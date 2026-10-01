Celeb World 01.10.2026

Mikey Madison: Η απάντησή της στις φήμες ότι θα υποδυθεί την Britney Spears στη βιογραφική ταινία

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Μάθε τι είπε η Mikey Madison για τις φήμες ότι θα υποδυθεί τη Britney Spears, σχολιάζοντας τις εικασίες και την ιδανική πρωταγωνίστρια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Mikey Madison χαρακτήρισε κολακευτικές τις φήμες για τον ρόλο της Britney Spears.
  • Η Madison πιστεύει ότι μια άγνωστη ηθοποιός θα ήταν ιδανική για τον ρόλο.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν έχει πολλές μουσικές ικανότητες.
  • Ο σκηνοθέτης Jon M. Chu εστιάζει στην αφήγηση της ιστορίας, όχι στην επιλογή ηθοποιών.
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Οι φήμες για την επικείμενη βιογραφική ταινία της Britney Spears συνεχίζουν να πυροδοτούν συζητήσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο ποια ηθοποιός θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο. Ένα από τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι αυτό της Mikey Madison, η οποία, ερωτηθείσα σχετικά, χαρακτήριρισε τις εικασίες «απίστευτα κολακευτικές», εξέφρασε όμως και την άποψή της για το ιδανικό πρόσωπο για να ενσαρκώσει την πριγκίπισσα της pop.

Γυναίκα με ξανθά μαλλιά και κόκκινο φόρεμα χαμογελάει, με φόντο το Χόλιγουντ, καθώς η βιογραφική ταινία προχωρά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε δηλώσεις της στο Metro Entertainment, κατά την πρεμιέρα της ταινίας της «The Social Reckoning» στο Λονδίνο, η Madison παραδέχτηκε την αγάπη της για την Spears. Ωστόσο, τόνισε πως για έναν ρόλο τόσο απαιτητικό και εμβληματικό, όπως αυτός της «Toxic» τραγουδίστριας, θα προτιμούσε μια εντελώς άγνωστη ηθοποιό. «Η Britney είναι τα πάντα για μένα, αλλά πιστεύω ότι για εκείνη χρειάζεται κάποια εντελώς άγνωστη, κάποια εντελώς φρέσκια που μπορείς απλώς να πάρεις και να τη διαμορφώσεις πάνω της», δήλωσε η ηθοποιός, υπονοώντας ότι η δική της αναγνωρισιμότητα θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στην πλήρη ταύτιση με τον ρόλο.

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Η Madison φάνηκε να μην γνωρίζει ότι ένα βιογραφικό φιλμ για τη ζωή της Spears είναι πράγματι στα σκαριά. Όταν ο δημοσιογράφος της ανέφερε αυτή την πληροφορία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Britney Spears θα ήταν «αρκετά χαρούμενη» με εκείνη στον ρόλο, η ηθοποιός απάντησε: «Αυτό είναι απίστευτα κολακευτικό. Δεν έχω πολλές μουσικές ικανότητες».

Η Britney Spears ποζάρει στο κόκκινο χαλί των Billboard Music Awards 2016, επιδεικνύοντας τις ηχηρές κινήσεις της στη μουσική βιομηχανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο σκηνοθέτης Jon M. Chu, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την επικείμενη παραγωγή της Universal Films, παραμένει ιδιαίτερα συγκρατημένος σχετικά με λεπτομέρειες της ταινίας. Το φιλμ βασίζεται στην αυτοβιογραφία της Spears με τίτλο «The Woman in Me», που κυκλοφόρησε το 2023. Μέχρι στιγμής, ο Chu έχει δηλώσει ότι η προτεραιότητα είναι η σωστή αφήγηση της ιστορίας. «Δεν σκέφτομαι καν την επιλογή ηθοποιών αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει ο Chu στο Variety, προσθέτοντας: «Προσπαθούμε απλώς να φτιάξουμε τη σωστή ιστορία».

britney_spears
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το σενάριο υπογράφει η Liz Meriweather, γνωστή από τη σειρά «The New Girl», ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει ο Marc Platt. Ο Chu έχει ήδη αναφέρει ότι έχει λάβει «εκατοντάδες» προτάσεις μέσω email για το ποια ηθοποιός θα πρέπει τελικά να υποδυθεί την pop star. «Η Meriweather κάνει τόσα πολλά όμορφα πράγματα και μπορεί να έχω δει κάποια στιγμιότυπα από τη δουλειά της και είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, βαθύ, όμορφο. Και αυτό είναι ό,τι μπορώ να πω. Με κάνατε ήδη να πω πολλά», ανέφερε ο σκηνοθέτης, αφήνοντας να εννοηθεί η ποιότητα του σεναρίου.

Η Britney Spears χορεύει στην τραπεζαρία της σε βίντεο από το Instagram.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Mikey Madison, γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία Anora, έχει δείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να ενσαρκώσει σύνθετους χαρακτήρες. Παρόλο που η ίδια πιστεύει ότι ένας άγνωστος ηθοποιός θα ήταν πιο κατάλληλος για να μεταμορφωθεί πλήρως στην Britney Spears, οι δηλώσεις της δείχνουν σεβασμό και θαυμασμό προς την τραγουδίστρια. Η αναζήτηση για την ιδανική πρωταγωνίστρια συνεχίζεται, με την αγωνία του κοινού να κορυφώνεται.

https://www.instagram.com/mikeysmadisson
https://www.instagram.com/mikeysmadisson

Η Britney Spears έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, με την πρόσφατη αυτοβιογραφία της να αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής της. Η ανακοίνωση ενός βιογραφικού φιλμ αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο κοινό, εστιάζοντας στην πορεία της από την κορυφή της pop σκηνής μέχρι τις προσωπικές της μάχες.

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Britney Spears Mikey Madison
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