Stray Kids: Έγραψαν ιστορία στο Billboard 200 και ισοφάρισαν τους Rolling Stones!

Οι Stray Kids σημειώνουν ιστορικό ρεκόρ στο Billboard 200 με το νέο τους άλμπουμ «THIS & THAT», ισοφαρίζοντας τους Rolling Stones

Με μια ματιά Το άλμπουμ «THIS & THAT» των Stray Kids έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200 με 369.000 ισοδύναμες μονάδες.

Οι Stray Kids ισοφάρισαν τους Rolling Stones με εννέα Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200.

Το άλμπουμ είχε την ισχυρότερη εβδομάδα πωλήσεων του συγκροτήματος, με 357.000 αντίτυπα.

Η επιτυχία ενισχύθηκε από 17 διαφορετικές εκδοχές CD/βινυλίου και οκτώ ψηφιακές εκδόσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Stray Kids συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, κατακτώντας την ένατη θέση στο Νο. 1 του δημοφιλούς καταλόγου Billboard 200. Το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο «THIS & THAT», έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στην κορυφή της λίστας για την εβδομάδα που λήγει στις 22 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η Luminate.

Το «THIS & THAT» συγκέντρωσε 369.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί την καλύτερη εβδομάδα για το συγκρότημα σε αριθμό μονάδων, με τις παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ να ανέρχονται σε 357.000 αντίτυπα. Πρόκειται για την ισχυρότερη εβδομάδα πωλήσεων που έχει καταγράψει ποτέ το συγκρότημα.

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Όλες οι εννέα δισκογραφικές δουλειές των Stray Kids που έχουν συμπεριληφθεί στο Billboard 200, έχουν κάνει πρεμιέρα απευθείας στην πρώτη θέση. Η αρχή έγινε το 2022 με το «ODDINARY». Το 2024, με την κυκλοφορία του «HOP», οι Stray Kids έγιναν το πρώτο συγκρότημα που είδε τις πρώτες 6 συμμετοχές του να φτάνουν στο Νο. 1. Με το «THIS & THAT», η αλυσίδα των πρωτοφανών επιτυχιών τους συνεχίζεται.

Ιστορικές επιδόσεις και σύγκριση με τους θρύλους

Με την ένατη πρωτιά τους στο Billboard 200, οι Stray Kids διευρύνουν το ρεκόρ τους για τις περισσότερες κορυφαίες θέσεις από συγκρότημα στον 21ο αιώνα (από το 2000 και μετά). Επιπλέον, ισοφαρίζουν τους θρυλικούς The Rolling Stones, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των συγκροτημάτων με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200. Στην κορυφή της λίστας όλων των εποχών παραμένουν οι The Beatles με 19 πρωτιές.

Ο κατάλογος Billboard 200 κατατάσσει τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της εβδομάδας στις ΗΠΑ, βασιζόμενος σε μια πολυδιάστατη κατανάλωση που μετριέται σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν τις πωλήσεις άλμπουμ, τα ισοδύναμα τραγουδιών (TEA) και τα ισοδύναμα streaming (SEA).

Από τις 369.000 ισοδύναμες μονάδες του «THIS & THAT», οι 357.000 προέρχονται από πωλήσεις άλμπουμ, τοποθετώντας το ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και στο Top Album Sales chart. Οι μονάδες SEA ανέρχονται σε 11.000, αντιστοιχώντας σε 12,21 εκατομμύρια streams των τραγουδιών του άλμπουμ, ενώ οι μονάδες TEA είναι 1.000.

Το «THIS & THAT» σημειώνει την έκτη καλύτερη εβδομάδα σε μονάδες για άλμπουμ το 2026, ενώ στις παραδοσιακές πωλήσεις καταγράφει τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα της χρονιάς, πίσω μόνο από την πρεμιέρα του «ARIRANG» των BTS. Η επιτυχία στις πωλήσεις του άλμπουμ ενισχύθηκε από τη διαθεσιμότητά του σε 17 διαφορετικές εκδοχές CD και βινυλίου, οι οποίες περιλάμβαναν συλλεκτικά αντικείμενα, καθώς και σε οκτώ ψηφιακές εκδόσεις.

Στην κατάταξη, το «petal» της Ariana Grande υποχώρησε στη δεύτερη θέση, ενώ τέσσερα ακόμη πρώην Νο. 1 άλμπουμ βρίσκονται στις θέσεις 3-6.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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