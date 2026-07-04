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Screen News 04.07.2026

Ο γιος του Johnny Depp κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την πρώτη του ταινία

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Ο Jack Depp, γιος του Johnny Depp και της Vanessa Paradis, αλλάζει πορεία και σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Jack Depp, γιος του Johnny Depp, κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με ταινία μεγάλου μήκους στο Παρίσι.
  • Έχει ήδη σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους με τον συνεργάτη του Dexter Demme.
  • Πριν αφοσιωθεί στο σινεμά, εργάστηκε σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο στο Παρίσι.
  • Ο Johnny Depp εκφράζει την ανακούφισή του που ο γιος του προτιμά τη δημιουργία πίσω από τον φακό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε έναν κόσμο όπου τα φώτα της δημοσιότητας συχνά ακολουθούν τα παιδιά των διασήμων, ο 24χρονος Jack Depp επιλέγει να κινηθεί με έναν τρόπο πολύ πιο διακριτικό, μεταφέροντας το ενδιαφέρον του από το προσκήνιο στο παρασκήνιο. Μεγαλωμένος ανάμεσα στον κόσμο της υποκριτικής του πατέρα του, Johnny Depp, και της καλλιτεχνικής φύσης της μητέρας του, Vanessa Paradis, ο νεαρός Jack κάνει πλέον το δικό του ουσιαστικό βήμα στον κινηματογραφικό χώρο, αναλαμβάνοντας τα ηνία της σκηνοθεσίας για την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους στο Παρίσι.

jack_depp_tainia
https://www.instagram.com/jackjohndepp/

Η πρόσφατη εμφάνισή του στα γυρίσματα, φορώντας χαλαρά ρούχα και έχοντας απόλυτη συγκέντρωση στο έργο του, μαρτυρά μια νέα φάση στη ζωή του. Παρόλο που έχει αποφύγει τις κοσμικές εμφανίσεις, η δουλειά του πίσω από τον φακό δεν είναι πρωτόγνωρη. Μαζί με τον συνεργάτη του, Dexter Demme, έχουν ήδη καταθέσει το καλλιτεχνικό τους στίγμα μέσα από 3 ταινίες μικρού μήκους, με πιο πρόσφατη το «Tug of War» που φιλοξένησε την Gina Gershon και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπέβερλι Χιλς. Η πρόθεση για το πέρασμα στη μεγάλη διάρκεια ήταν εμφανής εδώ και καιρό, με τους δύο δημιουργούς να ετοιμάζουν προσεκτικά το σενάριο που τους απασχολεί πλέον στην πράξη.

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Η διαδρομή του μέχρι το σκηνοθετικό του ντεμπούτο ήταν κάθε άλλο παρά αναμενόμενη. Πριν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο σινεμά, ο Jack Depp επέλεξε να ζήσει μια ζωή μακριά από τα πλατό, εργαζόμενος σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο στο Παρίσι. Όπως είχε περιγράψει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ο Jack υπήρξε ένας εργαζόμενος που απέφευγε την έκθεση και προτιμούσε τη δράση στην κουζίνα και το μπαρ από το κόκκινο χαλί.

jack_depp_tainia
https://www.instagram.com/jackjohndepp/

Αυτή η επιλογή του γιου του δεν προκαλεί έκπληξη στον Johnny Depp. Ο διάσημος ηθοποιός έχει εκφράσει στο παρελθόν την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο Jack δεν αναζήτησε τη δόξα μπροστά από την κάμερα, επιβεβαιώνοντας πως ο γιος του προτιμά να δημιουργεί τους δικούς του κανόνες. Ενώ η αδερφή του, Lily-Rose Depp, έχει ήδη χαράξει τη δική της επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική και τη μόδα, ο Jack φαίνεται να προτιμά τη δύναμη της δημιουργίας πίσω από τον φακό, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο στην οικογένεια Depp παίρνει πολλές διαφορετικές μορφές.

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Jack Depp Johnny Depp Vanessa Paradis ΤΑΙΝΙΑ
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