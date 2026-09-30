Blake Lively: Απομακρύνει την επί χρόνια συνεργάτιδά της μετά το σκάνδαλο με τον Justin Baldoni

Με μια ματιά Η Blake Lively διέκοψε τη συνεργασία της με τη δημόσια σχέσεων της, Leslie Sloane, μετά από 20 χρόνια.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με νομικές διαμάχες που προέκυψαν κατά την προώθηση της ταινίας «It Ends With Us».

Η Leslie Sloane είχε κατηγορηθεί για «εκστρατεία δυσφήμισης» εναντίον του Justin Baldoni.

Η δικαστική διαμάχη έληξε με συμβιβασμό, χωρίς χρηματική αποζημίωση για την Lively. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες κοινής πορείας, η Blake Lively φαίνεται να έχει διακόψει τη συνεργασία της με τη δημόσια σχέσεων της, Leslie Sloane. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από τις περίπλοκες νομικές διαμάχες που συνέβησαν στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «It Ends With Us», όπου η Lively πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Justin Baldoni.

Η φερόμενη απομάκρυνση από την Sloane, η οποία διαχειρίζεται την εταιρεία Vision PR, εκτιμάται ότι συνδέεται άμεσα με τις δικαστικές περιπέτειες που προέκυψαν. Η Blake Lively είχε καταθέσει αγωγή κατά του Baldoni και της εταιρείας παραγωγής του, Wayfarer Studios, τον Δεκέμβριο του 2024, επικαλούμενη δυσφήμιση και σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο Justin Baldoni, από την πλευρά του, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες και είχε ανταποδώσει με μια αγωγή δυσφήμισης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία περιέλαβε και την Leslie Sloane ως κατηγορούμενη.

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Στο πλαίσιο της αγωγής του Baldoni, η Sloane κατηγορήθηκε ότι οργάνωσε μια «εκστρατεία δυσφήμισης» εναντίον του ή ότι διέρρευσε «κακόβουλες ιστορίες» στον Τύπο. Η δημόσια σχέσεων είχε διαψεύσει αυτές τις κατηγορίες. Η δικαστική διαμάχη, ωστόσο, πήρε μια απρόσμενη τροπή όταν τον Οκτώβριο του 2025, δικαστής απέρριψε την υπόθεση του Baldoni, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών εναντίον της Sloane.

Λίγο αργότερα, τον Μάιο του τρέχοντος έτους, αφού ένα δικαστήριο απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των αγωγών της Lively, η ηθοποιός συμφώνησε να καταλήξει σε συμβιβασμό. Σημειώνεται ότι δεν έλαβε κάποιο χρηματικό ποσό από τον συμβιβασμό, αλλά της επιτράπηκε να διεκδικήσει νομικά έξοδα, ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την απορριφθείσα αγωγή δυσφήμισης του Baldoni. Οι δικηγορικές της ομάδες ζήτησαν ένα σεβαστό ποσό για νομικά έξοδα και δαπάνες, το οποίο κατανεμήθηκε μεταξύ δύο δικηγορικών γραφείων.

Η ταινία «It Ends With Us» και οι φήμες

Αν και η νομική διαμάχη ήταν έντονη, φαίνεται πως λειτούργησε ως μια περίεργη μορφή διαφήμισης για την ταινία «It Ends With Us». Το φιλμ, στο οποίο η Lively υποδύεται μια ανθοπώλη με το όνομα Lily Bloom και ο Baldoni έναν νευροχειρουργό που εμφανίζεται ως κακοποιητικός, Ryle Kincaid, γνώρισε εμπορική επιτυχία, αποφέροντας 351 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ωστόσο, η προώθηση της ταινίας δεν κύλησε χωρίς προβλήματα. Κατά την κυκλοφορία της το καλοκαίρι του 2024, υπήρχαν έντονες φήμες για ένταση στα γυρίσματα μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Η Lively είχε ισχυριστεί ότι ο Baldoni είχε προσθέσει ακατάλληλα φιλιά σε μια σκηνή χορού, ενώ ο παραγωγός Jamey Heath φέρεται να είχε εισέλθει στο τροχόσπιτο της ηθοποιού την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο μωρό της. Και οι δύο, Baldoni και Heath, είχαν αρνηθεί κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η απόφαση της Blake Lively να απομακρυνθεί από τη Leslie Sloane, μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας και υπό το βάρος αυτών των γεγονότων, σηματοδοτεί ένα πιθανό νέο κεφάλαιο στην επικοινωνιακή στρατηγική της ηθοποιού.

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