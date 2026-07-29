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Celeb World 29.07.2026

«Νιώθω σαν την Tinkerbell»: Η νέα εμφάνιση της Britney Spears που έγινε viral

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Η Britney Spears άλλαξε μόνη της το φόρεμά της, το έκανε μίνι και μοιράστηκε το νέο της look με τους fans της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Britney Spears τροποποίησε μόνη της ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα, κάνοντάς το κοντό.
  • Η αλλαγή στο outfit της τραγουδίστριας έγινε viral στο Instagram.
  • Η Spears δήλωσε ότι μετά την αλλαγή ένιωθε σαν την Tinkerbell.
  • Οι fans της ενθουσιάστηκαν με τη νέα εμφάνιση και την παιχνιδιάρικη διάθεση της τραγουδίστριας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Britney Spears απέδειξε για ακόμη μία φορά πως λατρεύει να εκφράζεται μέσα από τη μόδα και τον χορό. Η pop icon μοιράστηκε με τους followers της ένα αυθόρμητο βίντεο στοI nstagram, στο οποίο αποκάλυψε τη μικρή αλλά εντυπωσιακή αλλαγή που έκανε μόνη της στο outfit της. Η τραγουδίστρια πήρε ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα και αποφάσισε να το μετατρέψει σε ένα πιο κοντό, παιχνιδιάρικο look. Το αποτέλεσμα της άρεσε τόσο πολύ, που δεν δίστασε να ξεκινήσει τον χορό και να μοιραστεί τη στιγμή με το κοινό της.

Η Britney Spears σε εκδήλωση των GLAAD Media Awards.
Η Britney Spears ποζάρει στο κόκκινο χαλί των GLAAD Media Awards.

Η Britney Spears αποκάλυψε πως η έμπνευσή της ήρθε από τη διάθεσή της να πειραματιστεί και να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Το φόρεμα, που αρχικά έφτανε μέχρι τους αστραγάλους της, απέκτησε ξαφνικά ένα πιο ανάλαφρο και καλοκαιρινό στιλ. Στη λεζάντα της ανάρτησής της μάλιστα έγραψε πως μετά την αλλαγή ένιωθε σαν την Tinkerbell, την αγαπημένη νεράιδα από τον κόσμο του Peter Pan. Η συγκεκριμένη αναφορά έκανε τους fans της να ενθουσιαστούν ακόμη περισσότερο.

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Το νέο βίντεο της Britney Spears ήρθε λίγες ώρες μετά από μια άλλη ανάρτησή της, όπου εμφανιζόταν στη φύση μαζί με τον σκύλο της φορώντας το ίδιο γαλάζιο φόρεμα στην αρχική του μορφή. Η αλλαγή στο outfit έδειξε για ακόμη μία φορά την παιχνιδιάρικη πλευρά της τραγουδίστριας, η οποία συχνά μοιράζεται αυθόρμητες στιγμές από την καθημερινότητά της. Οι followers της δεν άργησαν να σχολιάσουν θετικά το νέο της look και την ενέργεια που έβγαζε στο βίντεο.

Μετά το fashion makeover του γαλάζιου φορέματος, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ακόμη ένα βίντεο όπου χόρευε σε latin ρυθμούς, φορώντας ένα διαφορετικό outfit με κόκκινο top και μαύρο σορτς.

Britney Spears
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Britney Spears συνεχίζει να δημιουργεί στιγμές που τραβούν την προσοχή των fans της, είτε μέσα από τη μουσική είτε μέσα από μικρές καθημερινές εκπλήξεις. Αυτή τη φορά, ένα ψαλίδι, ένα φόρεμα και λίγη καλοκαιρινή διάθεση ήταν αρκετά για να χαρίσουν ένα ακόμη viral moment.

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Britney Spears Instagram
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