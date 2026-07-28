Καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη: Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από αστυνομικό έλεγχο

Με μια ματιά Γνωστός Έλληνας τράπερ συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από αστυνομική καταδίωξη.

Η σύλληψη έγινε μετά από μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού ελέγχου και απόπειρα διαφυγής.

Στην κατοχή του βρέθηκε ένα κατσαβίδι, το οποίο κατασχέθηκε.

Σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media και στον χώρο της ελληνικής rap σκηνής εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Σμύρνη. Γνωστός Έλληνας τράπερ συνελήφθη έπειτα από αστυνομική καταδίωξη, ύστερα από έλεγχο που, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν εξελίχθηκε ομαλά. Το περιστατικό έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τις εξελίξεις στο διαδίκτυο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε μοτοσικλετιστή, ο οποίος φέρεται να μην συμμορφώθηκε με το σήμα τους και να προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Νέας Σμύρνης, ενώ στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Διάβασε επίσης: Marseaux: Το «κόλπο» της για να μην την επηρεάζουν τα hate comments

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά τη σύλληψη, βρέθηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, το οποίο κατασχέθηκε. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία, ενώ αναμένονται τυχόν νεότερες εξελίξεις.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα άρχισαν κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Αντί να σταματήσει, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να επιτάχυνε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το όχημά του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός στα γύρω στενά, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα κατσαβίδι, το οποίο κατασχέθηκε. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η είδηση έγινε γρήγορα viral, καθώς αφορά έναν γνωστό καλλιτέχνη της ελληνικής trap σκηνής. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως πρόκειται για γιο γνωστού Έλληνα ηθοποιού με πολυετή πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, γεγονός που έφερε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα στην υπόθεση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των Αρχών και στο αν θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του καλλιτέχνη ή των εκπροσώπων του.

Διάβασε επίσης: