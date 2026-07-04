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Fashion 04.07.2026

Goodbye triangle bikinis! Αυτή είναι η τάση των 90’s που θα φοράς αυτό το καλοκαίρι

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Η μινιμαλιστική τάση στα μαγιό που θα αντικαταστήσει τα κλασικά τριγωνικά και θα γίνει το πιο ευέλικτο κομμάτι της καλοκαιρινής σου γκαρνταρόμπας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η τάση του καλοκαιριού είναι το scoop-neck bikini top, με στρογγυλή λαιμόκοψη εμπνευσμένο από τα 90s.
  • Το σχέδιο αυτό προσφέρει μινιμαλιστική, πολυτελή και κομψή εμφάνιση, αναδεικνύοντας το μπούστο.
  • Προσφέρει σταθερότητα, άνεση και ελευθερία κινήσεων, τιμώντας τις καμπύλες με σύγχρονο τρόπο.
  • Το scoop-neck τοπ είναι ευέλικτο, φοριέται και ως ρούχο, συνδυάζεται εύκολα με άλλα κομμάτια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα κλασικά τριγωνικά μπικίνι θα έχουν πάντα τη δική τους θέση στη βαλίτσα των διακοπών μας, όμως φέτος το καλοκαίρι, οι πιο ενημερωμένες fashionistas κάνουν μια μικρή αλλά καθοριστική στροφή προς κάτι πιο «καθαρό» και εκλεπτυσμένο. Η απόλυτη τάση που κυριαρχεί στις παραλίες και τα pool bars είναι το scoop-neck bikini top,  ένα σχέδιο με στρογγυλή λαιμόκοψη που θυμίζει τα iconic swimwear των 90s, ισορροπώντας τέλεια ανάμεσα στον μινιμαλισμό και την πολυτέλεια.

bikini_fashion_trend
https://www.instagram.com/daze_dayz/

Αυτό που κάνει το scoop-neck τοπ να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά του να δείχνει «ακριβό» και προσεγμένο, χωρίς να καταβάλλει προσπάθεια. Η ελαφρώς πιο κλειστή λαιμόκοψη δημιουργεί μια polished σιλουέτα που αναδεικνύει το μπούστο, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση. Είτε το επιλέξεις σε διαχρονικό μαύρο ή λευκό, είτε σε γήινες αποχρώσεις, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά κομψό, μετατρέποντας το μαγιό σου σε ένα «fashion item» που μοιάζει περισσότερο με chic top παρά με ένα απλό κομμάτι παραλίας.

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Πέρα από την αισθητική του αρτιότητα, το scoop-neck αποτελεί μια επένδυση στη σταθερότητα. Σε αντίθεση με τα πιο «εύθραυστα» σχέδια που απαιτούν συνεχείς διορθώσεις, αυτό το κόψιμο αγκαλιάζει το σώμα με ακρίβεια, δίνοντάς σου την ελευθερία να κινείσαι με αυτοπεποίθηση από το κολύμπι μέχρι ένα beach party. Είναι η επιλογή εκείνη που τιμά τις καμπύλες χωρίς να τις εκθέτει υπερβολικά, προσφέροντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα νοσταλγικό αλλά και απόλυτα σύγχρονο, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του νέου κλασικού.

bikini_trendd
https://www.instagram.com/juliesfi/

Γιατί το scoop-neck θα γίνει το αγαπημένο σου piece

Η επιτυχία αυτής της τάσης οφείλεται στην ευελιξία της. Το scoop-neck bikini top δεν περιορίζεται μόνο στην άμμο: λειτουργεί άψογα ως βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής σου γκαρνταρόμπας. Μπορείς εύκολα να το φορέσεις κάτω από ένα λινό πουκάμισο ή να το συνδυάσεις με την αγαπημένη σου wide-leg παντελόνα ή μια ψηλόμεση φούστα για ένα χαλαρό sunset look. Είναι η επιτομή του «effortless chic» και η ιδανική αναβάθμιση που χρειάζεται το στυλ σου για να δείχνει επίκαιρο, χωρίς υπερβολές.

Sun of a beach 

sun_of_a_beach

Pull & Bear

pull_and_bear_bikini

Oysho

oysho_xaki_bikini

Sugarfree

sugarfree_bikini

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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