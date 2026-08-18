Μουσικά Νέα 18.08.2026

Stray Kids: Έγραψαν ιστορία στο Billboard 200 και ισοφάρισαν τους Rolling Stones!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι Stray Kids σημειώνουν ιστορικό ρεκόρ στο Billboard 200 με το νέο τους άλμπουμ «THIS & THAT», ισοφαρίζοντας τους Rolling Stones
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «THIS & THAT» των Stray Kids έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200 με 369.000 ισοδύναμες μονάδες.
  • Οι Stray Kids ισοφάρισαν τους Rolling Stones με εννέα Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200.
  • Το άλμπουμ είχε την ισχυρότερη εβδομάδα πωλήσεων του συγκροτήματος, με 357.000 αντίτυπα.
  • Η επιτυχία ενισχύθηκε από 17 διαφορετικές εκδοχές CD/βινυλίου και οκτώ ψηφιακές εκδόσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Stray Kids συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, κατακτώντας την ένατη θέση στο Νο. 1 του δημοφιλούς καταλόγου Billboard 200. Το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο «THIS & THAT», έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στην κορυφή της λίστας για την εβδομάδα που λήγει στις 22 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η Luminate.

STRAY KIDS
https://www.instagram.com/realstraykids/

Το «THIS & THAT» συγκέντρωσε 369.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί την καλύτερη εβδομάδα για το συγκρότημα σε αριθμό μονάδων, με τις παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ να ανέρχονται σε 357.000 αντίτυπα. Πρόκειται για την ισχυρότερη εβδομάδα πωλήσεων που έχει καταγράψει ποτέ το συγκρότημα.

Διάβασε επίσης: Από τις μπαλάντες που συγκινούν μέχρι τα acts που ξεσηκώνουν – Η χρονογραμμή του Αντώνη Ρέμου στα Mad VMA

Όλες οι εννέα δισκογραφικές δουλειές των Stray Kids που έχουν συμπεριληφθεί στο Billboard 200, έχουν κάνει πρεμιέρα απευθείας στην πρώτη θέση. Η αρχή έγινε το 2022 με το «ODDINARY». Το 2024, με την κυκλοφορία του «HOP», οι Stray Kids έγιναν το πρώτο συγκρότημα που είδε τις πρώτες 6 συμμετοχές του να φτάνουν στο Νο. 1. Με το «THIS & THAT», η αλυσίδα των πρωτοφανών επιτυχιών τους συνεχίζεται.

Η ομάδα του K-pop Stray Kids ποζάρει με αθλητικές φανέλες, ενώ το soundtrack του «Stranger Things 5» σαρώνει τα charts.
https://www.instagram.com/realstraykids/

Ιστορικές επιδόσεις και σύγκριση με τους θρύλους

Με την ένατη πρωτιά τους στο Billboard 200, οι Stray Kids διευρύνουν το ρεκόρ τους για τις περισσότερες κορυφαίες θέσεις από συγκρότημα στον 21ο αιώνα (από το 2000 και μετά). Επιπλέον, ισοφαρίζουν τους θρυλικούς The Rolling Stones, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των συγκροτημάτων με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200. Στην κορυφή της λίστας όλων των εποχών παραμένουν οι The Beatles με 19 πρωτιές.

Ο κατάλογος Billboard 200 κατατάσσει τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της εβδομάδας στις ΗΠΑ, βασιζόμενος σε μια πολυδιάστατη κατανάλωση που μετριέται σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν τις πωλήσεις άλμπουμ, τα ισοδύναμα τραγουδιών (TEA) και τα ισοδύναμα streaming (SEA).

Τα μέλη των Stray Kids ποζάρουν χαμογελαστά στην πρεμιέρα της ταινίας τους, η οποία σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τις 369.000 ισοδύναμες μονάδες του «THIS & THAT», οι 357.000 προέρχονται από πωλήσεις άλμπουμ, τοποθετώντας το ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και στο Top Album Sales chart. Οι μονάδες SEA ανέρχονται σε 11.000, αντιστοιχώντας σε 12,21 εκατομμύρια streams των τραγουδιών του άλμπουμ, ενώ οι μονάδες TEA είναι 1.000.

Το «THIS & THAT» σημειώνει την έκτη καλύτερη εβδομάδα σε μονάδες για άλμπουμ το 2026, ενώ στις παραδοσιακές πωλήσεις καταγράφει τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα της χρονιάς, πίσω μόνο από την πρεμιέρα του «ARIRANG» των BTS. Η επιτυχία στις πωλήσεις του άλμπουμ ενισχύθηκε από τη διαθεσιμότητά του σε 17 διαφορετικές εκδοχές CD και βινυλίου, οι οποίες περιλάμβαναν συλλεκτικά αντικείμενα, καθώς και σε οκτώ ψηφιακές εκδόσεις.

Στην κατάταξη, το «petal» της Ariana Grande υποχώρησε στη δεύτερη θέση, ενώ τέσσερα ακόμη πρώην Νο. 1 άλμπουμ βρίσκονται στις θέσεις 3-6.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Billboard 200 Stray Kids THIS & THAT ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς έγινε η «Βασίλισσα της pop» η Madonna; Όσα δεν ξέρεις για τη ζωή της

Πώς έγινε η «Βασίλισσα της pop» η Madonna; Όσα δεν ξέρεις για τη ζωή της

18.08.2026
Επόμενο
Η συγκινητική ανάρτηση της Demi Moore για τον γάμο της κόρης της

Η συγκινητική ανάρτηση της Demi Moore για τον γάμο της κόρης της

18.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς έγινε η «Βασίλισσα της pop» η Madonna; Όσα δεν ξέρεις για τη ζωή της
Μουσικά Νέα

Πώς έγινε η «Βασίλισσα της pop» η Madonna; Όσα δεν ξέρεις για τη ζωή της

18.08.2026
Ariana Grande: Το μεγάλο comeback πριν από την παύση – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το Λονδίνο
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Το μεγάλο comeback πριν από την παύση – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το Λονδίνο

18.08.2026
«Χιτάρα!»: Ο Ηλίας Ψινάκης έκανε το πιο αυθόρμητο review στο νέο τραγούδι της Άννας Βίσση
Μουσικά Νέα

«Χιτάρα!»: Ο Ηλίας Ψινάκης έκανε το πιο αυθόρμητο review στο νέο τραγούδι της Άννας Βίσση

17.08.2026
Όταν η Άννα Βίσση χόρεψε ζεϊμπέκικο και ο Λευτέρης Πανταζής έγινε ο «πυροσβέστης»
Μουσικά Νέα

Όταν η Άννα Βίσση χόρεψε ζεϊμπέκικο και ο Λευτέρης Πανταζής έγινε ο «πυροσβέστης»

17.08.2026
Karol G και Bruno Mars μαζί στη σκηνή: Η αναπάντεχη έκπληξη στη συναυλία στο Los Angeles
Μουσικά Νέα

Karol G και Bruno Mars μαζί στη σκηνή: Η αναπάντεχη έκπληξη στη συναυλία στο Los Angeles

17.08.2026
Ο Θέμης Γεωργαντάς απαθανάτισε το ξέφρενο πάρτι γενεθλίων της Madonna στην Κέρκυρα
Μουσικά Νέα

Ο Θέμης Γεωργαντάς απαθανάτισε το ξέφρενο πάρτι γενεθλίων της Madonna στην Κέρκυρα

17.08.2026
Από τις μπαλάντες που συγκινούν μέχρι τα acts που ξεσηκώνουν – Η χρονογραμμή του Αντώνη Ρέμου στα Mad VMA
Mad Events

Από τις μπαλάντες που συγκινούν μέχρι τα acts που ξεσηκώνουν – Η χρονογραμμή του Αντώνη Ρέμου στα Mad VMA

17.08.2026
Όταν ο έρωτας μιλάει…αυτά τα 5 ελληνικά τραγούδια παίζουν ξανά και ξανά
Μουσικά Νέα

Όταν ο έρωτας μιλάει…αυτά τα 5 ελληνικά τραγούδια παίζουν ξανά και ξανά

16.08.2026
Η Madonna στην Ελλάδα; Τα μέρη που επέλεξε για τα 68α γενέθλιά της
Μουσικά Νέα

Η Madonna στην Ελλάδα; Τα μέρη που επέλεξε για τα 68α γενέθλιά της

15.08.2026
To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!

To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!

Τι αξίζει να αγοράσεις από το νησί πριν επιστρέψεις στην πόλη

Τι αξίζει να αγοράσεις από το νησί πριν επιστρέψεις στην πόλη

Πώς να κάνουμε το σπίτι να θυμίζει διακοπές όλο τον χρόνο

Πώς να κάνουμε το σπίτι να θυμίζει διακοπές όλο τον χρόνο

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Από την κραιπάλη των διακοπών στο fitness comeback – 4 τρόποι να ξανά βρεις τη φόρμα σου

Από την κραιπάλη των διακοπών στο fitness comeback – 4 τρόποι να ξανά βρεις τη φόρμα σου

Μισό πεπόνι ή μία μπανάνα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις

Μισό πεπόνι ή μία μπανάνα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Τεχνοκράτης πρωθυπουργός – Τα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Τεχνοκράτης πρωθυπουργός – Τα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας

ΤΟ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΓΚΡΙΝΜΠΕΡΓΚ, ΛΟΓΩ… ΛΑΘΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΟ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΓΚΡΙΝΜΠΕΡΓΚ, ΛΟΓΩ… ΛΑΘΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση