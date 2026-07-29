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Celeb World 29.07.2026

Kris Jenner: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της μητέρας της, MJ Shannon

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Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για την αιτία θανάτου της μητέρας της Kris Jenner, MJ Shannon, σχεδόν 2 εβδομάδες μετά την απώλειά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η MJ Shannon, μητέρα της Kris Jenner, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.
  • Κύρια αιτία θανάτου ήταν η καρδιακή ανακοπή, με επιβαρυντικούς παράγοντες την αναπνευστική ανεπάρκεια και τον καρκίνο του πνεύμονα.
  • Η MJ Shannon έγινε γνωστή στο κοινό από το reality "Keeping Up with the Kardashians".
  • Η Kris Jenner αποχαιρέτησε τη μητέρα της με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kris Jenner συνεχίζει να βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, μετά την απώλεια της μητέρας της,Mary Jo, MJ Shannon. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως, αποκαλύπτοντας τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της. Η MJ Shannon, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό μέσα από τις εμφανίσεις της στο Keeping Up with the Kardashians, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η είδηση έχει συγκινήσει τους fans της οικογένειας Kardashian σε όλο τον κόσμο.

Η γιαγιά Mary Jo Campbell, αγαπημένο μέλος της οικογένειας Kardashian, χαμογελάει στην κάμερα με κομψά κοσμήματα.
https://www.instagram.com/krisjenner/

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η MJ Shannon πέθανε στις 16 Ιουλίου, ενώ ως κύρια αιτία θανάτου καταγράφεται η καρδιακή ανακοπή. Στο πιστοποιητικό θανάτου αναφέρεται ακόμη ότι στην επιδείνωση της κατάστασής της συνέβαλαν η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και ο μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα. Λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωσή της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Διάβασε επίσης: Kim Kardashian: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή

Η απώλεια της MJ Shannon σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στην οικογένειά της, αλλά και στους εκατομμύρια τηλεθεατές που τη γνώρισαν μέσα από το δημοφιλές reality. Με τον αυθόρμητο χαρακτήρα της και τη ζεστή σχέση που είχε με τα παιδιά και τα εγγόνια της, κατάφερε να γίνει μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες του Keeping Up with the Kardashians. Για πολλούς fans, αποτελούσε την ήρεμη δύναμη της οικογένειας Kardashian-Jenner.

Το συγκινητικό αντίο της Kris Jenner

Όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, η Kris Jenner αποχαιρέτησε δημόσια τη μητέρα της με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media. Περιέγραψε τη MJ Shannon ως την «καρδιά» της οικογένειας, τονίζοντας πως ήταν ο άνθρωπος που της δίδαξε την αξία της αγάπης, της καλοσύνης και της ενότητας.

Kim Kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Λίγες ημέρες αργότερα, στην ημέρα που η μητέρα της θα γιόρταζε τα 92α γενέθλιά της, η τηλεοπτική παραγωγός και επιχειρηματίας δημοσίευσε ακόμη ένα μήνυμα, γράφοντας απλά: «Happy Birthday in Heaven, Mom. I love you.» Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης.

Ποια ήταν η MJ Shannon

Πέρα από τις εμφανίσεις της στο Keeping Up with the Kardashians, η MJ Shannon είχε και επιχειρηματική δραστηριότητα. Το 1980 ίδρυσε το παιδικό κατάστημα Shannon & Co. στο San Diego, ενώ παρέμεινε ενεργή για πολλά χρόνια, αποτελώντας σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της οικογένειάς της.

Η Kim Kardashian, η γιαγιά Mary Jo Campbell και η Kris Jenner ποζάρουν μαζί σε οικογενειακή στιγμή.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η παρουσία της στην τηλεόραση την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, καθώς οι τηλεθεατές τη γνώρισαν ως μια τρυφερή γιαγιά με χιούμορ, σοφία και στενή σχέση με όλα τα μέλη της οικογένειας Kardashian-Jenner.

Η Kim Kardashian και η γιαγιά της Mary Jo Campbell σε οικογενειακή στιγμή, λίγο πριν τον θρήνο για την απώλειά της.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η MJ Shannon μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως άφησε πίσω της μια ισχυρή παρακαταθήκη αγάπης και οικογενειακής ενότητας, στοιχεία που η Kris Jenner και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας συνεχίζουν να τιμούν μέσα από κάθε δημόσια αναφορά στη μνήμη της.

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Kris Jenner MJ
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