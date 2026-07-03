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Fashion 03.07.2026

Katy Perry: Το εμβληματικό πουά look επέστρεψε και είναι πιο fashion-forward από ποτέ

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Η pop star επανέρχεται σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές fashion στιγμές της καριέρας της, ανανεώνοντας το εμβληματικό πουά outfit με σύγχρονες πινελιές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Katy Perry επανέφερε το εμβληματικό πουά look της από το 2009 κατά τη διάρκεια της περιοδείας της.
  • Το ανανεωμένο σύνολο συνδύασε την αρχική αισθητική με σύγχρονες στιλιστικές πινελιές.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στιγμή στα social media, τονίζοντας τον συναισθηματικό χαρακτήρα της επιλογής.
  • Τα εμβληματικά κοστούμια θα δημοπρατηθούν για να στηρίξουν το φιλανθρωπικό της ίδρυμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Katy Perry έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιλιστικές στιγμές της καριέρας της, χαρίζοντας στους θαυμαστές της έντονη δόση νοσταλγίας κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Out of Office». Στη σκηνή του Cardiff Castle στην Ουαλία, η pop star εμφανίστηκε ξανά με το χαρακτηριστικό κόκκινο και λευκό πουά σύνολο που είχε φορέσει για πρώτη φορά το 2009 στο Capital Summertime Ball στο Λονδίνο, επαναφέροντας ένα look που είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρώιμη ποπ ταυτότητά της και την εικόνα της εκείνης της εποχής.

katy_perry_poua_set
https://www.instagram.com/katyperry/?hl=el

Η επιστροφή του συγκεκριμένου outfit δεν ήταν μια απλή αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά μια ξεκάθαρη ανανέωση με πιο σύγχρονη αισθητική. Η Katy Perry διατήρησε τη βάση του εμβληματικού look, αλλά το προσάρμοσε στο σημερινό της στυλ, αντικαθιστώντας τα κλασικά παπούτσια με μαύρα δερμάτινα με λουράκι και προσθέτοντας λευκές κάλτσες μέχρι τον μηρό, δημιουργώντας ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα. Το hair styling κινήθηκε επίσης σε πιο δραματική κατεύθυνση, με μακριές μπούκλες και έναν εντυπωσιακό φιόγκο που ενίσχυσε τη θεατρικότητα της σκηνικής της παρουσίας και έδωσε στο σύνολο έναν πιο σύγχρονο pop χαρακτήρα.

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Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, όπου εμφανίζεται στο καμαρίνι της να χορεύει φορώντας το ανανεωμένο σύνολο, επιβεβαιώνοντας πως η επιλογή αυτή είχε και έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της περιοδείας, η τραγουδίστρια φαίνεται να επαναφέρει σταδιακά μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κοστούμια της πορείας της, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό concept που συνδέει διαφορετικές φάσεις της καριέρας της και αναδεικνύει την εξέλιξη της pop εικόνας της μέσα στον χρόνο.

katy_perry_poua_set
https://www.instagram.com/katyperry/?hl=el

Πέρα όμως από το fashion και το show element, η συγκεκριμένη επιλογή έχει και φιλανθρωπική διάσταση, καθώς τα εμβληματικά αυτά κομμάτια πρόκειται να δημοπρατηθούν για καλό σκοπό, στηρίζοντας το Firework Foundation, τον οργανισμό που ίδρυσε η ίδια το 2018 με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης παιδιών σε καλλιτεχνικά και δημιουργικά προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο, η Katy Perry μετατρέπει τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σκηνικής της πορείας σε μια πράξη προσφοράς, δίνοντας νέα ζωή σε outfits που έχουν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία στην pop κουλτούρα.

 

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Katy Perry μουσική
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