Αν έχεις ροδάκινα στο σπίτι, αυτή η κρέπα θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Με μια ματιά Οι καραμελωμένες κρέπες με ροδάκινα είναι ένα εύκολο, καλοκαιρινό επιδόρπιο.

Τα ροδάκινα μεταμορφώνονται με βούτυρο, ζάχαρη και λεμόνι, δημιουργώντας καραμελωμένη υφή.

Η συνταγή περιλαμβάνει υλικά για κρέπες και καραμελωμένα ροδάκινα.

Το γλυκό συνδυάζει μαλακή κρέπα, ζουμερά φρούτα και καραμελωμένη σάλτσα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι έχει τη δική του γεύση και πολλές φορές κρύβεται στα πιο απλά υλικά. Ένα ώριμο ροδάκινο, λίγο βούτυρο, μια κουταλιά ζάχαρη και το άρωμα της κανέλας μπορούν να μετατρέψουν μια απλή κρέπα σε ένα γλυκό που μοιάζει βγαλμένο από ζαχαροπλαστείο. Τα καραμελωμένα ροδάκινα σε κρέπες είναι η ιδανική επιλογή όταν θέλεις ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό επιδόρπιο, γεμάτο αρώματα και καλοκαιρινή φρεσκάδα.

Τα φρέσκα ροδάκινα είναι από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά φρούτα, όμως όταν μπουν στο τηγάνι με τα σωστά υλικά μεταμορφώνονται. Η θερμότητα βοηθά τα φυσικά σάκχαρα του φρούτου να απελευθερωθούν και δημιουργεί μια υπέροχη καραμελωμένη υφή. Για να πετύχεις το αποτέλεσμα, κόβεις τα ροδάκινα σε φέτες και τα αφήνεις να μαγειρευτούν απαλά σε ένα τηγάνι με βούτυρο, ζάχαρη και λίγες σταγόνες λεμόνι. Το βούτυρο δίνει πλούσια γεύση, η ζάχαρη δημιουργεί την καραμέλα και το λεμόνι κρατά τη γεύση φρέσκια και ισορροπημένη.

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Μια ζεστή κρέπα αγκαλιάζει ιδανικά τα καραμελωμένα ροδάκινα, καθώς η ουδέτερη γεύση της αφήνει το φρούτο να πρωταγωνιστήσει. Μπορείς να την απολαύσεις σκέτη ή να προσθέσεις λίγη άχνη ζάχαρη, παγωτό βανίλια ή λίγο γιαούρτι για μια πιο δροσερή εκδοχή. Τοποθετείς την κρέπα πάνω από τα ζεστά ροδάκινα στο τηγάνι ή μεταφέρεις τα καραμελωμένα φρούτα στο κέντρο της κρέπας και τη διπλώνεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό με διαφορετικές υφές: μαλακή κρέπα, ζουμερά φρούτα και πλούσια καραμελωμένη σάλτσα.

@cookinwithaynur These Caramelised Peach Crêpes are summer in every bite ☀️ Sweet peaches cooked until glossy with butter, sugar and lemon, layered into warm crêpes and topped with creamy mascarpone. Peach topping ingredients: 1 large peach, sliced 1 tbsp sugar 30g butter 1 tsp cinnamon powder Juice of 1 lemon #peachseason #creperecipe #summerdessert ♬ original sound – Seth – Seth Summers

Συνταγή για σπιτικές κρέπες που ταιριάζουν τέλεια με τα καραμελωμένα ροδάκινα

Για τις κρέπες χρειάζεσαι:

250 ml γάλα

2 αυγά

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

1 κουταλιά της σούπας λιωμένο βούτυρο ή ηλιέλαιο

Για τα καραμελωμένα ροδάκινα χρειάζεσαι:

3 ώριμα ροδάκινα κομμένα σε φέτες

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

2 – 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

Χυμό από μισό λεμόνι

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

Η προετοιμασία που θα σε κάνει να μοσχοβολήσει όλο το σπίτι

Για τις κρέπες, ανακατεύεις όλα τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί ένας λείος χυλός χωρίς σβόλους. Αφήνεις το μείγμα να ξεκουραστεί για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια ψήνεις λεπτές κρέπες σε αντικολλητικό τηγάνι. Για τα ροδάκινα, λιώνεις το βούτυρο σε ένα τηγάνι και προσθέτεις τη ζάχαρη. Μόλις αρχίσει να δημιουργείται μια ελαφριά καραμέλα, βάζεις τις φέτες ροδάκινου και τον χυμό λεμονιού. Τα αφήνεις να μαγειρευτούν για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν γυαλιστερή, καραμελωμένη όψη. Στο τέλος, πασπαλίζεις με κανέλα και αφήνεις τα αρώματα να ενωθούν. Σερβίρεις αμέσως πάνω στις ζεστές κρέπες για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ένα καλοκαιρινό γλυκό που αξίζει να δοκιμάσεις ξανά και ξανά

Τα καραμελωμένα ροδάκινα σε κρέπες είναι από εκείνες τις συνταγές που αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζονται πολλά για να δημιουργήσεις κάτι ξεχωριστό. Με λίγα απλά υλικά φτιάχνεις ένα γλυκό που έχει άρωμα εποχής, ζεστασιά και μια μικρή δόση πολυτέλειας. Είναι ιδανικό για ένα χαλαρό απογευματινό στο σπίτι, για ένα καλοκαιρινό τραπέζι με φίλους ή απλώς για εκείνη τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό αλλά διαφορετικό.

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