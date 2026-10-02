Celeb World 02.10.2026

Η Victoria Beckham έκανε «γυμναστική» με 10ποντες γόβες και έγινε viral

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Δες τη Victoria Beckham να κάνει «προπόνηση» με τις Harlow γόβες της στο Παρίσι και τη χιουμοριστική απορία του David Beckham
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Victoria Beckham έκανε "γυμναστική" με 10ποντες γόβες στο Παρίσι.
  • Το χιουμοριστικό βίντεο γυρίστηκε από τον σύζυγό της, David Beckham.
  • Η "προπόνηση" στόχευε στην προβολή παπουτσιών της νέας της συλλογής.
  • Το μοντέλο των παπουτσιών ονομάζεται Harlow Open Toe Mule 100.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η  Victoria Beckham βρέθηκε στο Παρίσι για την παρουσίαση της πολυαναμενόμενης νέας συλλογής του ομώνυμου οίκου της. Καθώς η προετοιμασία για την επίδειξη κορυφωνόταν, η γνωστή σχεδιάστρια μοιράστηκε μια χιουμοριστική στιγμή από το ξενοδοχείο της, η οποία περιλάμβανε μια ασυνήθιστη «προπόνηση».

victoria_beckham_beauty_tips
https://www.instagram.com/victoriabeckham

Η Beckham ανέβηκε σε έναν διάδρομο γυμναστικής, επιλέγοντας για την περίσταση μια δερμάτινη μπορντό φούστα, ένα ροζ μπλουζάκι και, φυσικά, ψηλοτάκουνα παπούτσια ύψους δέκα εκατοστών. Το στιγμιότυπο αυτό, που έμελλε να γίνει viral, κατέγραψε ο σύζυγός της, David Beckham.

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Ο David Beckham, παρακολουθώντας τη σύζυγό του να περπατά αργά στον διάδρομο με τα εντυπωσιακά του παπούτσια, δεν μπόρεσε να κρατήσει την απορία του. Ακούγεται να τη ρωτά αν η ένταση της Εβδομάδας Μόδας την έχει παρασύρει λίγο παραπάνω από το κανονικό. Η Victoria, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, απάντησε ότι απλώς «προπονείται», συνεχίζοντας την ανέμελη βόλτα της.

Victoria Beckham και David Beckham ποζάρουν μαζί, με την Victoria να έχει ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του David.
https://www.instagram.com/victoriabeckham

Αυτή η «άσκηση» δεν αποτελούσε φυσικά ένα σοβαρό πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά ένα σύντομο, σκηνοθετημένο στιγμιότυπο. Ο στόχος ήταν διπλός: να συνδυαστεί η προετοιμασία για την επίδειξη με την προβολή ενός από τα κομψά σχέδια υποδημάτων της νέας της συλλογής.

Ο David Beckham και η Victoria Beckham σε φωτογραφία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι γόβες Harlow: Ένα statement κομμάτι

Το μοντέλο παπουτσιών που επέλεξε η Victoria Beckham για την «προπόνησή» της είναι οι Harlow Open Toe Mule 100 του οίκου της. Πρόκειται για ένα εξώφτερo παπούτσι τύπου mule, με κομψά ανοιχτά δάχτυλα και ένα εντυπωσιακό τακούνι ύψους 100 χιλιοστών.

Το πιο ξεχωριστό χαρακτηριστικό τους είναι η καμπυλωτή γραμμή του τακουνιού, που προσδίδει μια πιο γλυπτική και καλλιτεχνική διάσταση σε σχέση με τα κλασικά λεπτά τακούνια. Το μπροστινό μέρος έχει αμυγδαλωτό σχήμα, αγκαλιάζοντας άνετα το πόδι, ενώ η εσωτερική επένδυση είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μέγιστη άνεση, παρά το ύψος του τακουνιού. Σύμφωνα με τον οίκο, η κατασκευή του τακουνιού έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει εξαιρετική υποστήριξη.

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