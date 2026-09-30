Cinema 30.09.2026

Το «Game of Thrones» κατακτά τη μεγάλη οθόνη – Πότε κάνει πρεμιέρα το «Aegon’s Conquest»

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Η Warner Bros. αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας που επεκτείνει το σύμπαν του «Game of Thrones», εστιάζοντας στον ιδρυτή της δυναστείας Targaryen
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Game of Thrones: Aegon’s Conquest» θα κάνει πρεμιέρα στις 1η Ιουνίου 2029.
  • Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Owen Harris και το σενάριο ο Beau Willimon.
  • Η ταινία θα εστιάσει στον Aegon I Targaryen, ιδρυτή της δυναστείας των Targaryen.
  • Η παραγωγή επεκτείνει το σύμπαν του «Game of Thrones» και την επένδυση της Warner Bros.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το αγαπημένο τηλεοπτικό σύμπαν του «Game of Thrones» ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο του πέρασμα και στη μεγάλη οθόνη, καθώς η Warner Bros.επιβεβαίωσε την ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης ταινίας «Game of Thrones: Aegon’s Conquest». Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την επική ιστορία στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Ιουνίου 2029.

Σκηνή από τη σειρά A Knight of the Seven Kingdoms με δύο πρωταγωνιστές σε μεσαιωνικό τοπίο.
Στιγμιότυπο από τη σειρά A Knight of the Seven Kingdoms που αποτελεί prequel του Game of Thrones.

Τη σκηνοθεσία του κινηματογραφικού αυτού εγχειρήματος αναλαμβάνει ο Owen Harris, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Beau Willimon, σεναριογράφου που έχει λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το καστ των ηθοποιών που θα στελεχώσουν την ταινία, ούτε για την ακριβή έναρξη των γυρισμάτων.

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Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, η νέα παραγωγή θα εστιάσει στον Aegon I Targaryen, τον εμβληματικό πρώτο Άρχοντα των Επτά Βασιλείων και ιδρυτή της θρυλικής δυναστείας των Targaryen. Η ιστορία του Aegon I, γνωστού και ως «Ο Κατακτητής», είναι θεμελιώδης για την εξέλιξη του κόσμου του Game of Thrones, καθώς υπήρξε ο πρωτεργάτης της ενοποίησης του Westeros, χρησιμοποιώντας ως όπλα τους τρεις πανίσχυρους δράκους του: τον Balerion, τη Vhagar και τη Meraxes.

game_of_thones
https://www.instagram.com/gameofthrones

Η επερχόμενη ταινία σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του Aegon I στην κινηματογραφική οθόνη, δίνοντας στους θεατές την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του θεμελιωτή ενός ολόκληρου κόσμου. Η παραγωγή αυτή αποτελεί μια περαιτέρω επέκταση του πλούσιου αυτού φανταστικού σύμπαντος, το οποίο δημιουργήθηκε από τον George R.R. Martin μέσα από τη σειρά μυθιστορημάτων «A Song of Ice and Fire».

game_of_thrones
https://www.instagram.com/gameofthrones

Το τηλεοπτικό σύμπαν που βασίζεται στα αριστουργήματα του Martin έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, πέρα από την αρχική σειρά του HBO, με δύο δημοφιλή spin-off: το «House of the Dragon» και το «A Knight of the Seven Kingdoms». Η νέα ταινία αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμα κεφάλαιο στην επική αυτή saga, καλύπτοντας ένα κρίσιμο κομμάτι της ιστορίας του Westeros.

Η Sophie Turner και ο Kit Harington σε σκηνή από το Game of Thrones.
Η Sophie Turner και ο Kit Harington υποδύονται τους χαρακτήρες τους στη σειρά Game of Thrones.

Η Warner Bros. συνεχίζει να επενδύει στο franchise, προσφέροντας στους πολυάριθμους φαν του Game of Thrones νέες ιστορίες και οπτικοακουστικές εμπειρίες που επεκτείνουν την αγαπημένη τους μυθολογία. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας του «Aegon’s Conquest» αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τις επερχόμενες περιπέτειες στον κόσμο του Westeros.

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Games Of Thrones ΤΑΙΝΙΑ
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