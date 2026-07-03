Ο Drake γίνεται… μάθημα σε πανεπιστήμιο! Νέο course αφιερωμένο στον rapper

Το Concordia University λανσάρει νέο μάθημα αφιερωμένο στον Drake από το φθινόπωρο του 2026, που θα εξετάζει τη μουσική και την επιρροή του

Με μια ματιά Το Concordia University του Μόντρεαλ θα προσφέρει μάθημα για τον Drake από το φθινόπωρο του 2026.

Το μάθημα με τίτλο «Drake: Media, Myth & Manhood» θα εξετάζει τη μουσική, την εικόνα και την επιρροή του.

Οι φοιτητές θα μελετήσουν τον μουσικό κατάλογο, τη μυθολογία και τα συστήματα της καριέρας του.

Το μάθημα εντάσσεται στο πρόγραμμα «Hip-Hop: Past, Present & Future» και διδάσκεται από τον Yassin Alsalman. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake συνεχίζει να επηρεάζει όχι μόνο τη μουσική βιομηχανία αλλά και τον ακαδημαϊκό χώρο. Από το φθινόπωρο του 2026, το Concordia University στο Μόντρεαλ θα εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του ένα νέο μάθημα αφιερωμένο αποκλειστικά στον διάσημο καλλιτέχνη.

Το μάθημα έχει τίτλο «Drake: Media, Myth & Manhood» και θα εξετάζει σε βάθος τη μουσική πορεία του rapper από το Τορόντο, τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η δημόσια εικόνα του, αλλά και τον ρόλο που έχει παίξει στη σύγχρονη pop κουλτούρα και τη μουσική βιομηχανία.

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Οι φοιτητές θα μελετήσουν τον μουσικό κατάλογο του Drake, τη μυθολογία που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του, καθώς και τα πολιτιστικά και βιομηχανικά συστήματα μέσα στα οποία αναπτύχθηκε η καριέρα του.

I’m teaching a class about Drake and OVO this fall (September) at my alma mater Concordia University under the class Title “Hip-Hop: Past, Present and Future”. We have things to discuss, forrrreeeaaaaaalllll yeah. @DrakeDirect @DrakeAligned @apox6ix @Whats_the_dirt pic.twitter.com/ndYHAnP5jH — FRENCH CANADIAN MONTANA (@TheNarcicyst) June 16, 2026

Το νέο μάθημα αποτελεί μέρος του ευρύτερου πανεπιστημιακού προγράμματος «Hip-Hop: Past, Present & Future», το οποίο εξερευνά την εξέλιξη και την επιρροή της hip-hop μουσικής μέσα στις τελευταίες δεκαετίες.

Την επιμέλεια της ύλης έχει αναλάβει ο rapper και πανεπιστημιακός καθηγητής Yassin “Narcy” Alsalman, απόφοιτος του Concordia University, ο οποίος επιστρέφει στο πανεπιστήμιο για να διδάξει το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το νέο course επιβεβαιώνει πως η επιρροή του Drake ξεπερνά τα charts και τις streaming πλατφόρμες, φτάνοντας πλέον μέχρι και τις πανεπιστημιακές αίθουσες.