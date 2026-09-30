Στο Παρίσι η Ελένη Φουρέιρα για το exclusive event του Jean Paul Gaultier

Η Ελένη Φουρέιρα ταξίδεψε στο Παρίσι για το νέο event του Jean Paul Gaultier, επιβεβαιώνοντας τη στενή της σχέση με τον οίκο

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται στο Παρίσι για αποκλειστικό event του οίκου Jean Paul Gaultier.

Η τραγουδίστρια συνδυάζει μουσική, μόδα και ομορφιά, με ισχυρή επαγγελματική σχέση με τον οίκο Gaultier.

Η Φουρέιρα μοιράστηκε στιγμιότυπα από το Παρίσι στα social media.

Η παρουσία της επιβεβαιώνει τη διεθνή της απήχηση, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε παγκόσμιο ραντεβού μόδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να απαστράπτουσα σταθερά εκτός συνόρων, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τη μουσική της πορεία με τον απαιτητικό κόσμο της μόδας και της ομορφιάς, δύο τομείς που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής της ταυτότητας. Αυτές τις ημέρες, η αγαπημένη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, μια πόλη που αποτελεί το απόλυτο επίκεντρο της διεθνούς fashion σκηνής, τραβώντας πάνω της όλα τα βλέμματα και αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει καλά πώς να κερδίζει τις εντυπώσεις σε κάθε της βήμα.

Η δημοφιλής performer ταξίδεψε στο Παρίσι με αφορμή ένα αποκλειστικό event του οίκου Jean Paul Gaultier, με τον οποίο τη συνδέει μια δυνατή και σταθερή επαγγελματική πορεία τα τελευταία χρόνια. Από την πρώτη κιόλας στιγμή της άφιξής της στην Πόλη του Φωτός, φρόντισε να δώσει μια γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους, μοιράζοντας στιγμιότυπα και εντυπωσιακές εικόνες μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γεμίζοντας τα social media με γαλλικό αέρα και υψηλή αισθητική.

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Η σχέση της Ελένης Φουρέιρα με τον εμβληματικό γαλλικό οίκο εδραιώθηκε μέσα από επιτυχημένα λανσαρίσματα, όπως η καμπάνια του αρώματος Scandal Absolu, όπου η ίδια ανέλαβε τον τιμητικό ρόλο της πρέσβειρας στην Ελλάδα. Έκτοτε, η συνεργασία τους μετράει πολλές επιτυχίες κάτω από την ομπρέλα της Panik Records, με τον ίδιο τον Jean Paul Gaultier να την προσκαλεί τακτικά σε κορυφαία fashion shows και αποκλειστικές εκδηλώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της στο Παρίσι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα κοσμική εμφάνιση, αλλά την επιβεβαίωση της διεθνούς της απήχησης. Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε στο πλευρό άλλων διεθνών fashion icons και ισχυρών γυναικείων προσωπικοτήτων από ολόκληρο τον κόσμο, εκπροσωπώντας την ελληνική μουσική σκηνή με τον πιο λαμπερό και δυναμικό τρόπο σε ένα ακόμη παγκόσμιο ραντεβού μόδας.

Κεντρική Εικόνα: @foureira

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