνιση με μπικίνι δίπλα στην πισίνα που συζητήθηκε
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου σε summer mood – Η εμφάνιση με μπικίνι δίπλα στην πισίνα που συζητήθηκε

12.06.2026
Jennifer Lopez: Οι σταρ του «True Romance» που την γοήτευσαν και η δήλωση που έγινε viral
Celeb News

Jennifer Lopez: Οι σταρ του «True Romance» που την γοήτευσαν και η δήλωση που έγινε viral

12.06.2026
Ελένη Χατζίδου: «Δεν μας έγινε καμία πρόταση» – Η ατάκα για το Star που αλλάζει τα δεδομένα
Celeb News

Ελένη Χατζίδου: «Δεν μας έγινε καμία πρόταση» – Η ατάκα για το Star που αλλάζει τα δεδομένα

12.06.2026
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν είναι το στυλ μου» – Το απρόσμενο σχόλιο για το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου
Celeb News

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν είναι το στυλ μου» – Το απρόσμενο σχόλιο για το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου

12.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου