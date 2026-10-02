Μουσικά Νέα 02.10.2026

Ναταλία Γερμανού: «Η πρώτη μου σκέψη όταν γράφω ένα τραγούδι είναι πάντα η Άννα Βίσση»

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Η Ναταλία Γερμανού μιλά για την απώλεια που μετατρέπει σε στίχους και αποκαλύπτει που θα έδινε το επόμενο τραγούδι της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ναταλία Γερμανού αντλεί έμπνευση για στίχους από τον πόνο χωρισμού και την απώλεια αγαπημένων προσώπων.
  • Της είναι πιο εύκολο να γράφει λυπητερά τραγούδια παρά χαρούμενα.
  • Η απώλεια, όχι μόνο ερωτική, αποτυπώνεται συχνά στη στιχουργική της.
  • Η πρώτη της σκέψη για να δώσει ένα νέο τραγούδι είναι η Άννα Βίσση, στέλνοντάς το στον Νίκο Καρβέλα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση της με τη στιχουργική και στα συναισθήματα που αποτελούν πηγή έμπνευσης για εκείνη. Η παρουσιάστρια και στιχουργός αποκάλυψε πως ο πόνος ενός χωρισμού, αλλά και η απώλεια ανθρώπων που έχουν σημαδέψει τη ζωή της, είναι από τα συναισθήματα που συχνά μεταφέρει στο χαρτί.

Η Ναταλία Γερμανού ποζάρει στο backstage της εκπομπής με κόκκινο μπουφάν και μαύρο τοπ.
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Μάλιστα, η ίδια εξομολογήθηκε πως της είναι πιο εύκολο να γράφει λυπητερά τραγούδια παρά χαρούμενα, ενώ αποκάλυψε και ποια θα ήταν η πρώτη της σκέψη αν έγραφε σήμερα ένα τραγούδι που θα ήθελε να δώσει σε κάποιον καλλιτέχνη. Η απάντησή της είχε φυσικά άρωμα…Άννας Βίσση.

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Απαντώντας σε ερώτηση για το ποιο συναίσθημα θα μετέφερε σε ένα τραγούδι, αν της ερχόταν αυτή τη στιγμή η έμπνευση, η Ναταλία Γερμανού στάθηκε στην απώλεια και στον πόνο που αφήνει πίσω της η απομάκρυνση ενός ανθρώπου από τη ζωή μας: «Ο πόνος του χωρισμού και της απώλειας είναι πάντα κάτι που με εμπνέει. Το να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου είτε βίαια και απότομα είτε να τον χάνεις, όπως χάσαμε τον Γιώργο, τον Δημήτρη τον Κοκοτά, όπως έχασα έναν ακόμα φίλο μου τον Λορέντζο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Βίσση ποζάρει με τον σκύλο της σε ένα πολύχρωμο χαλί, με φόντο ένα έργο τέχνης με διαστημικό θέμα.
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Όπως εξήγησε, η απώλεια είναι ένα συναίσθημα που επιστρέφει συχνά στη δημιουργική της διαδικασία και βρίσκει τον δρόμο του πάνω στο χαρτί: «Η απώλεια είναι κάτι που το αποτυπώνω πολύ συχνά στο χαρτί μου», είπε, διευκρινίζοντας πως η έμπνευση αυτή δεν αφορά απαραίτητα μόνο τον έρωτα.

natalia_germanou_moudiki_viral_tragoudia
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Η Ναταλία Γερμανού παραδέχτηκε πως, όταν πρόκειται για τη συγγραφή τραγουδιών, τα πιο μελαγχολικά συναισθήματα φαίνεται να της δίνουν περισσότερη έμπνευση: «Μπορεί να μην είναι πάντα ερωτικό. Πιο εύκολα γράφω τραγούδια λυπητερά παρά χαρούμενα», δήλωσε.

Ναταλία Γερμανού
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στο ενδεχόμενο να έγραφε ένα νέο τραγούδι και να αποφάσιζε να το δώσει σε έναν καλλιτέχνη. Η απάντησή της ήταν άμεση και δεν άφησε πολλά περιθώρια για δεύτερες σκέψεις: «Η πρώτη μου σκέψη πάντα είναι η Άννα Βίσση, οπότε θα το έστελνα στον Καρβέλα», είπε η Ναταλία Γερμανού.


Έτσι, αν ένα νέο τραγούδι γεννιόταν μέσα από μια ακόμη προσωπική της ιστορία ή ένα συναίσθημα απώλειας, η πρώτη καλλιτέχνιδα που θα ερχόταν στο μυαλό της θα ήταν η Άννα Βίσση, με τον Νίκο Καρβέλα να αποτελεί τον άνθρωπο στον οποίο θα έστελνε τους στίχους.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Ναταλία Γερμανού
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