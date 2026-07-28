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Celeb World 28.07.2026

Ο Mick Jagger έκλεισε τα 83 και η ανάρτηση της αρραβωνιαστικιάς του θα σε κάνει να χαμογελάσεις

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Ο Mick Jagger έγινε 83 και η Melanie Hamrick του ευχήθηκε με μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τον γιο τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Mick Jagger γιόρτασε τα 83α γενέθλιά του.
  • Η αρραβωνιαστικιά του, Melanie Hamrick, του ευχήθηκε δημόσια με τρυφερές φωτογραφίες.
  • Στην ανάρτηση εμφανίστηκε και ο 9χρονος γιος τους, Deveraux.
  • Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, παρά τη σχέση τους από το 2014.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Mick Jagger γιόρτασε τα 83α γενέθλιά του και δέχτηκε μία από τις πιο τρυφερές ευχές από την αρραβωνιαστικιά του, Melanie Hamrick. Η πρώην μπαλαρίνα μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες, ανάμεσά τους και ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τον 9χρονο γιο τους, Deveraux. Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές του θρυλικού frontman των Rolling Stones. Οι εικόνες έδωσαν στους fans μια πιο προσωπική ματιά στην καθημερινότητά του.

https://www.instagram.com/melhamrick/
https://www.instagram.com/melhamrick/

Η Melanie Hamrick συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα. «Happy Birthday, my love! To more adventures, laughter and fun», έγραψε, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για τον Mick Jagger. Το ζευγάρι κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, γι’ αυτό και κάθε κοινή τους εμφάνιση ή ανάρτηση τραβά το ενδιαφέρον των fans. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής ήταν και ο μικρός γιος τους.

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Η σχέση του Mick Jagger και της Melanie Hamrick ξεκίνησε το 2014 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τον Deveraux, το όγδοο παιδί του θρυλικού μουσικού. Αν και οι φήμες περί αρραβώνα κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό, η ίδια επιβεβαίωσε το 2025 ότι ήταν αρραβωνιασμένοι εδώ και αρκετά χρόνια. Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους, οι δυο τους εξακολουθούν να δείχνουν πιο αγαπημένοι από ποτέ, διατηρώντας μια σταθερή σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

https://www.instagram.com/melhamrick/
https://www.instagram.com/melhamrick/

Μια μεγάλη οικογένεια πίσω από τον θρύλο των Rolling Stones

Ο Mick Jagger δεν είναι μόνο ένας από τους πιο εμβληματικούς rock stars όλων των εποχών, αλλά και πατέρας οκτώ παιδιών από διαφορετικές σχέσεις. Παρότι το απαιτητικό πρόγραμμα των Rolling Stones τον κρατά συχνά σε περιοδείες και ταξίδια, ο ίδιος έχει δείξει πολλές φορές ότι δίνει μεγάλη σημασία στην οικογένειά του.

https://www.instagram.com/melhamrick/
https://www.instagram.com/melhamrick/

Τα τελευταία χρόνια, ο μουσικός και η Melanie Hamrick περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη Γαλλία, όπου απολαμβάνουν μια πιο ήρεμη καθημερινότητα μαζί με τον γιο τους. Εκείνη μοιράζεται κατά καιρούς μικρές στιγμές από τη ζωή τους στα social media, χωρίς όμως να εκθέτει συχνά την οικογένειά της.

https://www.instagram.com/melhamrick/
https://www.instagram.com/melhamrick/
https://www.instagram.com/melhamrick/
https://www.instagram.com/melhamrick/

Στα 83 του, ο Mick Jagger συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αποδεικνύοντας ότι η ενέργεια και η αγάπη του για τη ζωή παραμένουν αναλλοίωτες.

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