Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 03.07.2026

LILA: Το αποτύπωμά της στο stage των Mad VMA είναι πλέον ανεξίτηλο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με 3 βραβεία VMA στο ενεργητικό της, η LILA αποδεικνύει γιατί είναι το πρόσωπο που ορίζει τον ήχο της νέας γενιάς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η LILA έχει καθιερωθεί ως η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της ελληνικής pop/dance σκηνής.
  • Έχει κερδίσει τρία βραβεία στα Mad Video Music Awards για επιτυχίες όπως «Déjà Vu» και «Poios Na Sou To Pei».
  • Η σχέση της με το MAD TV είναι οργανική, με αξιοσημείωτες εμφανίσεις και στιγμές από το 2023.
  • Η LILA χαρακτηρίζεται από διαρκή εξέλιξη, πειραματισμό και αυθεντικότητα, ορίζοντας το μέλλον της ελληνικής pop.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα όνομα που έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον ήχο, τον παλμό και την αισθητική της νέας γενιάς, αυτό δεν είναι άλλο από τη LILA. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια, η εκρηκτική καλλιτέχνιδα κατάφερε να διαγράψει μια πορεία «αστραπή», μετατρέποντας το ένα hit μετά το άλλο σε πολιτισμικά φαινόμενα. Με τη σφραγίδα των MAD Video Music Awards και μια συνεχή εξέλιξη που καθηλώνει, η LILA δεν είναι πλέον απλώς ένα ανερχόμενο ταλέντο, είναι η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της ελληνικής pop/dance σκηνής.

mad vma 2026 lila (1)

Η διαδρομή της LILA στα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ διαβάζεται σαν ένα χρονικό διαρκών επιτυχιών. Από το 2024, όπου το απόλυτο hit «Déjà Vu» με τον Rack κατέκτησε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, μέχρι το 2025, όταν το «Κοινό Μυστικό» στέφθηκε Καλύτερο Dance Κομμάτι, η LILA έδειξε πως ξέρει να ξεκλειδώνει τις τάσεις της εποχής.

Manos – Lila: Η εκρηκτική ερμηνεία του «Baby» που ξεχώρισε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το 2026, η επιτυχία συνεχίζεται. Με υποψηφιότητες για Βίντεο της Χρονιάς («Boss»), Καλύτερο Ποπ («Maniatiko») και Best Performer, η LILA αποδεικνύει την ευελιξία της. Και η επιβεβαίωση ήρθε με τον πιο εμφατικό τρόπο: το τραγούδι «Poios Na Sou To Pei», μια συνεργασία-φωτιά με τον Toquel, κατέκτησε το βραβείο Καλύτερο Ντουέτο στα φετινά MAD VMA, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό τρόπαιο στη συλλογή της.

Μια σχέση ζωής με το MAD

Η σχέση της LILA με το MAD TV είναι οργανική. Δεν πρόκειται απλώς για τηλεοπτικές συνεργασίες, αλλά για στιγμές που καθόρισαν την πορεία της. Θυμόμαστε όλοι το καθηλωτικό act του 2025, όπου η LILA με τα «Maniatiko», «Apotipoma» και «Exxxtraaaa» μετέτρεψε τη σκηνή των Mad VMA σε ένα πραγματικό dance floor.

Από τα παρασκήνια, όπου η κάμερα του MAD κατέγραφε το «happy vibe» της λίγο πριν βγει στη σκηνή, μέχρι την έκπληξη γενεθλίων που της επιφύλαξε η ομάδα των VMA, το κοινό είδε την αληθινή πλευρά μιας σταρ που παραμένει αυθεντική. Το 2023, η εμφάνισή της στο MadWalk by Three Cents ερμηνεύοντας για το brand «NIKA», ήταν η στιγμή που «συστήθηκε» επίσημα στο ευρύ κοινό ως η επόμενη μεγάλη δύναμη. Έκτοτε, η παρουσία της σε κάθε διοργάνωση, όπως στο MadWalk 2024 με το Adidas remix του «Κορίτσι με τα κόκκινα», μοιάζει με εγγύηση για ένα φαντασμαγορικό αποτέλεσμα.

Το μέλλον είναι εδώ

Μέσα από το MAD VMA Vidcast 2026, η LILA άνοιξε τα χαρτιά της, αποκαλύπτοντας τη νέα καλλιτεχνική περσόνα που κρύβεται πίσω από το φετινό της performance. Είναι αυτή η διαρκής αναζήτηση και η εξέλιξη που κάνει τη LILA να ξεχωρίζει.

Η ιστορία της LILA στο MAD είναι η ιστορία μιας καλλιτέχνιδας που δεν φοβήθηκε να πειραματιστεί, να δουλέψει σκληρά και να αγκαλιάσει το κοινό της. Με τρία βραβεία VMA ήδη στο ενεργητικό της και μια ενέργεια που δεν στερεύει ποτέ, η LILA δεν είναι απλώς «εδώ» για μια σεζόν. Είναι εδώ για να ορίσει το αύριο της ελληνικής pop.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lila Mad VMA
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξέχνα τους κλασικούς κοιλιακούς – Η παραλία γίνεται το καλύτερο υπαίθριο γυμναστήριο

Ξέχνα τους κλασικούς κοιλιακούς – Η παραλία γίνεται το καλύτερο υπαίθριο γυμναστήριο

02.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Νέα δικαστική δικαίωση για την Cardi B – Η Tasha K συμφώνησε να καταβάλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια
Μουσικά Νέα

Νέα δικαστική δικαίωση για την Cardi B – Η Tasha K συμφώνησε να καταβάλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια

02.07.2026
Antigoni – Anastasia: Αφού θέλαμε JALLA… ήρθαν JALLA και «έσπασαν» τα κοντέ
Μουσικά Νέα

Antigoni – Anastasia: Αφού θέλαμε JALLA… ήρθαν JALLA και «έσπασαν» τα κοντέ

02.07.2026
Πώς το Σύνταγμα μετατράπηκε σε μουσική σκηνή: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το πιάνο που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Πώς το Σύνταγμα μετατράπηκε σε μουσική σκηνή: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το πιάνο που έγινε viral

02.07.2026
Το viral video clip του Jason Derulo – Το δυναμικό backstage πίσω από το νέο του τραγούδι
Μουσικά Νέα

Το viral video clip του Jason Derulo – Το δυναμικό backstage πίσω από το νέο του τραγούδι

02.07.2026
Οι fans του David Bowie μόλις απέκτησαν νέο bucket list – Η έκθεση «David Bowie: On tour» βγαίνει στο φως (photo)
Μουσικά Νέα

Οι fans του David Bowie μόλις απέκτησαν νέο bucket list – Η έκθεση «David Bowie: On tour» βγαίνει στο φως (photo)

02.07.2026
Eurovision 2027 loading…Η Βουλγαρία κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα
EUROVISION

Eurovision 2027 loading…Η Βουλγαρία κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα

02.07.2026
Ο Moby «απογείωσε» το Release Athens Festival – Το sold out υπερθέαμα που έγινε το απόλυτο talk of the town (photo)
Μουσικά Νέα

Ο Moby «απογείωσε» το Release Athens Festival – Το sold out υπερθέαμα που έγινε το απόλυτο talk of the town (photo)

02.07.2026
Γιώργος Κακοσαίος: Sold out εμφανίσεις και αποθέωση από την ομογένεια στην Αυστραλία
Μουσικά Νέα

Γιώργος Κακοσαίος: Sold out εμφανίσεις και αποθέωση από την ομογένεια στην Αυστραλία

02.07.2026
Javier Bardem: Η playlist που τον βοήθησε να «χτίσει» τον ρόλο στη σειρά «Cape Fear»
Cinema

Javier Bardem: Η playlist που τον βοήθησε να «χτίσει» τον ρόλο στη σειρά «Cape Fear»

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Το μαχαίρι σου δεν κόβει; Το πιο απλό kitchen hack που δεν ήξερες

Το μαχαίρι σου δεν κόβει; Το πιο απλό kitchen hack που δεν ήξερες

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα