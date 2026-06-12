Η Taylor Swift ζήτησε από τον Spielberg να τραβήξει βίντεο – Το backstage στιγμιότυπο έγινε viral

Το απρόσμενο στιγμιότυπο με τον διάσημο σκηνοθέτη να κρατά το κινητό της Swift και να καταγράφει τον χορό της με τον Travis Kelce έγινε αμέσως viral

Με μια ματιά Η Taylor Swift τιμήθηκε στην τελετή Songwriters Hall of Fame και εντάχθηκε στο Hall of Fame του 2026.

Η Swift ζήτησε από τον Steven Spielberg να βιντεοσκοπήσει τη στιγμή που χόρευε με τον Travis Kelce.

Το βίντεο της Taylor Swift να χορεύει και του Spielberg να την βιντεοσκοπεί έγινε viral στα social media.

Η βραδιά περιλάμβανε την παρουσία του συντρόφου της, Travis Kelce, και στενών της προσώπων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα, αυτή τη φορά όχι μόνο για μια σημαντική της διάκριση αλλά και για ένα απρόσμενο και viral στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τον Steven Spielberg και τον Travis Kelce στη Νέα Υόρκη, σε μια βραδιά που έμοιαζε να συνδυάζει λάμψη, μουσική και κινηματογραφική αύρα, αφήνοντας πίσω της εικόνες που έγιναν αμέσως θέμα συζήτησης στα social media και στον διεθνή Τύπο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής Songwriters Hall of Fame που πραγματοποιήθηκε στο Marriott Marquis Hotel, η Taylor Swift, η οποία τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μουσική δημιουργία και εντάχθηκε στη λίστα του 2026, βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για τη διάκρισή της αλλά και για ένα στιγμιότυπο που κανείς δεν περίμενε, καθώς η ίδια ζήτησε από τον Steven Spielberg να τη βιντεοσκοπήσει ενώ χόρευε μαζί με τον Travis Kelce.

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Η βραδιά είχε ήδη ξεκινήσει με έντονο ενδιαφέρον, καθώς η Taylor Swift εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τον σύντροφό της και σταρ του NFL, ενώ λίγο αργότερα στο τραπέζι της βρέθηκαν και τα πιο κοντινά της πρόσωπα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα προσωπικό και ταυτόχρονα λαμπερό σκηνικό μέσα σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους κορυφαίους δημιουργούς της μουσικής βιομηχανίας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε και έγινε γρήγορα viral, η Taylor Swift φαίνεται να χορεύει αυθόρμητα μπροστά από το τραπέζι της, με τον Travis Kelce να συμμετέχει στο κλίμα της στιγμής, ενώ σε ένα σημείο σκύβει προς τον Steven Spielberg και του δίνει το κινητό της, ζητώντας του να καταγράψει τη σκηνή, κάτι που ο διάσημος σκηνοθέτης δέχεται με χαμόγελο, μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Το βίντεο προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν πως η εικόνα του Spielberg να βιντεοσκοπεί τη Taylor Swift θυμίζει από μόνη της σκηνή ταινίας, ενώ πολλοί ανέφεραν ότι τέτοιες στιγμές είναι που δείχνουν γιατί η pop κουλτούρα συνεχίζει να παράγει αυθεντικά viral γεγονότα που ξεπερνούν τα όρια της μουσικής και του κινηματογράφου.

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