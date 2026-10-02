Celeb News 02.10.2026

Bye bye Milan, hello chaos! Η Cardi B επέστρεψε απότομα στον ρόλο της μαμάς μετά την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

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Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τις πασαρέλες στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, η ράπερ επέστρεψε στον πιο απαιτητικό της ρόλο της μαμάς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Cardi B επέστρεψε απότομα στην πραγματικότητα της μητρότητας μετά την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
  • Στο Μιλάνο, η ράπερ έδωσε το «παρών» σε σημαντικά fashion events και περπάτησε στην πασαρέλα.
  • Κατά την επιστροφή της, βρέθηκε αντιμέτωπη με παιδικό χάος, καβγάδες και αναστάτωση στο σπίτι.
  • Η κατάσταση αυτή δείχνει μια διαφορετική πλευρά της ράπερ, μακριά από τις glamorous εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί πριν από λίγες ημέρες η Cardi B να περπατούσε με άνεση ανάμεσα σε πασαρέλες και να βρισκόταν στο front row στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, όμως η επιστροφή της στο σπίτι της την επανέφερε απότομα στην πραγματικότητα της μητρότητας.

Γυναίκα με εντυπωσιακό animal print σύνολο και γούνα, ποζάρει μπροστά σε μια επιβλητική πόρτα, κλέβοντας την παράσταση.
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η ράπερ, που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Μιλάνο με τις συνεχείς στιλιστικές μεταμορφώσεις της, επέστρεψε στο σπίτι και αντί για glam εμφανίσεις βρέθηκε αντιμέτωπη με… παιδικό χάος. Τα παιδιά της φαίνεται πως είχαν φροντίσει να μην της λείψει τίποτα όσο εκείνη βρισκόταν στην Ιταλία. Καβγάδες, αναστάτωση και ένα σπίτι που μόνο τακτοποιημένο δεν ήταν, περίμεναν την Cardi B με το που πέρασε την πόρτα.

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Η μετάβαση δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρακτηριστική. Στο Μιλάνο, η Cardi B κινήθηκε στους ρυθμούς της μόδας, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Έδωσε το «παρών» σε σημαντικά fashion events, μεταξύ άλλων στο show του Gucci και στην παρουσίαση του Roberto Cavalli, ενώ συμμετείχε και στο «Vogue World: Milano», όπου περπάτησε στην πασαρέλα στη Galleria Vittorio Emanuele II.

Μόλις επέστρεψε, η τραγουδίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που πιθανότατα πολλές μαμάδες γνωρίζουν καλά: παιδιά που τσακώνονται, αντικείμενα παντού και ένα σπίτι που μοιάζει να έχει περάσει από… μικρή καταιγίδα. Και κάπως έτσι, από τα φλας των φωτογράφων και τις πασαρέλες, η Cardi B πέρασε στον απαιτητικό ρόλο της μητέρας.

Μια γυναίκα φοράει ένα πολύχρωμο φόρεμα με σχέδια από εξώφυλλα του περιοδικού Vogue, αναβιώνοντας τη χρυσή εποχή του οίκου Versace στο Vogue World Milan 2026.
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η εικόνα αυτή δείχνει και μια διαφορετική πλευρά της ράπερ, μακριά από τα εντυπωσιακά outfits και τις glamorous εμφανίσεις. Για όσο διάστημα κι αν βρίσκεται στο επίκεντρο της μόδας, όταν επιστρέφει στο σπίτι, την περιμένει η καθημερινότητα με τα παιδιά της, με όλα τα γέλια, τις φωνές, τους καβγάδες και το αναπόφευκτο χάος που τη συνοδεύουν.

Και αν υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να συναγωνιστεί ένα εντυπωσιακό fashion show, μάλλον είναι ένα σπίτι γεμάτο παιδιά που αποφάσισαν να… τα κάνουν όλα άνω κάτω όσο έλειπε η μαμά τους.

Κεντρική Εικόνα: @iamcardib

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Cardi B ΠΑΙΔΙΑ
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