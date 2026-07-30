Celeb World 30.07.2026

Η φωτιά απείλησε το σπίτι των George και Amal Clooney στη Γαλλία

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Ο George Clooney και η Amal Clooney εγκατέλειψαν την κατοικία τους στη Γαλλία λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στην περιοχή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο George και η Amal Clooney εκκένωσαν την κατοικία τους στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών.
  • Η οικογένεια Clooney διαμένει στην περιοχή Brignoles, η οποία επηρεάστηκε από τα πύρινα μέτωπα.
  • Ο George Clooney έστειλε επιστολή στον δήμαρχο εκφράζοντας αγωνία για το σπίτι, αλλά δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια.
  • Ο ηθοποιός δήλωσε την αλληλεγγύη του στην τοπική κοινότητα και την πρόθεσή του να συμβάλει στην αποκατάσταση.
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Ο George Clooney και η σύζυγός του Amal Clooney αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την κατοικία τους στη Γαλλία, καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές απείλησαν την περιοχή όπου ζουν. Ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε πως μαζί με τη σύζυγό του και τα δίδυμα παιδιά τους, Alexander και Ella, εγκατέλειψαν προσωρινά το σπίτι τους για λόγους ασφαλείας. Η οικογένεια διαμένει στην περιοχή Brignoles, η οποία βρέθηκε ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τα πύρινα μέτωπα. Παρά την ανησυχία για την περιουσία τους, ο ίδιος έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους κατοίκους.

https://www.instagram.com/pagesix/
https://www.instagram.com/pagesix/

Ο ηθοποιός ενημέρωσε για την κατάσταση μέσα από επιστολή που έστειλε προς τον δήμαρχο της πόλης, Didier. Στο μήνυμά του εξέφρασε την αγωνία του για το αν το σπίτι του θα παραμείνει ανέπαφο μετά το πέρασμα των πυρκαγιών, αλλά τόνισε πως η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων της περιοχής. Ο George Clooney υπογράμμισε πως ο ίδιος και η Amal Clooney θεωρούν το Brignoles σπίτι τους και πως θα παραμείνουν δίπλα στην τοπική κοινωνία ανεξάρτητα από τις συνέπειες της καταστροφής. Η κίνησή του συγκίνησε αρκετούς κατοίκους της περιοχής.

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Η κατοικία του ζευγαριού βρίσκεται σε μια μεγάλη έκταση στην περιοχή της νότιας Γαλλίας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ελαιώνα, αμπελώνα και γήπεδο τένις. Το συγκεκριμένο σπίτι αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μέρη της οικογένειας Clooney, η οποία έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι οι πυρκαγιές δημιούργησαν μεγάλη αναστάτωση, ο ηθοποιός θέλησε να δείξει πως η σχέση του με την περιοχή δεν περιορίζεται μόνο στην ιδιοκτησία του.

Ο George Clooney και η Amal Alamuddin στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025.
Ο George Clooney και η Amal Alamuddin στην πρεμιέρα της τανίας Jay Kelly στο Φετιβάλ της Βενετίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν προκαλέσει εκκενώσεις σε αρκετές περιοχές, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των κατοίκων. Για τον George Clooney, η δύσκολη αυτή στιγμή αποτέλεσε μια υπενθύμιση της σημασίας της αλληλεγγύης, καθώς επέλεξε να σταθεί δημόσια στο πλευρό των ανθρώπων που δοκιμάζονται.

Η οικογένεια Clooney παραμένει εκτός κατοικίας μέχρι να διασφαλιστεί πως η περιοχή είναι απολύτως ασφαλής, ενώ ο ηθοποιός έχει ήδη δηλώσει πως θα συμβάλει στην προσπάθεια αποκατάστασης της κοινότητας που έχει γίνει το δεύτερο σπίτι του.

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