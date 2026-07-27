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Beauty 27.07.2026

Μήπως βάζεις λάθος ποσότητα αντιηλιακού; Μάθε το κόλπο που χρησιμοποιούν όλοι οι experts

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Μια ματιά στους απλούς κανόνες μέτρησης που εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη κάλυψη της επιδερμίδας από το αντηλιακό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η καθημερινή χρήση αντιηλιακού είναι κρίσιμη για την υγεία του δέρματος, προλαμβάνοντας γήρανση, εγκαύματα και καρκίνο.
  • Η σωστή ποσότητα αντιηλιακού είναι απαραίτητη για την επίτευξη του αναγραφόμενου δείκτη προστασίας (SPF).
  • Ο "κανόνας των δύο δακτύλων" (ποσότητα αντιηλιακού κατά μήκος του δείκτη και του μέσου δακτύλου) είναι ένας απλός τρόπος μέτρησης για το πρόσωπο.
  • Η ανανέωση του αντιηλιακού κάθε μία με δύο ώρες είναι απαραίτητη, ανεξαρτήτως SPF, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί το πιο κρίσιμο βήμα στην καθημερινή σου περιποίηση. Αν δεν φοράς αντιηλιακό κάθε μέρα, ανεξάρτητα από τον τύπο του (φυσικό ή χημικό), είναι ώρα να το εντάξεις άμεσα στη ρουτίνα σου. Η σωστή εφαρμογή του δεν είναι απλώς ένα «tip» ομορφιάς, αλλά μια επένδυση για την υγεία σου, καθώς αποτρέπει την πρόωρη γήρανση, τα ηλιακά εγκαύματα και, κυρίως, μειώνει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

magio_mallia_antiliako
Pexels

Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι αν όντως χρησιμοποιείς τη σωστή ποσότητα ώστε να λαμβάνεις την προστασία που αναγράφεται στη συσκευασία. Πολλοί παραλείπουν να απλώσουν αρκετή ποσότητα, με αποτέλεσμα το αντιηλιακό να μην αποδίδει το δείκτη προστασίας (SPF) που υπόσχεται. Μην ξεχνάς επίσης ότι το πρόσωπο δεν είναι η μόνη περιοχή που εκτίθεται στον ήλιο. Ο λαιμός και το ντεκολτέ δέχονται εξίσου μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας, ακόμα και αν φοράς καπέλο, οπότε οφείλεις να τα φροντίζεις με την ίδια ακριβώς συνέπεια.

Το συχνό λάθος στον καθαρισμό του προσώπου που καταστρέφει την επιδερμίδα σου

Πώς θα μετρήσεις τη σωστή ποσότητα

Για να μη χρειάζεται να κάνεις περίπλοκους υπολογισμούς με χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνικό εκατοστό δέρματος, υπάρχει ένας πολύ απλός και πρακτικός κανόνας που μπορείς να ακολουθείς καθημερινά: ο «κανόνας των δύο δακτύλων».

antiliako
Unsplash

Απλώς τοποθέτησε το αντιηλιακό σου κατά μήκος του δείκτη και του μέσου δακτύλου σου. Αυτή η ποσότητα είναι ιδανική για να καλύψεις επαρκώς το πρόσωπό σου. Αν προτιμάς μια οπτική αναλογία, σκέψου το σαν μια ποσότητα περίπου στο μέγεθος ενός κέρματος. Αυτή η δόση είναι αρκετή για να δημιουργήσει ένα ομοιόμορφο, λεπτό στρώμα που θα σε προστατεύσει αποτελεσματικά.

Μην ξεχνάς τις «κρυφές» περιοχές

Ένα συχνό λάθος που κάνουμε είναι να επικεντρωνόμαστε μόνο στα μάγουλα και το μέτωπο. Για να είσαι σίγουρη ότι δεν μένει κανένα σημείο εκτεθειμένο, φρόντισε να απλώνεις το προϊόν πολύ προσεκτικά στη γραμμή των μαλλιών, στα αυτιά, γύρω από το σαγόνι, αλλά και στο πίσω μέρος των χεριών σου.

Νεαρή γυναίκα εφαρμόζει αντηλιακό στον ώμο της δίπλα στην πισίνα για προστασία από τον ήλιο.
Pexels

Όσον αφορά το SPF, το βασικό σου όριο πρέπει να είναι το 30. Ωστόσο, ο δείκτης 50 θεωρείται το χρυσό πρότυπο για την καλύτερη δυνατή θωράκιση. Έχε στο μυαλό σου ότι κανένα αντιηλιακό δεν προσφέρει «απεριόριστη» προστασία για όλη την ημέρα. Ανεξάρτητα από τον δείκτη προστασίας, η πιο σημαντική πρακτική είναι η ανανέωση του προϊόντος κάθε μία ή δύο ώρες, ειδικά αν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο, κολυμπάς ή ιδρώνεις.

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beauty skincare αντηλιακό
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