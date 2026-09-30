Μουσική 30.09.2026

«Revma»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκαλύπτει το νέο του τραγούδι – Άκου το ακυκλοφόρητο teaser

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε μια πρώτη γεύση από το ακυκλοφόρητο τραγούδι του «Ρεύμα», δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το στούντιο με τη λεζάντα «Αυτό χτυπάει βαθιά...».
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε teaser για το νέο του τραγούδι «Revma».
  • Το teaser δημοσιεύτηκε στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από το στούντιο.
  • Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι το τραγούδι «χτυπάει βαθιά», υπονοώντας συναισθηματική σημασία.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται πως ετοιμάζει το επόμενο μουσικό του βήμα, δίνοντας στους θαυμαστές του μια πρώτη γεύση από ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο μέσα από το στούντιο, στο οποίο ακούγεται το ακυκλοφόρητο κομμάτι του με τίτλο «Revma». Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια σύντομη, αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους followers του.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

«Αυτό χτυπάει βαθιά…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αφήνοντας να εννοηθεί πως το νέο του τραγούδι έχει για εκείνον ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία. Μέσα από το βίντεο, ο καλλιτέχνης μοιράζεται στιγμές από τη δημιουργική διαδικασία στο στούντιο, προσφέροντας μια μικρή εικόνα από όσα ετοιμάζει αυτή την περίοδο. Το απόσπασμα ήταν αρκετό για να κεντρίσει την προσοχή του κοινού και να δημιουργήσει προσμονή για την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού.

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Το «Revma» είναι μέχρι στιγμής ένα από τα νέα μουσικά κομμάτια που ο τραγουδιστής έχει παρουσιάσει μόνο μέσα από ένα σύντομο teaser, χωρίς να έχει ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Η επιλογή του να μοιραστεί υλικό από το στούντιο δίνει στους fans την ευκαιρία να έρθουν λίγο πιο κοντά στη διαδικασία προετοιμασίας της νέας του μουσικής. Παράλληλα, η ιδιαίτερη φράση που επέλεξε για τη λεζάντα ενισχύει την περιέργεια γύρω από το περιεχόμενο και το συναίσθημα του τραγουδιού.

Κάθε νέο μουσικό teaser του Κωνσταντίνου Αργυρού προκαλεί ενδιαφέρον στους θαυμαστές του, οι οποίοι παρακολουθούν τις κινήσεις του μέσα από τα social media. Αυτή τη φορά, το ακυκλοφόρητο «Ρεύμα» βρίσκεται στο επίκεντρο, με το βίντεο από το στούντιο να λειτουργεί ως μια πρώτη υπόσχεση για τη νέα μουσική που ετοιμάζει.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει ήδη δώσει στους fans του έναν λόγο να ανυπομονούν για το επόμενο μουσικό του βήμα.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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