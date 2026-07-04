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Beauty 04.07.2026

«After-party hair»:Γιατί οι άνδρες φέτος εγκαταλείπουν το τζελ και προτιμούν την ατέλεια

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Το after-party hair είναι η νέα τάση στα ανδρικά κουρέματα για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, με φυσική υφή και ανεπιτήδευτο styling
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι άνδρες υιοθετούν το "after-party hair", εγκαταλείποντας το τζελ για ατημέλητα, φυσικά χτενίσματα.
  • Η τάση αυτή καλλιεργεί την ατέλεια, με τούφες που ξεφεύγουν και φυσικό όγκο, ως αντίδραση στην ψηφιακή τελειότητα.
  • Τα μαλλιά μοιάζουν να έχουν ζήσει μια βραδιά, με κίνηση και αυθορμητισμό να υπερισχύουν του ελέγχου.
  • Η αισθητική της ατέλειας σηματοδοτεί μια νέα πολυτέλεια, που εστιάζει στην αυθεντικότητα και την εμπειρία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από αρκετές σεζόν που κυριαρχήθηκαν από αυστηρά, μεθοδικά χτενίσματα και απόλυτα λεία φινιρίσματα, ένας άνεμος ανανέωσης και ελευθερίας πνέει πλέον στις ανδρικές πασαρέλες. Ολοκληρώνοντας την εβδομάδα μόδας για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, οι μεγάλοι οίκοι, κυρίως στο Παρίσι, στρέφονται προς ένα στυλ μαλλιών που μοιάζει να «ζει» και να αναπνέει, φέροντας πάνω του τα σημάδια μιας μεγάλης βραδιάς, του αέρα ή μιας νύχτας που τελείωσε νωρίς το πρωί.

Celine
Celine

Από τον οίκο Celine και τον Givenchy μέχρι τον Dries Van Noten, το «after-party hair» δεν επιδιώκει να είναι ακατάστατο, αντίθετα, καλλιεργεί την ατέλεια με απόλυτη ακρίβεια. Μια τούφα που ξεφεύγει, μια ελαφρώς «πεσμένη» ρίζα ή μια δόση φυσικού όγκου, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που μοιάζει πολύ πιο αληθινό από το τέλειο. Σε μια εποχή που τα social media επιβάλλουν μια «φιλτραρισμένη» αισθητική με συμμετρία χιλιοστού, η μόδα κάνει μια παραδοξιακή επιλογή: την ατέλεια ως αντίδοτο στον αλγοριθμικό καθωσπρεπισμό, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πιο ωμή ομορφιά όπου η κίνηση υπερισχύει του ελέγχου.

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Η αίσθηση ότι τα μοντέλα μόλις έχουν βγει από ένα πάρτι δεν είναι τυχαία, καθώς τα μαλλιά διατηρούν τη μνήμη μιας κίνησης ή μιας στιγμής που έχει βιωθεί. Τα νωπά μήκη που είδαμε στον οίκο Wooyoungmi, οι άγριες μπούκλες στον LGN, οι τούφες που πέφτουν στο πρόσωπο στον οίκο Officine Générale, το αυθόρμητο στυλ στον Dries Van Noten και ο ηλεκτρισμένος όγκος στην Prada αφηγούνται μια κομψότητα που αρνείται να παραμείνει κλειδωμένη σε ένα σχήμα.

celine_after_part_hair

Ακόμα και ο οίκος Celine υιοθετεί αυτή τη σοφιστικέ αδιαφορία όπου τίποτα δεν μοιάζει στημένο, ενώ όλα είναι υπολογισμένα. Αυτή η ελεγχόμενη αταξία μετατρέπεται σε σύμβολο φινέτσας, όπως ένα τσαλακωμένο σακάκι πάνω από ένα άψογο κοστούμι, έτσι και αυτά τα μαλλιά προσθέτουν μια δόση ανθρωπιάς στις ιδιαίτερα δομημένες σιλουέτες.

Η επιστροφή του «after-party hair» ξεπερνά τα όρια μιας απλής τάσης στο styling και αντανακλά μια κόπωση απέναντι στις υπερβολικά γυαλισμένες εικόνες που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ το TikTok και το Instagram πλημμυρίζουν από tutorials που υπόσχονται αποτελέσματα χωρίς ούτε μια αδέσποτη τρίχα, οι πασαρέλες επιλέγουν την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή την αισθητική της ατέλειας.

celine_kourema
Celine

Το μήνυμα για το καλοκαίρι του 2027 είναι σαφές: μετά από χρόνια ψηφιακής τελειότητας, η αληθινή πολυτέλεια δεν έγκειται πλέον στο να δείχνεις αψεγάδιαστος, αλλά στο να δείχνεις ότι έχεις ζήσει πραγματικά, με τα μαλλιά μετά τα μεσάνυχτα να αποτελούν την απόλυτη απόδειξη αυτού του νέου τρόπου ζωής.

 

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beauty hair μαλλιά
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